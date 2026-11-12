Viacero absencií, no cieľ je jasný. Weiss varuje pred súperom, Haraslín: Bude to o nás

Slovenskí futbaloví reprezentanti nastúpia v piatkovom zápase proti Faerským ostrovom napokon bez stredopoliara Tomáša Suslova.
Tréner Vladimír Weiss st. na štvrtkovej tlačovej konferencii potvrdil, že magnetická rezonancia odhalila nedoliečené zranenie, pre ktoré sa Suslov zaradí k viacerým reprezentačným absenciám.
Kormidelník slovenského tímu očakáva proti Faerčanom náročný duel, no verí, že jeho zverenci potvrdia pozíciu favorita a vybojujú si postup do výkonnostne silnejšej B-divízie Ligy národov.
Slovenská reprezentácia ešte v Košickej futbalovej aréne neprehrala a ak bude toto konštatovanie platiť aj po piatkovom zápase, postúpi do „béčka.“
VIDEO: Tréner Vladimír Weiss pred zápasom Ligy národov
V predposlednom zápase 3. skupiny C-divízie stačí slovenskému tímu k postupu aj remíza, no domácich fanúšikov chcú potešiť víťazstvom.
Deň pred zápasom bolo predaných vyše 11-tisíc vstupeniek, takže aj v chladnom počasí ich budú hnať vpred zaplnené tribúny KFA.
Od úvodu novembrového asociačného termínu bol otáznik nad Suslovom, ktorý pre zranenie chýbal v uplynulých troch zápasoch Verony.
Weiss očakáva ťažký zápas
„Tomáš prišiel na zraz a veľmi chcel hrať. Magnetická rezonancia však ukázala, že jeho zranenie ešte nie je doliečené a ešte to niekoľko týždňov potrvá. Mrzí ma to, pretože ukázal dobrú formu a bude nám chýbať. Chýbajú nám ďalší hráči ako Stano Lobotka, Ivan Schranz, Martin Dúbravka či Leo Sauer.
Na to sa nikto nevyhovára, je to realita. Nikto tu nebude sto rokov, musíme hľadať hráčov do budúcnosti. Očakávam ťažký zápas proti disciplinovanému súperovi.
Budeme musieť hrať rýchlo a hľadať prienikové prihrávky za obranu. Faerské ešte teoreticky môžu vyhrať skupinu, no iba v prípade nášho neúspechu, ktorý si nepripúšťame.
Verím, že hráči, ktorí nastúpia namiesto zranených, ukážu výkonnosť a ochotu reprezentovať. Musíme byť silní s loptou, trpezliví a hľadať prieniky, ktoré sa ukážu v každom zápase,“ poznamenal Weiss.
Slovenskí reprezentanti majú v čerstvej pamäti nedávny vzájomný zápas, v ktorom v Tórshavne remizovali 1:1.
Išlo o špecifický duel na umelej tráve v chladnom počasí, ktorý napokon znamenal prvú stratu bodov slovenského tímu.
Nie sú vylúčené prekvapenia v zostave Slovenska
Vplyvom zranení sa tréner Weiss dostal do situácie, keď bude musieť siahnuť k viacerým zmenám v základnej zostave.
O definitívnom zložení základnej jedenástky bude mať jasno po poslednom tréningu pred duelom, no naznačil, že nie sú vylúčené ani prekvapenia v zostave.
Zároveň priznal, že v prípade priaznivého výsledku dostanú viacerí kľúčoví hráči voľno pre záverečný zápas 3. skupiny v Kazachstane.
Od reprezentantov Faerských ostrovov očakával húževnatý výkon. „Hrajú v bloku 5-4-1 s dobrými kontrami a štandardkami. Toto musíme eliminovať.
Kombinačne sme určite silnejší než oni, no musíme sa im vyrovnať v bojovnosti. Bojujú za svoj národný znak tak, ako treba.
V nedávnych rokoch predvádzali výborné výkony. Verím, že máme väčšie individuality,“ dodal Weiss st.
VIDEO: Lukáš Haraslín pred zápasom Ligy národov
V základnej zostave SR pravdepodobne nebude chýbať Lukáš Haraslín. Jeden z ofenzívnych lídrov tímu verí, že Slováci predvedú výkon, ktorý vyústi do želaného výsledku.
Haraslín: Posledný krok býva najťažší
„V kabíne je výborná atmosféra. Uvedomujeme si, že posledný krok býva najťažší, no verím, že sme sa dobre pripravili a že to v piatok zvládneme.
Bude to o nás. Mali sme analýzu súpera a vieme, čo môžeme od neho očakávať. Ak každý z nás urobí maximum, tak to zvládneme,“ povedal „Šulo.“
Košická futbalová aréna zatiaľ prináša Slovákom šťastie, doteraz v nej neprehrali. „Je to skvelý štadión s dobrou kulisou.
Keď príde okolo 10-tisíc divákov, tak je to skvelé. Veríme, že nám ľudia pomôžu aj v tomto zápase a že ich potešíme víťazstvom,“ doplnil Haraslín.