Slováci si vybojovali vytúžený postup. Faerské ostrovy však poraziť nedokázali

Liga národov - C-divízia, skupina 3
Slovensko - Faerské ostrovy 2:2 (1:1)
Góly: 17. Prekop, 74. Haraslín - 30. Davidsen (z 11 m), 47. Samuelsen
Rozhodovali: Al-Emara - Valjakka, Lamppu (všetci Fín.), ŽK: Valjent, Greif - Knudsen, Danielsen, Edmundsson
Diváci: 11.013
Slovensko: Greif - Valjent (63. Mesík), Šatka, Škriniar, Hancko - Reis (84. Bero), Rusnák (63. Boženík), Duda - Prekop (90+3. Bobček), Strelec (84. Marcelli), Haraslín
Faerské ostrovy: Lamhauge - Faerö, Vatnhamar, Edmundsson - Danielsen, Andreasen, Turi (65. Bjartalíd), Davidsen - Samuelsen (65. Kallsberg), Knudsen (80. Olsen), Sörensen (65. Justinussen)
Slovenská futbalová reprezentácia postúpila do B-divízie Ligy národov.
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Definitívu postupu spečatila v piatkovom zápase v Košiciach proti Faerským ostrovom, s ktorými remizovala 2:2.
Slovenskí futbalisti otvorili skóre zásluhou Erika Prekopa, no hostia stav otočili po zásahoch Jóannesa Davidsena a Jákupa Andreasena. Postupový gól pre Slovensko strelil v 74. minúte Lukáš Haraslín.
Tím trénera Vladimíra Weissa st. zakončí svoje pôsobenie v 3. skupine C-divízie v pondelok 16. novembra o 16.00 SEČ na pôde Kazachstanu.
Priebeh zápasu Slovensko - Faerské ostrovy
I. polčas:
„Sokoli“ začali stretnutie aktívnejšie, no ako prví preverili pozornosť súperovho brankára hostia. Greif si však v 13. minúte poradil so zakončením Andreasena.
Vyše 11-tisícovú kulisu v Košickej futbalovej aréne premiérovo rozjasal v 17. minúte Prekop, ktorý si presnou hlavičkou po Hanckovom centri otvoril strelecký účet v národnom tíme.
VIDEO: Gól Slovenska na 1:0
Zverenci kormidelníka Weissa následne roztočili kolotoč šancí, no neúspešne. Tú najväčšiu mali v 20. minúte, no Strelec nevyužil zaváhanie Vatnhamara a zoči-voči brankárovi Lamhaugovi zlyhal on a z dorážky aj Haraslín.
Toto útočné duo sa nezapísalo na streleckú listinu ani o niekoľko chvíľ neskôr a nepodarilo sa to ani Škriniarovi po hlavičke v polovici prvého polčasu.
Faerčania sa k prvej väčšej príležitosti dostali v 30. minúte, keď Strelec pri snahe odkopnúť loptu nešťastne trafil Andreasena a zapríčinil pokutový kop. Ten premenil kapitán Danielsen a na východe Slovenska sa začínalo odznova.
VIDEO: Gól Faerských ostrovov na 1:1
Vedenie mohol Slovákom vrátiť Hancko, no keď päť minút pred prestávkou mieril vedľa, do šatní sa išlo za nerozhodného stavu.
II. polčas:
Úvod druhého dejstva zachytil lepšie ostrovný súper, ktorý sa v 47. minúte ujal vedenia.
Útočník Knudsen si nabehol za Šatku, zasekol si loptu a poslal na bránu strieľanú prihrávku, ktorú usmernil do siete špičkou kopačky Samuelsen.
VIDEO: Gól Faerských ostrovov na 2:1
Vyrovnávajúci gól mohol po necelej hodine priniesť Valjent, ale na bližšej žrdi hlavičkoval nad brvno.
Slovenský kouč sa pokúsil oživiť hru striedaniami v 63. minúte, no bezprostredne po nich Faerčania zahrozili z rýchleho prečíslenia.
V šestnástke sa dostal k lopte osamotený Knudsen, ale jeho volej iba otriasol s hornou konštrukciou Greifovej brány.
Slovensko sa začalo tlačiť do vyrovnania, ale Strelcov pokus zblízka zblokovala hosťujúca obrana a Hanckova efektná pätička po rohu Dudu si nenašla kopačky nikoho zo „sokolov“.
KFA sa predsa len dočkala v 74. minúte, keď presná strela Haraslína nabrala pred Lamhaugom nečakaný odraz a skončila vo faerskej svätyni.
VIDEO: Gól Slovenska na 2:2
Súper však naďalej živil šancu na tri body, no striedajúci Kallsberg mieril tesne vedľa pravej žrde.
Víťazstvo mohol na domácej strane zariadiť v závere Boženík, ale pri protiútoku dlho váhal, Lamhauga neohrozil.
Hlasy po zápase
Erik Prekop, strelec prvého gólu v zápase: „Sme šťastní, ale chceli sme vyhrať. Každopádne pocity mám dobré, i keď zmiešané. Ale za postup sme radi. Pred zápasom som bol nervózny, ale tréner mi dal dôveru a keď ju hráč cíti, nervozita ide bokom.“
Lukáš Haraslín, strelec druhého gólu v zápase: „Náročný zápas, ale to sme predpokladali. Ťažký zápas najmä fyzicky. Chceli sme vyhrať, ale bod ktorý znamená postup berieme. To bol cieľ pred štartom celého bloku. Vedeli sme, že súper bude hrať zo zabezpečenej obrany, ale vedeli sme že s centrovanými loptami môžu mať problém a napokon sme tak aj dali oba góly.“