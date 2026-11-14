Nikdy som nerodil a nezažil som klinickú smrť. Weissovi risk vyšiel a bol spokojný sám so sebou

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss st. počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.
Fotogaléria (20)
Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss st. počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach. (Autor: TASR)
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Titanilla Bőd|14. nov 2026 o 07:00
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Tréner národného mužstva ďakoval aj košickým divákom.

Povinnosť splnená, šampanské sa neotvára. Slovenská futbalová reprezentácia postúpila do B-divízie Ligy národov.

Posledný krok spravila v piatok večer v Košiciach, keď remizovala 2:2 s Faerskými ostrovmi.

Bod stačil na to, aby Slováci zabezpečili prvé miesto v tabuľke. Tento výsledok sa však nerodil ľahko.

Húževnatí hostia sa v úvode druhého polčasu ujali vedenia 1:2, dokonca mohli zvýšiť aj na 1:3, ale trafili brvno.

„Už som videl tie titulky,“ poznamenal tréner Vladimír Weiss.

Odkedy znovu vedie slovenskú reprezentáciu, na tlačových konferenciách je bezprostredný a často vtipný. V minulosti mal viackrát konflikty s novinármi, teraz je k nim zhovievavý a rád vysvetľuje svoje myšlienky.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Faerské ostrovy v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Na snímke sprava David Strelec (Slovensko) a Odmar Faerö (Faerské ostrovy) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.
Na snímke sprava Lukáš Haraslín (Slovensko) a Odmar Faerö (Faerské ostrovy) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.
Na snímke zľava Jákup Andreansen a Gunnar Vatnhamar (Faerské ostrovy) a vpravo Dávid Hancko (Slovensko) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.
Na snímke zľava Dávid Hancko (Slovensko) a Geza David Túri (Faerské ostrovy) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.
20 fotografií
Na snímke sprava Ondrej Duda (Slovensko) a Petur Knudsen (Faerské ostrovy) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke tréner reprezentácie Faerské ostrovy Eydun Klakstein počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weis st. počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke gólová situácia zľava brankár Mattias Lamhauge (Faerské ostrovy) a druhý zľava strelec prvého gólu Erik Prekop (Slovensko) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke gólová situácia zľava brankár Mattias Lamhauge (Faerské ostrovy) a vpravo strelec prvého gólu Erik Prekop (Slovensko) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke slovenskí fanúšikovia na tribúne počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Gunnar Vatnhamar (Faerské ostrovy) a vpravo Dávid Hancko (Slovensko) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke druhý zľava Lukáš Haraslín (Slovensko) v okľúčení hráčov Faerských ostrovov v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke vľavo slovenský brankár Dominik Greif inkasuje prvý gól z penalty počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke slovenskí futbalisti sa tešia po strelení prvého gólu počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke slovenskí fanúšíkovia počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Gunnar Vatnhamar (Faerské ostrovy) a vpravo David Strelec (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Geza Dávid Turi (Faerské ostrovy) a vpravo Lukáš Haraslín (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Nino Marcelli (Slovensko) a Andrias Edmundsson (Faerské ostrovy) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Matúš Bero, Ondrej Duda a Milan Škriniar (všetci Slovensko) tlieskajú po zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Ondrej Duda, Róbert Boženík a Ivan Mesík (všetci Slovensko) po zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.

Risk bol naozaj zisk

V zápase s Faerskými ostrovmi spravil riskantný ťah. Erika Prekopa prvý raz postavil do základnej zostavy, ale nie na jeho klasickom poste na hrote, ale na pravom krídle.

Ofenzívny futbalista hrá v Górniku Zabrze pod vedením Michala Gašparíka a tréner Weiss za ním dvakrát vycestoval, aby ho videl v akcii.

„Riešil som to aj s Mišom Gašparíkom a on mi vravel: Tréner, on tam nevie hrať. Na to som odvetil: Ja ho tam vyskúšam,“ vravel so smiechom Weiss.

Hráčovi túto možnosť načrtol už na predchádzajúcom zraze. Pred zápasom proti Faerským ostrovom sľuboval prekvapenie. Bolo ním práve zaradenie Prekopa do základnej zostavy.

„Povedal mi, že ešte tam nikdy v živote nehral. Ale je to veľmi dobrá pozícia, keď ste ľavák a hráte na krídle z opačnej strany. Mal fantastickú hlavičku,“ poznamenal tréner Slovenska.

Práve Prekop poslal v 17. minúte Slovákov do vedenia. Výborný center Dávida Hancka umiestnil hlavou do siete.

„Má fantastickú hlavičku. Podal výborný výkon, hráč z lavičky potiahol mužstvo, dal mu emóciu,“ prízvukoval Weiss.

„Keby to s ním nevyšlo, to by boli titulky. Zariskoval som a som spokojný sám so sebou,“ usmieval sa reprezentačný tréner. Bolo zrejmé, že sa úprimne teší, že ho intuícia nesklamala a pravdepodobne objavil nový post pre 29-ročného ofenzívneho hráča.ofenzívneho hráča.

VIDEO: Gól Erika Prekopa v zápase Slovensko - Faerské ostrovy

Chýba pohoda a prax

Zápas mohol mať iný priebeh, ak by za stavu 1:0 David Strelec premenil obrovskú šancu.

„Normálne takéto šance dáva. To je daň za to, že nehráva,“ podčiarkol Weiss.

Strelec v novej sezóne nastupuje za Middlesbrough iba sporadicky. Na ihrisku sa objavil v siedmich súťažných zápasoch a iba dvakrát figuroval v základnej zostave. Raz v Championship a raz v Ligovom pohári.

„Chýba mu zápasová prax a pohoda. Nikdy nebol zvyknutý sedieť na lavičke. V Slovane bol hviezdou, v národnom tíme hrá pravidelne, ale teraz to má ťažšie, musí si to vybojovať v klube,“ zhodnotil situáciu Strelca tréner Weiss.

Faerčania ešte v prvom polčase vyrovnali z pokutového kopu a v úvode druhého dejstva išli do vedenia.

Víťazný gól mal na kopačkách Petur Knudsen, ale z voleja trafil brvno.

„Vtedy sme mali veľkú krízu, ale potom mužstvo ukázalo obrovský charakter. Napriek tomu, že sme vtedy nehrali dobre, dali sme gól na 2:2,“ vravel tréner.

Autorom postupového gólu bol Lukáš Haraslín, ktorému raz v zápase vyšla jeho povestná obaľovačka.

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Diváci im pomohli

Za stavu 1:2 by na iných štadiónoch už znel piskot, ale košické publikum sa po druhom inkasovanom góle po chvíľke ticha otriaslo a začalo skandovať „My chceme gól“.

„Veľmi nám pomohli. Za nepriaznivého stavu nás veľmi povzbudzovali. To nám dodalo silu. Preto sem aj radi chodíme,“ zdôraznil Weiss.

V Košickej futbalovej aréne bolo napriek chladnému počasiu 11 013 divákov.

„Keď ukážete srdce, lásku k reprezentácii a oduševnený výkon, tak ľudia vám prepáčia aj to, že sa nedarí,“ prízvukoval.

Naznačil, že so súpermi podobného typu by chceli aj v budúcnosti hrať zápasy na východe, v Prešove a v Košiciach.

Weiss pre zranenie nemal k dispozícii Stanislava Lobotku, Tomáša Suslova, Ivana Schranza, Lea Sauera, Adama Oberta a Denisa Vavra.

Pred posledným zápasom Ligy národov v Kazachstane však znovu bude vo veľkom rotovať zostavu. Niektorým hráčom už vopred sľúbil, že môžu mať voľno.

„Asi ich nenechám všetkých oddýchnuť, ale zase kedy dať ostatným priestor, keď nie teraz? Prípravné zápasy nie sú,“ poznamenal Weiss.

Na záver tlačovej konferencie sa ho spýtali, či súhlasí s fanúšikmi, ktorí zápas prirovnali k ťažkému pôrodu alebo ku klinickej smrti.

„Ja som ešte nerodil a klinickú smrť som nezažil,“ rozosmial sálu tréner národného tímu. „Boli sme blízko k nešťastiu, ale budeme hrať aj lepšie,“ skonštatoval.

Veľké oslavy nebudú. „Cieľ sme splnili. Nikto nebude oslavovať a strieľať šampanské, z tejto skupiny bola povinnosť postúpiť,“ podčiarkol Vladimír Weiss. 

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