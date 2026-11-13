Slováci sa natrápili, no postup im už nikto nezoberie. Tabuľka 3. skupiny C-divízie Ligy národov

Fotka zo zápasu Slovensko - Faerské ostrovy.
Fotogaléria (17)
Fotka zo zápasu Slovensko - Faerské ostrovy. (Autor: TASR)
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Sportnet|13. nov 2026 o 22:42
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Pozrite si tabuľku 3. skupiny C-divízie Ligy národov po zápase Slovensko - Faerské ostrovy.

Slovenská futbalová reprezentácia má za sebou aj piaty predposledný zápas v rámci 3. skupiny C-divízie Ligy národov.

Zverenci trénera Weissa remizovali na domácom ihrisku v Košickej futbalovej aréne s reprezentáciou Faerských ostrovov 2:2.

Slováci tak majú pred posledným zápasom v Kazachstane istotu prvého miesta a postupu do B-divízie.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Faerské ostrovy v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Na snímke sprava David Strelec (Slovensko) a Odmar Faerö (Faerské ostrovy) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.
Na snímke sprava Lukáš Haraslín (Slovensko) a Odmar Faerö (Faerské ostrovy) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.
Na snímke zľava Jákup Andreansen a Gunnar Vatnhamar (Faerské ostrovy) a vpravo Dávid Hancko (Slovensko) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.
Na snímke zľava Dávid Hancko (Slovensko) a Geza David Túri (Faerské ostrovy) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.
17 fotografií
Na snímke sprava Ondrej Duda (Slovensko) a Petur Knudsen (Faerské ostrovy) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke tréner reprezentácie Faerské ostrovy Eydun Klakstein počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weis st. počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke gólová situácia zľava brankár Mattias Lamhauge (Faerské ostrovy) a druhý zľava strelec prvého gólu Erik Prekop (Slovensko) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke gólová situácia zľava brankár Mattias Lamhauge (Faerské ostrovy) a vpravo strelec prvého gólu Erik Prekop (Slovensko) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke slovenskí fanúšikovia na tribúne počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Gunnar Vatnhamar (Faerské ostrovy) a vpravo Dávid Hancko (Slovensko) v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke druhý zľava Lukáš Haraslín (Slovensko) v okľúčení hráčov Faerských ostrovov v zápase C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke vľavo slovenský brankár Dominik Greif inkasuje prvý gól z penalty počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke slovenskí futbalisti sa tešia po strelení prvého gólu počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke slovenskí fanúšíkovia počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Gunnar Vatnhamar (Faerské ostrovy) a vpravo David Strelec (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Geza Dávid Turi (Faerské ostrovy) a vpravo Lukáš Haraslín (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy v piatok 13. novembra 2026 v Košiciach.

Vďaka remíze nad Faerskými ostrovmi majú 11 bodov, druhé Moldavsko má bodov 7.

Na tretej priečke je dnešný súper Slovákov Faerské ostrovy s piatimi bodmi a tabuľku uzatvára posledný súper slovenskej reprezentácie Kazachstan so ziskom jedného bodu.

Pozrite si tabuľku skupiny 3 C-divízie Ligy národov.

Liga národov - tabuľka C-divízie skupiny 3

Liga národov 2026/2027

Liga národov

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