Slováci sa natrápili, no postup im už nikto nezoberie. Tabuľka 3. skupiny C-divízie Ligy národov

Slovenská futbalová reprezentácia má za sebou aj piaty predposledný zápas v rámci 3. skupiny C-divízie Ligy národov.
Zverenci trénera Weissa remizovali na domácom ihrisku v Košickej futbalovej aréne s reprezentáciou Faerských ostrovov 2:2.
Slováci tak majú pred posledným zápasom v Kazachstane istotu prvého miesta a postupu do B-divízie.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Faerské ostrovy v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Vďaka remíze nad Faerskými ostrovmi majú 11 bodov, druhé Moldavsko má bodov 7.
Na tretej priečke je dnešný súper Slovákov Faerské ostrovy s piatimi bodmi a tabuľku uzatvára posledný súper slovenskej reprezentácie Kazachstan so ziskom jedného bodu.
Pozrite si tabuľku skupiny 3 C-divízie Ligy národov.