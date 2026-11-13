Piskot a blamáž na dosah. Weiss velebil hráča, od ktorého to nik nečakal

Piatok trinásteho, neskoro večer. Piskot sa miešal s povzbudzovaním. Viac ako 11-tisíc divákov v košickej aréne malo zmiešané pocity.
Slovenskí futbalisti síce splnili cieľ a zabezpečili si postup do vyššej kategórie Ligy národov, no namiesto pokojného večera prežili proti Faerským ostrovom poriadnu drámu.
V zápase C divízie remizovali 2:2. Proti súperovi z krajiny s približne 55-tisíc obyvateľmi mali veľké problémy, robili chyby, nechávali v defenzíve nebezpečné priestory a dlho nedokázali dostať zápas pod kontrolu.
Outsider si dokonca vypracoval viac nebezpečných príležitostí a dvakrát nastrelil konštrukciu bránky.
„Dokázali sme postúpiť, vedel som, že nás čaká ťažký zápas. Mali sme päť vynútených zmien v zostave. Je ťažké nahradiť hráčov ako Lobotka. Niektorí splnili očakávania, niektorí nie,“ hodnotil pre STVR tréner Vladimír Weiss st.
„Chlapcov som pochválil za postup. Som spokojný so všetkými hráčmi, dnes tam nebol slabý výkon, nikto neprepadol. Zajtra možno príde kritika za výkon, ktorú musíme prijať. Ak by nám dali na 3:1, tak sme asi K. O. Som unavený, chcel som vyhrať,“ priznal.
Weiss zároveň vyzdvihol Erika Prekopa, ktorého označil za najlepšieho hráča zápasu. „Výborný výkon Prekopa, bol najlepší hráč. Zaslúži si absolutórium, pritom na tom poste nikdy nehral.“
Hrotový útočník Gorniku Zabrze nastúpil na pravom krídle.
Z postupu sa netešili tak, ako mali
Slováci nepotvrdili v piatkovom zápase úlohu favorita. Hoci im na definitívne spečatenie postupu stačil bod, priebeh stretnutia ukázal, že cesta k nemu nebude jednoduchá.
Faerské ostrovy neprehrali ani jeden zápas v skupine, no zároveň ani raz nezvíťazili. Na konte majú päť remíz.
„Netešili sme sa tak, ako by sme mali. Vydretý bod, vydretý postup. Remíza je zaslúžená, klobúk dole pred Faerskými ostrovmi. Klobúk dole pred takými ľuďmi, ktorí idú do roboty, majú moju úctu,“ dodal Weiss.
Slovensko - Faerské ostrovy 2:2 (1:1)
Góly: 17. Prekop, 74. Haraslín - 30. Davidsen (z 11 m), 47. Samuelsen
Rozhodovali: Al-Emara - Valjakka, Lamppu (všetci Fín.), ŽK: Valjent, Greif - Knudsen, Danielsen, Edmundsson
Diváci: 11.013
Slovensko: Greif - Valjent (63. Mesík), Šatka, Škriniar, Hancko - Reis (84. Bero), Rusnák (63. Boženík), Duda - Prekop (90+3. Bobček), Strelec (84. Marcelli), Haraslín
Faerské ostrovy: Lamhauge - Faerö, Vatnhamar, Edmundsson - Danielsen, Andreasen, Turi (65. Bjartalíd), Davidsen - Samuelsen (65. Kallsberg), Knudsen (80. Olsen), Sörensen (65. Justinussen)
Slovenská reprezentácia mala pritom zápas výborne rozohraný. Už v 17. minúte sa po parádnej prihrávke Dávida Hancka presadil Erik Prekop. Gól oslávil mimoriadne emotívne, bol dojatý a od radosti mu tiekli slzy.
Prekopa potešila dôvera trénera, zároveň ho však mrzeli dva inkasované góly.
„Mrzia nás inkasované góly. Postúpili sme, tak sme asi šťastní. Možno bude mať tréner zmiešané pocity, lebo sa nevyhralo. Tréner mi dal neskutočnú dôveru, postupne zo mňa nervozita opadla. Hancko mi poslal perfektný center,“ opisoval.
VIDEO: Gól Erika Prekopa
Smoliar Strelec
V prvom polčase mohli Slováci viesť aj 3:0. Namiesto toho inkasovali a postupne sa dostali do útlmu. Stratili sebavedomie, znervózneli a dovolili súperovi vrátiť sa do zápasu.
Veľký podiel na tom mala aj nepremenená príležitosť Dávida Strelca. Krátko predtým mohol skórovať, no čistú šancu zahodil. Neskôr sa stal smoliarom stretnutia, keď sa pokúšal odkopnúť loptu, ale zasiahol príliš neskoro. Výsledkom bola zbytočná penalta, po ktorej Faerčania vyrovnali.
Gól mohol streliť aj Milan Škriniar, jeho pokus však súper vykopával z bránkovej čiary.
Po prestávke prišiel ďalší šok. Hneď v úvode druhého polčasu Slováci po veľkej chybe v defenzíve inkasovali a zrazu prehrávali 1:2. Zápas, ktorý mohli rozhodnúť už v prvom dejstve, sa zmenil na boj o odvrátenie blamáže.
Spasiteľ Haraslín
Favorita zachránil Lukáš Haraslín. Jeho vyrovnávajúci gól vrátil Slovensku aspoň bod a definitívne spečatil postup. Aj samotný strelec však priznal, že mužstvo si predstavovalo iný priebeh.
„Náročný zápas, už každý vie hrať futbal. Chceli sme vyhrať, ale berieme aj bod. Cieľ sme splnili, je dôležité, že sme postúpili,“ povedal Haraslín. Pri opise svojho zásahu bol úprimný: „Môj gól padol aj so šťastím, bola to taká strieľaná prihrávka.“
VIDEO: Gól Haraslína
Rozdiel medzi očakávaným priebehom a realitou ukazujú aj štatistiky. Slovensko dosiahlo v ukazovateli očakávaných gólov (xG) hodnotu 1,63, Faerské ostrovy až 2,06. Hostia si teda podľa kvality vytvorených príležitostí vypracovali väčší gólový potenciál než domáci. Outsider nastrelil brvno aj žrď a viackrát vystrašil slovenskú defenzívu.
Čísla len podčiarkujú, že reprezentácia nemala zápas pod kontrolou a proti súperovi z jednej z najmenších krajín sveta sa musela obávať o výsledok až do konca.
Debutant dostal dôveru
Slováci nastúpili vo výrazne obmenenej zostave. Pre zranenia chýbali Adam Obert, Tomáš Suslov, Ivan Schranz a Stanislav Lobotka. K dispozícii neboli ani Leo Sauer a brankár Martin Dúbravka.
Tréner Vladimír Weiss st. urobil oproti víťazstvu 4:0 v Moldavsku päť zmien. V obrane zostali kapitán Milan Škriniar a Dávid Hancko, ktorých doplnili Martin Valjent s Ľubomírom Šatkom.
V strede poľa dostal dôveru Ondrej Duda. Spoločnosť mu robili debutant Ľudovít Reis a navrátilec Albert Rusnák, ktorý si obliekol reprezentačný dres po štyroch rokoch.
Práve od Reisa sa pred zápasom očakávalo veľa. Stredopoliar Werderu Brémy pôsobí v Bundeslige a do reprezentácie prišiel ako zaujímavá nová tvár. „Reis ukazuje kvalitu v Bundeslige, veľa ľudí je naňho zvedavých. Myslím, že to zvládne,“ veril asistent trénera Marek Hamšík.
Prvýkrát za Slovensko
Zaujímavá bola aj plánovaná spolupráca s Dudom. Ten sa mal posunúť na nižšiu, defenzívnejšiu pozíciu, ktorú zastáva aj v klube.
„Dudu sme posunuli na nižšiu, defenzívnejšiu pozíciu, ktorú zastával aj v klube, takže si myslím, že problém nebude. Ľudovít Reis je technicky vyspelý a kreatívny hráč, ktorý má výborné videnie hry, takže určite bude platným hráčom,“ vysvetľoval Hamšík.
Pozornosť pútal aj návrat Alberta Rusnáka. „Alberta poznáme. Je to ďalší kvalitný hráč s fantastickou strelou a finálnou prihrávkou. Myslím si, že sa nám hodí do tejto koncepcie a bude pre súpera nebezpečným hráčom,“ dodal Hamšík.
Reprezentačný debut si Reis užil aj z osobného hľadiska. Narodil sa v Holandsku slovenským rodičom a Košice majú pre jeho rodinu osobitný význam. „Cítil som sa tu veľmi dobre, som šťastný. Dali sme dva góly a ideme vyššie. Neviem tak dobre slovensky. Som rád, že som hral v Košiciach, odkiaľ pochádza moja rodina. Môžeme pozerať na budúcnosť,“ povedal po zápase lámanou slovenčinou a s veľkým úsmevom.
Weiss: Je to posila
Weiss bol s jeho premiérou spokojný, zároveň však naznačil, že nový hráč sa ešte musí zžiť so spoluhráčmi aj nárokmi reprezentácie.
„Hral dobre, prvý zápas je ťažký v hlave. Je výborný na lopte, niekedy musíme hrať trošku rýchlejšie. Určite to je posila pre Slovensko,“ zhodnotil tréner.
Obaja novici a navrátilci však mali odlišný večer. Rusnák sa trápil a nedostal sa do výraznejšej šance.
Reis ukázal niekoľko dobrých vecí, no na lepšie fungovanie s mužstvom sa ešte potrebuje zladiť. Ich potenciál tak zostáva prísľubom do ďalších zápasov, nie odpoveďou na všetky problémy, ktoré Slovensko odhalilo proti Faerským ostrovom.
V pondelok čaká Slovákov Kazachstan
Slovensko tak splnilo hlavný cieľ a zabezpečilo si triumf v skupine aj postup do vyššej kategórie Ligy národov. Spôsob, akým sa k nemu dopracovalo, však vyvoláva otázniky.
Weissov tím ukázal, že dokáže zvládnuť aj výrazné personálne straty, no zároveň odkryl problémy v defenzíve, rozohrávke aj celkovej kontrole zápasu. Proti Faerským ostrovom sa naplno prejavilo, aké ťažké je nahradiť hráčov, akým je Lobotka.
Slovákov teraz čaká v pondelok zápas v Kazachstane. Doň už pôjdu s istotou postupu, ale aj s vedomím, že výkon z Košíc bude potrebné výrazne zlepšiť.