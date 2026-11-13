ONLINE: Slovensko - Faerské ostrovy dnes, Liga národov LIVE (C-divízia, 3. skupina)

Slovenská futbalová reprezentácia dnes odohrá piaty zápas C-divízie Ligy národov 2026/2027. V skupine 3 budú v Košiciach jej súperom Faerské ostrovy.
Slováci majú šancu zaistiť si postup do B-divízie, stačí im získať jeden bod.
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Slovensko - Faerské ostrovy (futbal, Liga národov, C-divízia, 3. skupina, piatok, naživo)
Liga národov UEFA - Liga C Skupina 3 2026/2027
13.11.2026 o 20:45
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Faerské ostrovy
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 5. kola C-divízie Ligy národov, v ktorom slovenská reprezentácia privíta na domácej pôde výber Faerských ostrovov.
Slováci vstupujú do novembrového programu vo veľmi dobrej pozícii. Po štyroch odohraných stretnutiach sa nachádzajú na čele 3. skupiny so ziskom desiatich bodov a skóre 9:2. Na konte majú tri víťazstvá a jednu remízu. Postupne zdolali Moldavsko 2:0, Kazachstan 2:1, na pôde Faerských ostrovov remizovali 1:1 a následne si v Moldavsku pripísali presvedčivé víťazstvo 4:0. V prípade piatkového triumfu si tak môžu definitívne zabezpečiť postup do B-divízie. Na spečatenie postupu im pritom stačí aj bod.
Faerské ostrovy sú v skupine zatiaľ nezdolané, no na rozdiel od slovenského tímu čakajú na prvé víťazstvo. Po štyroch remízach majú na konte štyri body a skóre 5:5. Na úvod si rozdelili body s Kazachstanom po výsledku 1:1, následne remizovali 1:1 aj s Moldavskom. Rovnakým výsledkom sa skončil aj ich domáci duel so Slovenskom a v poslednom vystúpení uhrali remízu 2:2 s Kazachstanom. V tabuľke im patrí druhá priečka, no rovnaký počet bodov má aj tretie Moldavsko.
Slováci vstupujú do novembrového programu vo veľmi dobrej pozícii. Po štyroch odohraných stretnutiach sa nachádzajú na čele 3. skupiny so ziskom desiatich bodov a skóre 9:2. Na konte majú tri víťazstvá a jednu remízu. Postupne zdolali Moldavsko 2:0, Kazachstan 2:1, na pôde Faerských ostrovov remizovali 1:1 a následne si v Moldavsku pripísali presvedčivé víťazstvo 4:0. V prípade piatkového triumfu si tak môžu definitívne zabezpečiť postup do B-divízie. Na spečatenie postupu im pritom stačí aj bod.
Faerské ostrovy sú v skupine zatiaľ nezdolané, no na rozdiel od slovenského tímu čakajú na prvé víťazstvo. Po štyroch remízach majú na konte štyri body a skóre 5:5. Na úvod si rozdelili body s Kazachstanom po výsledku 1:1, následne remizovali 1:1 aj s Moldavskom. Rovnakým výsledkom sa skončil aj ich domáci duel so Slovenskom a v poslednom vystúpení uhrali remízu 2:2 s Kazachstanom. V tabuľke im patrí druhá priečka, no rovnaký počet bodov má aj tretie Moldavsko.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:45.