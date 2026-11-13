VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Faerské ostrovy v C-divízii Ligy národov

Futbalisti Slovenska dnes hrali svoj piaty zápas v rámci 3. skupiny C-divízie Ligy národov. Na košickom štadióne hostili reprezentáciu Faerských ostrovov.
- ONLINE: Slovensko - Faerské ostrovy, Liga národov (C-divízia, 3. skupina)
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Ako prvý išli do vedenia Slováci, keď sa hlavičkou presadil Erik Prekop. Vyrovnanie však prišlo už o 13 minút, keď sa z pokutového kopu presadil Davidsen.
Slovenským futbalistom nevyšiel vstup do druhého polčasu, keď Faerské ostrovy poslal do vedenia Samuelsen.
Hostia si udržali vedenie až do 74. minúty, keď sa presadil Lukáš Haraslín a opäť zrovnal stav stretnutia na konečných 2:2.
Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Faerské ostrovy.
VIDEO: Gól Slovenska na 1:0
VIDEO: Gól Faerských ostrovov na 1:1
VIDEO: Gól Faerských ostrovov na 2:1
VIDEO: Gól Slovenska na 2:2