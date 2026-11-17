Kvalifikácia ME hráčov do 19 rokov - 2. fáza
Slovensko - Estónsko 0:1 (0:1)
Gól: 40. Schwarz
Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov si nezahrajú na budúcoročných majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie.
Na turnaji 2. fázy kvalifikácie v tureckom Manavgate prehrali rozhodujúci duel s Estónskom 0:1 a v tabuľke 3. skupiny B-divízie obsadili konečné tretie miesto. Do poslednej fázy postúpili len víťazi skupiny Estónci.
Kvalifikácia na turnaj v susednom Česku sa prvýkrát hrá v novom formáte, ktorý pozostáva z troch kôl.
Všetkých 54 tímov, vrátane hostiteľskej krajiny, najprv rozdelili do Ligy A (28 krajín) a Ligy B (zvyšní účastníci). Slováci vyhrali v rámci prvého kola len raz a za Bieloruskom obsadili druhé miesto, čo pre nich znamenalo pokračovanie v Lige B.
V 2. kole sú krajiny opäť rozdelené a víťazi siedmich skupín v Lige B sa v záverečnom kole pripoja ku krajinám v Lige A.
Na jar 2027 následne 28 tímov zabojuje o postup na šampionát. K Česku, ktoré má už ako organizátor istú miestenku, sa pripojí sedem víťazov skupín.