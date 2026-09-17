Je najproduktívnejší v celej Európe. Prečo Dunajská Streda vedie tabuľku Niké ligy?

DAC Dunajská Streda má na konte 19 bodov po siedmich zápasoch a kraľuje tabuľke futbalovej Niké ligy.
Lepší štart do ligovej sezóny mali Dunajskostredčania naposledy pred šiestimi rokmi, keď v úvode ročníka 2020/2021 vyhrali osem zápasov za sebou.
Napriek tomu ukončili hlavnú časť súťaže po 22 stretnutiach na druhom mieste – desať bodov za bratislavským Slovanom.
„Pred zápasom to bola veľká téma. Vieme, že Slovan vyhral ligu osemkrát v rade. Ale v skutočnosti sme hrali proti tímu zloženému z jedenástich hráčov na ihrisku. Máme dobrú formu, kvalitný káder, takže to, čo sa stalo vlani, čo sa stalo posledné roky, v tejto chvíli nič neznamená," povedal kouč DAC Robert Klauss po triumfe nad belasými (2:0).
Najskôr výkon, potom výsledok
„Vo futbale sa musíte sústrediť na to, čo dokážete ovplyvniť. Vieme ovplyvniť naše výkony dnes, zajtra, ale s minulosťou už nič nespravíme. Je to kľúč pred zápasom ako tento (so Slovanom)," dodal po víťazstve v siedmom ligovom kole.
Kým v Slovnaft Cupe v utorok nečakane vypadli na ihrisku treťoligistu z Veľkých Ludiniec, v lige Dunajskostredčania zatiaľ pôsobia nezastaviteľne.
Likvidujú jedného súpera za druhým. O body prišli len v úvodnom ligovom kole v Ružomberku (1:1) gólom v ôsmej nadstavenej minúte z penalty. „Skórovali sme, ale potrebovali sme streliť aj druhý gól, aby sme zápas rozhodli," vysvetlil tréner Klauss.
A práve toho sa jeho tím začal držať. Najskôr strelil dva góly, následne tri, potom päť a najviac až šesť do siete Skalice.
Výsledky DAC v Niké lige 2026/2027:
1:1 Ružomberok
2:0 Banská Bystrica
3:0 Komárno
5:0 Podbrezová
6:1 Skalica
2:0 Slovan Bratislava
4:1 Trenčín
„Chceme byť aktívni. Chceme hrať tak, aby sme potešili fanúšikov," predstavil svoju futbalovú víziu Robert Klauss počas predsezónnej tlačovej konferencie.
„Nejde len o to, či vyhráme, ide aj o to, ako hráme. Výsledok je v tomto smere na druhom mieste," dodal.
Vedú zaslúžene, tvrdia súperi
Aj preto nemecký kouč neskrýval sklamanie po poslednom zápase v Trenčíne (4:1): „Výsledok je pre mňa dôležitý. Futbal je predsa o výsledkoch. Chceme vyhrávať. Ale opakujem – ide najmä o výkon. Ak predvediete kvalitný výkon, výsledok sa automaticky dostaví. Dnes to z našej strany ale nebol dobrý výkon."
Dunajskostredčania majú najviac strelených ligových gólov (23). Môžu sa spoľahnúť na fantastický útok. No ešte úctyhodnejšia je obrana. Tá inkasovala dovedna iba trikrát, a to iba raz gólom z hry.
„Každý rozpráva o útoku, Trusovi, Ramadanovi, Gaguovi, ale dnešný zápas bol o Blažekovi, Nemaničovi a Filipem," pochvaľoval defenzívnu prácu Klauss. V bráne sa môže spoľahnúť na Filipeho, ktorý kraľuje medzi brankármi v Niké lige v úspešnosti zákrokov (84,2%).
„Nie náhodou vedie DAC tabuľku, prehrali sme s veľmi kvalitným mužstvom," vravel trenčiansky kouč Ricardo Moniz.
„Zvládajú prechod do ofenzívy na jeden dotyk za obranu. Majú šikovné krídla, nebezpečné centre. Sú právom na prvom mieste," doplnil obranca Trenčanov Richard Križan.
Najproduktívnejšia ligová trojica
Tréner DAC Robert Klauss pochádza z prostredia nemeckého klubu RB Lipsko, kde medzi rokmi 2018 a 2020 pôsobil ako asistent Ralfa Rangnicka a Juliana Nagelsmanna.
Lipsko hralo v tom čase vysoko intenzívny futbal, malo organizované a disciplinované mužstvo s pevnou defenzívou. Bolo jedným z najlepších tímov v Bundeslige v tvorbe šancí a protiútokoch.
Práve v tomto vyniká zatiaľ aj Dunajská Streda. Strelila dokonca o sedem gólov viac než ukazujú dáta (15,6xG). Viac očakávaných gólov má aj Podbrezová, Trnava a Slovan.
Zatiaľ čo majstrovský Slovan Bratislava potrebuje na gól 195 prihrávok, Dunajskostredčania iba 111.
V tabuľke produktivity majú troch najlepších hráčov – Ammar Ramadan (5+7), Giorgi Gagua (4+4), Matej Trusa (6+1).
Táto trojica si v zápasoch medzi sebou pripravuje príležitosti, vymieňa priestory a dokonalo si rozumie.
„Majú výborné prepojenie na trávniku i mimo neho," vysvetľuje tréner Klauss a pokračuje: „Poznajú svoje silné stránky. Vedia, kto z nich chce loptu častejšie, kto ju trebárs chce v tom a tom priestore. Tento tím je skvelý v komunikácii. Na trávniku, ale aj v kabíne. Hráči počúvajú, ale často kladú otázky. Vedia byť medzi sebou kritickí."
Najlepší v lige, ale aj v Európe
Líder ofenzívy DAC Ammar Ramadan zaznamená v priemere na 90 minút 1,94 gólu a asistencie. Podľa údajov DataMB ide o najlepšie číslo medzi krídelníkmi v celej Európe.
Navyše priemeruje 3,1 kľúčovej prihrávky na zápas. V tejto sezóne vytvoril pre spoluhráčov osem veľkých šancí. V oboch štatistikách v lige dominuje.
Takisto je najlepším driblérom, pričom v priemere na duel zaznamená dva úspešné driblingy.
Svoje driblérske schopnosti potvrdil pri prvom presnom zásahu jeho tímu proti Trenčínu. Na ľavom krídle sa skvelými kľučkami zbavil dvoch obrancov a cez tretieho poslal gólový center na Mateja Trusu.
Ofenzívni hráči DAC majú skvelú synergiu. Ovládajú kombinácie na dotyk vo finálnej tretine ihriska. To zasa potvrdil presný zásah gruzínskeho ofenzívneho stredopoliara. „Môj druhý gól bol ako pouličný futbal, jeden dotyk, druhý, pätička a bolo," opísal vydarenú akciu Giorgi Gagua.
VIDEO: Zostrih zápasu AS Trenčín - DAC
„Je vo výbornej forme. Je takým lepidlom na ihrisku," chváli Gruzínca Klauss. „Prepája hru medzi spoluhráčmi. Stále sú tam veci, na ktorých s ním pracujeme. Oproti vlaňajšej sezóne sa chytil gólovo. Má strelecké sebavedomie," tvrdí.
Ťažký test ešte príde, myslí si Klauss
Nemecký kouč sa môže spoľahnúť aj na všestrannosť v strede poľa. Stredopoliari Julien Bationo (20 rokov) a Samsidin Ouro (26 rokov) vedia brániť, ale aj útočiť.
Prvý menovaný vyniká medzi ligovými stredopoliarmi v progresívnych prihrávkach (24,2 v priemere na 90 minút PAdj), presných prihrávkach do finálnej tretiny (35/39) a miere progresívnych akcií (25,5), ktorá vyjadruje počet progresívnych akcií hráča na každých 100 držaní lopty (possesions).
Ouro má zasa najviac úspešných driblingov (10), zblokovaných striel (5) či vyhraných útočných súbojov (26).
Napriek skvelým výsledkom a kvalitným výkonom sa Robert Klauss pripravuje na ťažšie časy: „Ťažký test ešte len príde. V tejto chvíli sme vo forme, všetko nám vychádza. Ale navždy to trvať nebude. Určite sa stretneme s náročným obdobím."
DAC má pred sebou náročné zápasy. Pred reprezentačnou prestávkou privíta Trnavu (20. septembra). Následne zakončí prvú polovicu hlavnej časti Niké ligy duelmi v Michalovciach (10. októbra) a Žiline (18. októbra), všetko tímami z najlepšej šestky.