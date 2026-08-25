Pre Weissa bol ozdobou. Poklad DAC ušiel pred vojnou a zahral si za Juventus

„Veľmi rád strieľam góly, alebo na ne prihrávam," predstavil sa Ammar Ramadan fanúšikom Dunajskej Stredy v lete 2022.
Pred štyrmi rokmi zaujal na skúške v DAC vtedajšieho trénera Adriána Guľu, ktorý podpísal krídelníka pôvodom zo Sýrie.
Išlo o ťah, ktorý odštartoval roky úspešnej spolupráce.
Ramadan odštartoval v Dunajskej Strede už svoju piatu sezónu. Počas tohto obdobia sledoval lukratívne odchody Nikolu Krstoviča do Serie A, Damira Redziča do rakúskej Bundesligy či Mahmuda Baja do Srbska.
Všetko nasvedčuje tomu, že DAC najbližšie zarobí nemalé peniaze práve na kľúčovom krídelníkovi. Jeho hodnota je podľa portálu Transfermarkt 2,3 milióna eur, no rovnaká cenovka svietila v minulosti aj pri Krstovičovi.
Možnosť prestupu je otvorená, tvrdí
Ramadan odštartoval tento ligový ročník veľkolepo. V úvodných štyroch kolách nazbieral už päť gólov a dve asistencie. Priamo sa podieľal na siedmich z jedenástich presných zásahov DAC v úvode sezóny 2026/2027.
Po poslednom ligovom stretnutí s Podbrezovou (5:0) dostal tréner DAC Robert Klauss otázku: „Myslíte si, že ho (Ramadana) môžete udržať?"
„Áno. Prečo nie?" odpovedal šéf lavičky a pokračoval:
„Má rád klub a prostredie okolo neho. Vždy ide o to isté. Musia sa dohodnúť tri strany. Hráč, náš klub a záujemca. Každý musí povedať áno. Sám vníma, že má ešte väčší potenciál. Snažíme sa mu pomôcť, aby ho naplnil. Nerozmýšľam nad jeho odchodom. Mojou úlohou je pomáhať mu strieľať viac gólov."
Po stretnutí reagoval na otázku ohľadom svojej budúcnosti aj Ramadan: „Nebudem klamať. Každý sníva o tom, že sa posunie vyššie. Do lepších líg, do lepších tímov."
V Dunajskej Strede sa však cíti ako doma: „No pravda je, že milujem tento klub. Som tu už štyri roky. Ak príde ponuka, netuším, čo spravím. Možnosť prestupu je otvorená, no do poslednej chvíle sa sústredím na prácu s DAC."
Lepší ako "prime" Barseghjan
Ammar Ramadan vlani na Slovensku herne dominoval. Potvrdzujú to aj čísla.
V sezóne 2025/26 Niké ligy by sme podľa čísiel DataMB nenašli hráča s väčším počtom streleckých pokusov (96), úspešných driblingov (78) či vyhraných ofenzívnych súbojov (137).
Len jediný hráč v lige mal vyššie číslo očakávaných gólov než Ramadan (12,9), a to Radej Šiler (16,3). Útočník Podbrezovej zakončil ročník s trinástimi gólmi, Ramadan s jedenástimi, čo znamená, že krídelník Dunajskej Stredy bol efektívnejší.
V celej lige zaznamenal druhý najväčší počet úspešných útočných akcií (141). Len o dve viac mal Erik Daniel zo Skalice. Ide o ukazovateľ merajúci ofenzívny výkon hráča kombináciou úspešných driblingov, presných centrov a striel na bránu.
Podľa dát bol jeho najlepšou sezónou ročník 2024/2025. Rovnako, ako napríklad pre krídelníka Slovana Tigrana Barseghjana, ktorý počas neho vynikal aj v Lige majstrov.
Ak si ale porovnáme výkony týchto dvoch hráčov v spomínanej sezóne v ligovom ročníku, Ramadan dominoval vo všetkých kľúčových aspektoch.
Weiss potvrdil záujem Slovana
Práve ŠK Slovan Bratislava je najčastejším súperom Ramadana v jeho kariére. Slovenskému majstrovi čelil dovedna pätnásťkrát. Vyhral iba v troch prípadoch, pričom v týchto dueloch zaznamenal tri góly a dve asistencie.
Pred rokom čelil Slovanu na Tehelnom poli pri tesnej prehre 2:3.
Vždy, keď belasí v dueli skórovali, DAC našiel gólovú odpoveď. V oboch prípadoch mal prsty Ammar Ramadan. Prvý strelil, na druhý asistoval. Patril k najlepším hráčom na ihrisku.
Sýrsky futbalista mohol byť hrdina stretnutia. V 82. minúte však poslal loptu z bieleho bodu vysoko nad bránu Dominika Takáča.
„Pripomenulo mi to penaltu Sergia Ramosa v Lige majstrov," zasmial sa po zápase Marko Tolič. Po zle kopnutej penalte pristúpil k Ramadanovi Tigran Barseghjan zo Slovana, ktorý sa ho snažil utešiť.
„Je to veľká osobnosť. Sme priatelia. Rešpektujeme sa. Povedal mi pozitívne veci. Spomenul, že on sám minul penaltu v dôležitom európskom zápase. A to hrali o veľké peniaze," vysvetlil v tom čase Ramadan.
Hviezdu DAC po zápase na Tehelnom poli vyzdvihol aj vtedajší kouč belasých Vladimír Weiss:
„Je výborný hráč. Vyzerá byť, ako ja vravím, výborný chlapec. Posledný rok vyrástol. Hľadal sa, ale dnes je ťahúň Dunajskej Stredy. Mali sme o neho pred rokom záujem, ale predĺžil zmluvu, takže asi je tam spokojný. Je taká ozdoba Dunajskej Stredy."
Utiekol pred vojnou
Ammar Ramadan sa narodil v sýrskom meste Džabla. Unikol pred vojnou a mohol si splniť svoj sen stať sa profesionálnym futbalistom.
„Každý na svete vie, že Sýrčania pre vojnu trpia," vravel.
Jeho otec je bývalý sýrsky reprezentant Munaf Ramadan. S rodinou sa rozhodli utiecť zo Sýrie v októbri 2015.
„V tom čase bolo pre kohokoľvek mimoriadne náročné dostať sa zo Sýrie, ale mne a mojej rodine sa to nejako podarilo. Nie každý mal to šťastie. Rozhodli sme sa ísť do Talianska," spomínal Ammar Ramadan.
Ten mal v mladom veku problémy s dokladmi, pre ktoré sa nemohol zaregistrovať v niektorých kluboch. „Po úteku zo Sýrie sme čelili mnohým problémom kvôli pasu a nedostatku dokladov.“
Dostal príležitosť v mládežníckom klube Cimanio Calcio, za ktorý strelil trinásť gólov v piatich zápasoch a zrazu priťahoval záujem.
Bol to slávny Juventus, ktorý siahol po Ramadanovi. Od leta 2017 bol súčasťou tímu do 17 rokov a hral po boku hráčov ako Moise Kean Fabio Miretti či Nicolo Fagioli.
Vyššie sa však nedostal a odišiel do Maďarska. Vo Ferencvárosi hral primárne za juniorku a rezervu, pričom pol roka hosťoval v Soroksári a neskôr na Slovensku v drese Trnavy.
„Chcem si splniť sen, že jedného dňa budem hrať za najväčšie kluby v najväčších ligách sveta,“ povedal Ramadan v minulosti.