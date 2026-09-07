Mal ponuky zo zahraničia, no zostáva v Slovane. Dominik Takáč podpisom ukončil špekulácie

Dominik Takáč.
Dominik Takáč. (Autor: skslovan.com)
TASR|7. sep 2026 o 20:54
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Dominik Takáč zostáva v Bratislave do roku 2030.

Slovenský futbalový brankár Dominik Takáč sa dohodol s vedením úradujúceho majstra ŠK Slovan Bratislava na novom kontrakte.

Jeho platnosť vyprší na konci sezóny 2029/2030. Klub o tom informoval v pondelok na svojej oficiálnej webstránke.

Súčasná zmluva mala 27-ročnému brankárovi vypršať v roku 2027.

Takáč prišiel do Slovana v lete 2024. Klubu pomohol k dvom majstrovským titulom v slovenskej lige a k dvom postupom do hlavnej fázy Ligy majstrov.

„Mám radosť, že zostávam súčasťou tohto klubu. Už dlhšie sme sa s vedením klubu rozprávali o tom, že by som mohol v Slovane pokračovať a som veľmi rád, že sa nám to podarilo dotiahnuť. Teším sa na ďalšiu robotu, na nové výzvy, myslím si, že tu stále máme spoločne čo dosiahnuť.

Slovan mi prirástol k srdcu, tie dva roky mi ubehli veľmi rýchlo, keďže sme dosiahli neskutočné veci. Teraz sa ideme znovu pustiť do ďalšej roboty, najbližšie už v stredu s dvojnásobným víťazom Ligy majstrov. Teším sa na to, čo nás čaká, a verím, že spoločne budeme úspešní vo všetkých súťažiach,“ vyhlásil Takáč.

VIDEO: Dominik Takáč

„Na Dominika sme počas jeho pôsobenia v Slovane dostali viaceré ponuky zo zahraničia. Chceli sme preto tému nového kontraktu vyriešiť s dostatočným časovým predstihom. Je to brankár, ktorý dvakrát výrazne prispel k nášmu postupu do Ligy majstrov.

Našu dôveru v jeho schopnosti sme vyjadrili ponukou predĺženia zmluvy do roku 2030 a veľmi sa teším, že sa nám pri rokovaniach podarilo nájsť spoločnú reč. Som veľmi rád, že Dominika i ďalších brankárov máme zazmluvnených na dlhšie obdobie a máme zastabilizovaný brankársky tím,“ povedal pre web „belasých“ generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
6
5
1
0
19:2
16
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
5
1
1
18:13
16
V
V
V
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
7
4
2
1
14:6
14
R
P
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
4
0
2
15:5
12
P
P
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
7
3
1
3
11:15
10
P
R
P
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
7
3
1
3
8:8
10
V
V
V
P
R
7
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
6
2
3
1
17:13
9
V
R
P
V
R
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
7
2
2
3
9:15
8
R
P
P
P
V
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
1
2
3
8:14
5
P
V
P
P
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
7
0
4
3
6:11
4
R
R
P
P
R
11
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
7
1
1
5
6:18
4
P
R
V
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
7
0
2
5
5:16
2
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Dominik Takáč.
    Dominik Takáč.
    Mal ponuky zo zahraničia, no zostáva v Slovane. Dominik Takáč podpisom ukončil špekulácie
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