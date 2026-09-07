Mal ponuky zo zahraničia, no zostáva v Slovane. Dominik Takáč podpisom ukončil špekulácie

Slovenský futbalový brankár Dominik Takáč sa dohodol s vedením úradujúceho majstra ŠK Slovan Bratislava na novom kontrakte.
Jeho platnosť vyprší na konci sezóny 2029/2030. Klub o tom informoval v pondelok na svojej oficiálnej webstránke.
Súčasná zmluva mala 27-ročnému brankárovi vypršať v roku 2027.
Takáč prišiel do Slovana v lete 2024. Klubu pomohol k dvom majstrovským titulom v slovenskej lige a k dvom postupom do hlavnej fázy Ligy majstrov.
„Mám radosť, že zostávam súčasťou tohto klubu. Už dlhšie sme sa s vedením klubu rozprávali o tom, že by som mohol v Slovane pokračovať a som veľmi rád, že sa nám to podarilo dotiahnuť. Teším sa na ďalšiu robotu, na nové výzvy, myslím si, že tu stále máme spoločne čo dosiahnuť.
Slovan mi prirástol k srdcu, tie dva roky mi ubehli veľmi rýchlo, keďže sme dosiahli neskutočné veci. Teraz sa ideme znovu pustiť do ďalšej roboty, najbližšie už v stredu s dvojnásobným víťazom Ligy majstrov. Teším sa na to, čo nás čaká, a verím, že spoločne budeme úspešní vo všetkých súťažiach,“ vyhlásil Takáč.
VIDEO: Dominik Takáč
„Na Dominika sme počas jeho pôsobenia v Slovane dostali viaceré ponuky zo zahraničia. Chceli sme preto tému nového kontraktu vyriešiť s dostatočným časovým predstihom. Je to brankár, ktorý dvakrát výrazne prispel k nášmu postupu do Ligy majstrov.
Našu dôveru v jeho schopnosti sme vyjadrili ponukou predĺženia zmluvy do roku 2030 a veľmi sa teším, že sa nám pri rokovaniach podarilo nájsť spoločnú reč. Som veľmi rád, že Dominika i ďalších brankárov máme zazmluvnených na dlhšie obdobie a máme zastabilizovaný brankársky tím,“ povedal pre web „belasých“ generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml.