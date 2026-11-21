Dominik Greif si vo Francúzsku urobil veľké meno. Vlani mohol získať trofej pre najlepšieho brankára najvyššej súťaže, napokon skončil druhý.
Od leta minulého roka chytá za slávny Olympique Lyon, jeho výkony majú medzinárodný ohlas a rastie aj jeho trhová hodnota.
„Som svetový brankár,“ reagoval s úsmevom po októbrovom zápase Ligy národov na Faerských ostrovoch slovenský reprezentant. Možno to znelo sebavedomo, ale najnovšie čísla mu dávajú za pravdu.
Server Transfermarkt momentálne oceňuje Greifa na deväť miliónov eur. Ide o slovenský rekord. Martin Dúbravka mal najvyššiu trhovú hodnotu 7,5 milióna eur, a to v roku 2020.
Ešte zaujímavejšie číslo však priniesla prestížna štúdia švajčiarskeho výskumného centra CIES Football Observatory.
Podľa jej štatistického modelu má dvadsaťdeväťročný bratislavský rodák hodnotu až 18,6 milióna eur.
Medzi stovkou najhodnotnejších brankárov
Jeho kariéra v španielskej Malorke dlho pripomínala skôr trpezlivé čakanie na zázrak, sužovali ho zdravotné problémy.
Dnes je všetko inak. Lyon ho vlani vykúpil zhruba štyri milióny eur, s bonusmi do výšky 1,5 milióna. Obchod prospešný pre oba strany.
Odchovanec Slovana zažíva najlepšie obdobie kariéry a prestížna štúdia mu vystavila mimoriadne zaujímavý účet.
CIES Football Observatory zverejnilo rebríček stovky najhodnotnejších brankárov planéty. Štatistický model zohľadňuje vek, dĺžku kontraktu, výkonnosť aj silu ligy. Do elitnej spoločnosti sa dostal jediný slovenský zástupca.
Greifovi vypočítali hodnotu 18,6 milióna eur. V celkovom poradí mu patrí delená 54. priečka. Rovnakú cenovku majú aj brankár Sassuola Arijanet Murić či talentovaný Pierce Charles z druholigového Queens Park Rangers.
Česká brankárska škola je v inom vesmíre
Rodákovi z Bratislavy pomáha k vysokej hodnote nielen pozícia jednotky v slávnom francúzskom klube, ale aj pevný kontrakt v Lyone, ktorý platí až do leta 2029.
Rozdiel medzi hodnotou podľa Transfermarktu a odhadom CIES nie je rozporom. Ide o dva odlišné modely oceňovania.
V oboch prípadoch však Greif potvrdzuje, že patrí medzi najhodnotnejších slovenských futbalistov.
Kým Slovensko má v prvej stovke jediného mohykána, pohľad k našim západným susedom vyvoláva rešpekt aj tichú závisť. Česká brankárska škola opäť potvrdila, že patrí k absolútnej svetovej špičke.
V rebríčku má hneď štvornásobné zastúpenie. Dvaja českí brankári sa dokonca dostali medzi dvadsiatku najhodnotnejších na svete.
„Zlaté české ručičky,“ komentuje ich zastúpenie server eurofotbal.cz.
Dvaja Česi chytajú v Premier League
Najvyššie z Čechov vystrelil Lukáš Horníček. Dvadsaťštyriročný brankár obsadil fantastické siedme miesto.
Newcastle United ho v auguste vykúpil z Bragy za 30,6 milióna eur. Podľa CIES má už odchovanec Pardubíc hodnotu až 55,9 milióna eur.
VIDEO: Greif a jeho zákroky za Lyon
V Premier League si Horníček miesto v bránke rýchlo vybojoval. V aktuálnej sezóne odchytal desať zápasov, pripísal si dve čisté kontá a chytil 69,2 percenta striel. Zmluvu má s klubom až do roku 2031.
V rebríčku tak nechal za sebou aj také mená ako David Raya z Arsenalu či opora AC Miláno Mike Maignan.
Výborne je na tom aj Antonín Kinský, ktorý ešte nie tak dávno čelil kritike, že dostáva lacné góly.
Opora londýnskeho Tottenhamu Hotspur má vo veku 23 rokov cenovku 42,8 milióna eur, čo mu vynieslo rovnú dvadsiatu priečku.
V januári 2025 prestúpil zo Slavie za 16,5 milióna eur a v tejto sezóne je jednotkou Spurs. V Premier League nastúpil do desiatich stretnutí a štyrikrát si udržal čisté konto. Kontrakt má do roku 2032.
Štyria v prvej štyridsiatke
Do elitnej stovky, dokonca do prvej štyridsiatky, sa zmestili aj ďalší dvaja českí brankári.
Matěj Kovář z PSV Eindhoven má vo veku 26 rokov odhadovanú hodnotu 33,9 milióna eur. V celkovom poradí mu patrí 27. miesto. Zároveň je druhým najhodnotnejším brankárom mimo piatich najlepších európskych líg.
Radek Vítek z Middlesbrough má 23 rokov a jeho hodnota dosahuje 25,5 milióna eur. V rebríčku obsadil 38. miesto.
Rozdiel medzi slovenským a českým zastúpením je výrazný. Greif je jediným slovenským brankárom v stovke, zatiaľ čo Česi majú štyroch zástupcov, pričom všetci sa umiestnili v prvej štyridsiatke.
Kto kraľuje celému brankárskemu svetu? Na úplnom vrchole tróni Španiel Joan García z FC Barcelona.
Vo veku 25 rokov a so zmluvou do roku 2031 má odhadovanú hodnotu 80,6 milióna eur.
Na vrchole kraľuje Barcelona
Za ním nasleduje taliansky obor Gianluigi Donnarumma v službách Manchestru City s hodnotou 79,9 milióna eur.
Trojicu najlepších uzatvára Belgičan Senne Lammens z Manchestru United, ktorého hodnota dosahuje 64,2 milióna eur.
Okrem Barcelony a anglických klubov sa do najlepšej desiatky prebojovali už len Matvey Safonov z Paríža Saint-Germain s hodnotou 50,8 milióna eur a Jonas Urbig z Bayernu Mníchov, ktorého odhadovaná cena je 50 miliónov eur.
Greif sa síce nedostal medzi úplne najdrahšiu svetovú elitu, no jeho 18,6 milióna eur je pre slovenský futbal mimoriadne vysoké číslo.
Deväť Čechov vs. traja Slováci
Po jeho výborných výkonoch v Ligue 1 jeho agent Roman Vojtek v apríli 2026 uviedol, že prípadný záujemca by musel Lyonu ponúknuť odstupné na úrovni 18 až 20 miliónov eur.
Greif tak potvrdzuje, že slovenský brankár môže preraziť aj v najprestížnejších európskych súťažiach.
České čísla však ukazujú, aký veľký rozdiel je medzi individuálnym úspechom a silnou brankárskou generáciou.
Štúdia zároveň odhalila obrovskú finančnú silu anglickej Premier League. Z desiatich najhodnotnejších brankárov sveta pôsobí na Britských ostrovoch až sedem.
V anglickej Premier League (od jej vzniku v roku 1992) doteraz chytalo deväť českých brankárov a traja Slováci: Martin Dúbravka, Marek Rodák a Ján Mucha.
"Trúfam si však povedať, že cena Martina Dúbravku sa pohybuje rádovo v desiatkach miliónov libier.
Neviem, či je to dvadsať alebo tridsať miliónov, ale určite sa to pohybuje v takýchto parametroch," vyhlásil ešte v roku 2020 agent Pavel Zíka na adresu Dúbravku.
V tom čase chytal Martin za Newcastle United, tak ako dnes Horníček.