Kanonáda slovenskej devätnástky v Turecku. Lichtenštajnsko odišlo s debaklom

Slovensko – Lichtenštajnsko 7:0 (6:0)
Góly: 2. a 41. Kendera, 13. a 26. Novák, 22. Treplan, 39. Mateáš, 75. Baláž
Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov zdolali na turnaji 2. fázy kvalifikácie na budúcoročné ME Lichtenštajnsko 7:0. V 3. skupine Ligy B, ktorú hostí turecké mesto Manavgat, predtým podľahli domácim rovesníkom 1:3.
Na konte tak majú rovnaký počet bodov ako Turci a Estónci, pričom tieto tímy si v sobotu zmerali sily od 14.00 h. Do Ligy A na záverečné kvalifikačné kolo postúpi len víťaz skupiny.
Kvalifikácia na turnaj v susednom Česku sa prvýkrát hrá v novom formáte, ktorý pozostáva z troch kôl. Všetkých 54 tímov, vrátane hostiteľskej krajiny, najprv rozdelili do Ligy A (28 krajín) a Ligy B (zvyšní účastníci).
Slováci vyhrali v rámci prvého kola len raz a za Bieloruskom obsadili druhé miesto, čo pre nich znamenalo pokračovanie v Lige B. V 2. kole sú krajiny opäť rozdelené a víťazi siedmich skupín v Lige B sa v záverečnom kole pripoja ku krajinám v Lige A.
Na jar 2027 následne 28 tímov zabojuje o postup na šampionát. K Česku, ktoré má už ako organizátor istú miestenku, sa pripojí sedem víťazov skupín.