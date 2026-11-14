Kanonáda slovenskej devätnástky v Turecku. Lichtenštajnsko odišlo s debaklom

Slovenskí reprezentanti do 19 rokov.
Slovenskí reprezentanti do 19 rokov. (Autor: Facebook Slovenský futbalový zväz )
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TASR|14. nov 2026 o 13:14
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Po úvodnej prehre s domácimi Turkami sa slovenský výber do 19 rokov vrátil do hry, no z trojice tímov s rovnakými bodmi postúpi len víťaz skupiny.

Slovensko – Lichtenštajnsko 7:0 (6:0)

Góly: 2. a 41. Kendera, 13. a 26. Novák, 22. Treplan, 39. Mateáš, 75. Baláž

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov zdolali na turnaji 2. fázy kvalifikácie na budúcoročné ME Lichtenštajnsko 7:0. V 3. skupine Ligy B, ktorú hostí turecké mesto Manavgat, predtým podľahli domácim rovesníkom 1:3.

Na konte tak majú rovnaký počet bodov ako Turci a Estónci, pričom tieto tímy si v sobotu zmerali sily od 14.00 h. Do Ligy A na záverečné kvalifikačné kolo postúpi len víťaz skupiny.

Kvalifikácia na turnaj v susednom Česku sa prvýkrát hrá v novom formáte, ktorý pozostáva z troch kôl. Všetkých 54 tímov, vrátane hostiteľskej krajiny, najprv rozdelili do Ligy A (28 krajín) a Ligy B (zvyšní účastníci).

Slováci vyhrali v rámci prvého kola len raz a za Bieloruskom obsadili druhé miesto, čo pre nich znamenalo pokračovanie v Lige B. V 2. kole sú krajiny opäť rozdelené a víťazi siedmich skupín v Lige B sa v záverečnom kole pripoja ku krajinám v Lige A.

Na jar 2027 následne 28 tímov zabojuje o postup na šampionát. K Česku, ktoré má už ako organizátor istú miestenku, sa pripojí sedem víťazov skupín.

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