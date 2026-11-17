Zrodila sa silná generácia? Možno. Zatiaľ je priskoro na veľké závery, ale prvé výsledky dávajú dôvod na optimizmus.
Slovenská reprezentácia do 17 rokov vyhrala všetky tri zápasy kvalifikačnej skupiny. Poradila si s Maltou, Holandskom aj Nórskom a bez straty bodu obsadila prvé miesto.
V náročnej konkurencii sa nestratila ani proti papierovo silnejším súperom. Najvýraznejší výsledok dosiahla proti Holandsku, ktoré zdolala 4:2.
Najviac zo všetkých hráčov vyčnieval šestnásťročný Alan Maël Lembakoali. Skóroval vo všetkých troch zápasoch a celkovo nastrieľal sedem gólov. Výrazne sa presadil aj Denis Žofčák, ktorý pridal ďalšie tri zásahy. Obaja pritom vyrastali v Slovane Bratislava, a obaja majú futbalové gény po svojich otcoch.
Lembakoaliho 7 gólov, Žofčák pridal ďalšie tri
Lembakoali potvrdil, že patrí medzi najzaujímavejšie slovenské futbalové talenty svojej generácie. Po troch góloch proti Malte a rovnakej porcii proti Holandsku pridal presný zásah aj proti Nórsku – k tomu si pripísal aj asistenciu. V troch zápasoch tak skóroval sedemkrát.
Šestnásťročný útočník má africké korene, narodil sa vo Francúzsku, no vyrastal na Slovensku. Má slovenské občianstvo, slovenčinu ovláda ako rodnú reč a Slovensko reprezentuje už od kategórie do 15 rokov. Futbalovo vyrastal v Slovane Bratislava, neskôr pôsobil v Austrii Viedeň a v lete prestúpil do slávnej Benficy Lisabon za 500 - tisíc eur.
Zaujímavý je aj jeho rodinný príbeh. Jeho otcom je Alias Emery „Ali“ Lembakoali, bývalý reprezentant Stredoafrickej republiky a niekdajší výrazný útočník slovenskej ligy. Na Slovensku pôsobil v Žiline, Púchove aj bratislavskom Interi.
Oplatí sa ich sledovať
Herný prejav Alana je rovnako výrazný ako jeho pôvod. Neprehliadnuteľné dredy, rýchlosť, dravosť a odvaha ísť do súbojov jeden na jedného. V aktuálnej kvalifikácii ukázal predovšetkým výnimočný čuch na góly. Sedem zásahov v troch zápasoch je mimoriadna vizitka.
Pozornosť si zaslúži aj Denis Žofčák. Strelil tri góly a patril k ďalším výrazným postavám úspešného slovenského tímu. Je synom bývalého reprezentanta a kapitána Slovana Bratislava. Aj on futbalovo vyrastá v belasom klube.
Desať gólov dvoch hráčov v troch stretnutiach je výrazná vizitka.
V tejto vekovej kategórii figuruje aj Christian Hamšík, ktorý pôsobí v FC Kodaň. Syn slovenskej futbalovej legendy Mareka Hamšíka nastúpil za reprezentáciu U 17 v septembrovom zápase proti Srbsku. Mal aj kapitánsku pásku. Do aktuálnej kvalifikácie však nezasiahol pre zranenie. Aj jeho meno patrí do širšieho obrazu zaujímavého slovenského ročníka.
Samozrejme, mládežnícky futbal prináša veľké výkyvy a z úspešnej kvalifikácie ešte nemožno robiť závery o budúcnosti celej generácie. Slovensko však má v tejto vekovej kategórii hráčov, ktorých sa oplatí sledovať.
Tréner hovoril o najlepšom výkone
Slováci zavŕšili úspešné účinkovanie v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2027 víťazstvom nad Nórskom 3:2. Predtým zdolali Maltu 6:0 a Holandsko 4:2. Všetkých troch súperov tak porazili a stali sa víťazmi piatej kvalifikačnej skupiny.
Práve po triumfe nad Holandskom neskrýval tréner Martin Žamba spokojnosť.
„Dnes podalo mužstvo najlepší výkon, aký som kedy videl počas svojho pôsobenia pri mládežníckych reprezentáciách,“ povedal.
Po poslednom zápase ocenil nielen samotných hráčov, ale aj prácu celého realizačného tímu.
„Chcel by som vysloviť absolutórium celému mužstvu. Ďakujem realizačnému tímu, bez neho by mužstvo nepredviedlo to, čo predviedlo na celom turnaji. Chalani pristupovali k svojim povinnostiam veľmi zodpovedne, od prvej minúty sme si išli za svojím cieľom," povedal Žamba pre klubovú stránku SFZ.
Rozhodujúca časť ešte len príde
„Vo veľmi ťažkej skupine ukázali futbalovú kvalitu. Úspech si vážime, ale zároveň ho berieme pokorne a verím, že do jarnej časti kvalifikácie sa dobre pripravíme, chalani budú v kluboch predvádzať dobré športové výkony a opäť sa pobijeme o čo najlepšie umiestnenie v skupine A.“
V prvej fáze kvalifikácie ME 2027 boli tímy rozdelené do dvanástich štvorčlenných a dvoch trojčlenných skupín. Mužstvá, ktoré sa umiestnili na prvých dvoch miestach, si zabezpečili postup do druhej fázy kvalifikácie Ligy A.
Slováci svoju úlohu zvládli výborne. Tri víťazstvá, prvé miesto v skupine a výrazné individuálne výkony Lembakoaliho so Žofčákom sú povzbudivým signálom.
Otázka, či sa rodí silná generácia, zatiaľ nemá definitívnu odpoveď. Jedna úspešná kvalifikácia nestačí na to, aby sme mladých futbalistov predčasne korunovali. No ak dokážu na predvedené výkony nadviazať aj na jar, slovenský futbal môže mať v tejto vekovej kategórii veľmi zaujímavý tím.