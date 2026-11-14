Holandsko padlo, Slováci do 17 rokov sú stopercentní. Opäť zažiaril autor hetriku

Slovenskí futbalisti do 17 rokov.
Slovenskí futbalisti do 17 rokov. (Autor: Slovenský futbalový zväz)
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TASR|14. nov 2026 o 13:19
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Proti Malte aj Holandsku skóroval ten istý hráč trikrát a slovenský výber pred záverečným duelom s Nórskom nestratil ani bod.

Slovensko - Holandsko 4:2 (1:0)

Góly: 8., 84 a 87. Lembakoali (tretí z 11 m), 54. Šubert - 55. Vis, 68. Grootfaam

ČK: 59. Owolabi, 90+2. Hak obaja po druhej ŽK a obaja Holandsko

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov vyhrali aj svoj druhý zápas na turnaji prvej fázy kvalifikácie na budúcoročné ME. V sobotnom dueli 5. skupiny zdolali Holandsko 4:2, pričom súper hral od 59. minúty o desiatich.

V prvom dueli vyhrali nad domácou Maltou 6:0 a ešte si zmerajú sily s Nórskom v utorok 17. novembra. Podobne ako proti Malte, aj proti Holanďanom sa hetrikom blysol Alan Maël Lembakoali.

Z prvej fázy postúpi do tej druhej najlepšia dvojica z každej zo štrnástich skupín. Krajiny sa potom rozdelia do siedmich skupín a ich víťazi sa pridajú k Lotyšsku, ktoré organizuje budúcoročný šampionát.

Reprezentácie

Slovenskí futbalisti do 17 rokov.
Slovenskí futbalisti do 17 rokov.
Holandsko padlo, Slováci do 17 rokov sú stopercentní. Opäť zažiaril autor hetriku
dnes 13:19
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