Holandsko padlo, Slováci do 17 rokov sú stopercentní. Opäť zažiaril autor hetriku

Slovensko - Holandsko 4:2 (1:0)
Góly: 8., 84 a 87. Lembakoali (tretí z 11 m), 54. Šubert - 55. Vis, 68. Grootfaam
ČK: 59. Owolabi, 90+2. Hak obaja po druhej ŽK a obaja Holandsko
Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov vyhrali aj svoj druhý zápas na turnaji prvej fázy kvalifikácie na budúcoročné ME. V sobotnom dueli 5. skupiny zdolali Holandsko 4:2, pričom súper hral od 59. minúty o desiatich.
V prvom dueli vyhrali nad domácou Maltou 6:0 a ešte si zmerajú sily s Nórskom v utorok 17. novembra. Podobne ako proti Malte, aj proti Holanďanom sa hetrikom blysol Alan Maël Lembakoali.
Z prvej fázy postúpi do tej druhej najlepšia dvojica z každej zo štrnástich skupín. Krajiny sa potom rozdelia do siedmich skupín a ich víťazi sa pridajú k Lotyšsku, ktoré organizuje budúcoročný šampionát.