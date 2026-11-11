Čo hovoria dáta? Slovan je lepší v prvom polčase, Trnava v druhom a Košice nechajú formu v šatni

Futbalová Niké liga má za sebou 14. kôl a pred sebou druhú reprezentačnú prestávku v tejto sezóne, čo bol dôvod pozrieť sa na priebežné štatistiky.
Čo sa týka distribúcie gólov, dáta ukazujú, že najviac gólov v Niké lige padá na konci zápasov. V 84 zápasoch padlo dovedna 275 gólov, teda 3,27 na zápas, a takmer každý štvrtý (63) padol po 75. minúte.
V prvom polčase padlo 126 gólov, v druhom 149. Každý z prvých piatich úsekov priniesol 39 až 47 gólov, záverečná štvrťhodina je jasne najúrodnejšia.
Rozdelenie gólov do 15-minútových úsekov ukazuje aj ďalšie zaujímavosti.
Dukla Banská Bystrica strelila deväť zo svojich 14 gólov až v záverečnej štvrťhodine. Trenčín zase medzi 15. a 45. minútou nedal ani jeden gól.
A podľa očakávaných gólov (xG) by Komárno, Ružomberok aj Trenčín mali mať na konte o osem až desať gólov viac.
DAC je lepší v každom úseku zápasu
Dunajská Streda má najlepšie skóre ligy 42:9 a je lepšia ako súperi v každom úseku zápasu. V žiadnej štvrťhodine neinkasovala viac ako dva góly.
Najsilnejšia je v druhom polčase. Medzi 60. a 75. minútou dala desať gólov, čo je najviac zo všetkých tímov v jednom úseku. V posledných 30 minútach zápasov má DAC skóre 19:3.
Slovan Bratislava strelil 20 z 32 gólov v druhom polčase. Po 75. minúte ich dal deväť, rovnako ako DAC, Žilina a Dukla. Medzi 15. a 30. minútou zatiaľ neinkasoval ani raz, no v záverečnej štvrťhodine dostal šesť gólov.
Žilina má najdivokejšie zápasy v lige: v jej 14 stretnutiach padlo 64 gólov, čo je 4,6 gólu na zápas. Hneď po prestávke je mimoriadne nebezpečná, medzi 45. a 60. minútou dala deväť gólov, najviac v lige.
Druhý polčas je však pre ňu aj riskantný: z 27 inkasovaných gólov dostala 18 po prestávke a v záverečnej štvrťhodine má nerozhodné skóre 9:9.
Košice sú pravý opak Slovana. Z 32 gólov strelili 21 v prvom polčase, čo je najviac v lige. Po prestávke majú skóre len 11:17. Najhoršie je to hneď po nástupe z kabín, medzi 45. a 60. minútou prehrávajú 2:7.
Trnava najviac skóruje najviac tesne pred prestávkou, medzi 30. a 45. minútou dala deväť gólov. Medzi 60. a 75. minútou zatiaľ neinkasovala ani raz. Slabší má záver: tretinu inkasovaných gólov (6 z 18) dostala po 75. minúte.
Dukla žije závermi
Nováčik z Banskej Bystrice strelil deväť zo 14 gólov až po 75. minúte, teda takmer dve tretiny. V prvých 75 minútach zápasov dal dokopy iba päť gólov, v každom úseku presne jeden.
Záverečnú štvrťhodinu vyhráva Dukla 9:5, všetky ostatné úseky prehráva. Najhoršie je na tom pred prestávkou: medzi 30. a 45. minútou inkasovala osem gólov, najviac zo všetkých tímov v tomto úseku.
Trenčín má najviac inkasovaných gólov v lige (30). Do zápasov vstupuje solídne, v prvých 15 minútach strelil päť gólov. Potom však príde ticho: od 15. do 45. minúty nedal v 14 zápasoch ani jeden gól. Inkasuje najmä na začiatku (7 gólov do 15. minúty) a medzi 60. a 75. minútou (tiež 7).
Ružomberok má problém s úvodmi aj závermi. V prvých 15 minútach inkasoval sedem gólov, rovnako ako Trenčín najviac v lige. Po 75. minúte strelil iba jeden gól a dostal šesť.
Skalica štartuje zápasy najhoršie. V prvom polčase inkasovala 17 gólov, najviac v lige, a prehráva ho 6:17. Po prestávke je pritom takmer vyrovnaná (9:11).
Zemplín Michalovce strelil najmenej gólov v lige (12) a trápi sa v záveroch. Po 75. minúte inkasovali sedem gólov, viac dostala len Žilina. Túto časť zápasu prehrávajú Michalovčania 3:7.
Komárno má gólovo chudobnejšie zápasy: v jeho stretnutiach padlo 30 gólov, iba 2,1 na zápas. Obrana so 17 inkasovanými gólmi je tretia najlepšia v lige za DAC a Slovanom ale ofenzíva je druhá najhoršia v lige. Medzi 45. a 60. minútou Komárno zatiaľ neskórovalo ani raz.
Podbrezová je najvyrovnanejší tím ligy so skóre 23:24. V žiadnom úseku nemá rozdiel väčší ako tri góly,
Čo hovorí xG?
Najviac gólov oproti šanciam chýba Komárnu, Ružomberku a Trenčínu. Podľa očakávaných gólov (xG) mal každý z nich dať 22 až 23 gólov, v skutočnosti strelili 13 až 14.
Na opačnej strane sú DAC a Žilina, ktoré prekonávajú svoje xG zhruba o sedem gólov. DAC si zároveň vytvára najviac šancí v lige. Slovan má druhé najvyššie xG, no strelil o dva góly menej, než zodpovedá jeho šanciam.
Ramadan prekonáva šance aj prihrávky
Za výkonom DAC prevyšujúcim očakávanie stojí najmä ofenzívny hráč zo Sýrie Ammar Ramadan. Pri očakávaných gólov má číslo 4,68, ale strelil až desať a z prihrávok s hodnotou 4,79 xA v skutočnosti pripravil deväť gólov. Vedie tabuľku strelcov a v rebríčku asistencii je jasne prvý.
Najviac šancí si však vytvára jeho spoluhráč Matej Trusa (8,46 xG), ktorý ich premieňa približne podľa očakávaní (9 gólov). Výrazne nad svoje xG strieľajú aj Čiernohorec Aleksa Maraš z Košíc a slovenský reprezentant Michal Faško zo Žiliny, obaja dali deväť gólov z približne 4,6 xG.
Pri Trenčíne sedí xA s celkovým obrazom. Markus Poom má 1,96 xA, no zatiaľ ani jednu asistenciu, spoluhráči jeho prihrávky nepremenili. Rovnako je na tom Martin Chrien z Podbrezovej (1,67 xA, žiadna asistencia).
Svoje výkony v asistenciách výrazne prevyšuje aj Žilinčan Michal Faško, ktorý má na svojom konte 5 asistencii, ale v štatistike xA mu svieti číslo 0,96.