Slováci v prvom zápase nemali problém. V druhom polčase dali dva góly za tri minúty

Slovenskí futbalisti do 19 rokov pred zápasom s Bulharskom.
Slovenskí futbalisti do 19 rokov pred zápasom s Bulharskom. (Autor: SFZ)
TASR|12. nov 2025 o 14:19
Najbližšie si v sobotu zmerajú sily s domácim výberom.

RROGOZHINË. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov zaznamenali úspešný vstup do kvalifikácie na ME hráčov tejto vekovej kategórie.

V stredajšom stretnutí prvej fázy zdolali v 5. skupine Čiernu Horu 3:0, gólovo sa na tom podieľali Denis Valko, Samuel Malama Lusale a Šimon Vlna.

Zverencov trénera Juraja Ančica čakajú v albánskom meste Rrogozhinë ďalšie dve stretnutia.

Najbližšie si v sobotu zmerajú sily s domácim výberom a skupinu uzavrú utorkovým duelom proti rovesníkom z Ukrajiny.

prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov

5. skupina:

Čierna Hora - Slovensko 0:3 (0:1)

Góly: 26. Valko, 71. Lusale, 74. Vlna

