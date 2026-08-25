Najviac cestujú Michalovce, najdlhší je výlet na Slovan. Kto koľko prejazdí v Niké lige?

O body sa vo futbale nesúperí len na ihriskách. Cestovanie je skrytá premenná, o ktorej sa v tabuľkách nehovorí: neobjaví sa v počte bodov ani v skóre, no počas dlhej sezóny ovplyvňuje regeneráciu hráčov, náklady klubu aj to, s akou „batériou" tím nastúpi do zápasu.
Pozreli sme sa preto na to, koľko kilometrov musí každý klub najazdiť za svojimi súpermi.
U všetkých tímov sme spočítali cestnú vzdialenosť medzi štadiónmi všetkých jedenástich súperov a vynásobili dvoma, teda cesta na štadión súpera a späť domov.
Výsledné číslo vyjadruje, koľko kilometrov klub najazdí, ak sa za každým súperom vydá na zápas vonku. Zahrnuli sme iba základnú časť Niké ligy.
Skutočné trasy sa, prirodzene, môžu jemne líšiť, podľa toho, ktorou cestou tím pôjde. Napríklad najrýchlejšia cesta z Košíc do Komárna je cez Maďarsko, ale do nášho výpočtu sme zahrnuli cestu cez Slovensko.
Cieľom nebolo počítať s presnosťou na kilometer, ale nájsť spravodlivé porovnanie: každý tím sme merali rovnakým metrom, takže poradie a vzájomné rozdiely majú výpovednú hodnotu.
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Klub
Počet km
1
Michalovce
7 419,6
2
Košice
6 257,6
3
Skalica
4 642,4
4
Slovan Bratislava
4 395,2
5
Komárno
4 326,0
6
DAC Dunajská Streda
4 257,2
7
Podbrezová
3 994,4
8
Ružomberok
3 795,8
9
Žilina
3 795,8
10
Spartak Trnava
3 718,4
11
Trenčín
3 718,4
12
Dukla Banská Bystrica
3 564,4
Dovedna najazdia kluby najvyššej súťaže na vonkajšie zápasy približne 53 770 km. To je viac než jedenapolnásobok obvodu celej Zeme. V priemere pripadá na jeden tím približne 4 480 km.
Východ platí za polohu
V rebríčku suverénne kraľujú Michalovce. S takmer 7 420 kilometrami najazdia dvakrát toľko, čo najlepšie umiestnená Dukla Banská Bystrica.
Dôvod je geografický: Michalovce ležia na východnom okraji republiky. Ich najdlhší výjazd vedie do Bratislavy na zápas proti Slovanu Bratislavy - meria 486 km jedným smerom, teda takmer tisíc kilometrov s návratom domov.
Hneď za nimi sú druhé Košice s vyše 6 250 km. Spolu tvoria tieto dva východniarske kluby samostatnú kategóriu - priepasť medzi druhými Košicami a tretím tímom je väčšia než rozdiel medzi tretím a posledným miestom.
Stred a západ to majú najkratšie
Na opačnom konci rebríčka nájdeme tímy zo stredu a západu krajiny. Dukla Banská Bystrica je vďaka centrálnej polohe najúspornejšia - najazdí necelých 3 565 km, pričom jej najkratší výjazd do neďalekej Podbrezovej meria iba 35 km (dvojica, ktorá to má v celej súťaži k sebe najbližšie).
Tesne za ňou je Trenčín a Spartak Trnava, ktoré ťažia z polohy na dobre prepojenej západnej osi krajiny.
Zaujímavé je, ako blízko pri sebe je celá spodná polovica tabuľky. Kluby od 7. po 12. miesto - Podbrezová, Ružomberok, Žilina, Trnava, Trenčín a Dukla sa všetky zmestia do intervalu zhruba 3 560 až 4 000 km.
Najdlhšie a najkratšie cesty sezóny
Ak by sme hľadali symbolicky najnáročnejší zápas kalendára, bol by ním súboj Slovan – Michalovce: 486 km jedným smerom, teda pri ceste tam aj späť takmer tisíc kilometrov za jeden víkend.
Rebríček najdlhších výjazdov ovládajú cesty na východ — do prvej päťky sa okrem Michaloviec prebojoval len duel Skalica – Košice (406 km).
Na druhej strane, najúspornejšie na cestovanie sú stredoslovenské a juhozápadné derby: Podbrezová – Dukla Banská Bystrica(35,4 km), Slovan – DAC Dunajská Streda (45,6 km) či DAC – Komárno (56,1 km).