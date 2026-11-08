Slovenky zvládli dôležitý zápas s prehľadom. V boji o ME postúpili do druhej fázy

Prvá fáza kvalifikácie ME hráčok do 17 rokov
A-divízia - 2. skupina:
Bulharsko - Slovensko 0:3 (0:1)
Góly: 24. Jančárová, 79. Tanková, 90.+4 Babajideová
Slovenské futbalové reprezentantky postúpili do druhej fázy kvalifikácie na majstrovstvá Európy hráčok do 17 rokov.
V nedeľnom záverečnom dueli 2. skupiny zvíťazili nad rovesníčkami z Bulharska 3:0 a v tabuľke obsadili konečnú tretiu priečku.
Skóre v chorvátskom meste Križevci otvorila v 24. minúte Nikolett Jančárová. Poistku pridala až desať minút pred koncom riadneho hracieho času Pamela Tanková a v nadstavenom čase ešte spečatila víťazstvo Sloveniek Tunrhayo Zoltána Babajideová.
Do A-divízie druhej fázy postúpili tri najlepšie tímy, súboj o prvé miesto v tabuľke medzi Chorvátskom a Poľskom dopadol lepšie pre domáce reprezentantky v pomere 3:1.
Štvrté Bulharky si zahrajú druhú fázu B-divízie.