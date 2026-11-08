Slovenky zvládli dôležitý zápas s prehľadom. V boji o ME postúpili do druhej fázy

Slovenské futbalistky do 17 rokov
Slovenské futbalistky do 17 rokov (Autor: Facebook/Slovenský futbalový zväz﻿)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
TASR|8. nov 2026 o 16:24
ShareTweet0

Futbalistky Slovenska do 17 rokov strelili Bulharkám tri góly.

Prvá fáza kvalifikácie ME hráčok do 17 rokov

A-divízia - 2. skupina:

Bulharsko - Slovensko 0:3 (0:1)

Góly: 24. Jančárová, 79. Tanková, 90.+4 Babajideová

Slovenské futbalové reprezentantky postúpili do druhej fázy kvalifikácie na majstrovstvá Európy hráčok do 17 rokov.

V nedeľnom záverečnom dueli 2. skupiny zvíťazili nad rovesníčkami z Bulharska 3:0 a v tabuľke obsadili konečnú tretiu priečku.

Skóre v chorvátskom meste Križevci otvorila v 24. minúte Nikolett Jančárová. Poistku pridala až desať minút pred koncom riadneho hracieho času Pamela Tanková a v nadstavenom čase ešte spečatila víťazstvo Sloveniek Tunrhayo Zoltána Babajideová.

Do A-divízie druhej fázy postúpili tri najlepšie tímy, súboj o prvé miesto v tabuľke medzi Chorvátskom a Poľskom dopadol lepšie pre domáce reprezentantky v pomere 3:1.

Štvrté Bulharky si zahrajú druhú fázu B-divízie.

Reprezentácie

Luka Modrič
Luka Modrič
Modrič zostáva oporou Chorvátska. V Lige národov dostanú šancu aj dvaja nováčikovia
dnes 16:42
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Slovenky zvládli dôležitý zápas s prehľadom. V boji o ME postúpili do druhej fázy