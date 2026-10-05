Mladí Slováci chcú postúpiť do baráže. Urobíme maximum, povedal Kentoš

Slovenských futbalových reprezentantov do 21 rokov čaká v utorok záverečné vystúpenie v D-skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027.
Aby si zabezpečili druhú priečku zaisťujúcu účasť v baráži, potrebujú v Andorre získať viac bodov ako Íri v domácom prostredí proti Angličanom.
„Sokolíci“ si situáciu a odvážny plán postúpiť na šampionát priamo z prvého miesta skomplikovali domácou prehrou 0:2 s Írskom.
Zareagovali na ňu cennou bezgólovou remízou v Anglicku, po ktorej majú s Írmi zhodný počet bodov.
V prípade víťazstva v Andorre potrebujú, aby Írsko doma nezdolalo Anglicko. S Írmi majú totiž Slováci horšie vzájomné zápasy. Anglicko už má isté prvé miesto.
„Urobíme maximum, aby sme uspeli a postúpili do baráže. Očakávam úplne iné stretnutie ako v Anglicku, preto musíme presne kombinovať a vo všeobecnosti zlepšiť ofenzívu i prechodové fázy,“ povedal tréner slovenskej „dvadsaťjednotky“ Jaroslav Kentoš podľa webu Slovenského futbalového zväzu po piatkovom dueli na štadióne Stoke City.
Kvalifikácia ME 2027 hráčov do 21 rokov
Andorra - Slovensko
D-skupina:
utorok, 6. októbra /Andorra la Vella, 19.00 h SELČ/
Rozhodcovia: Jaanovits - Härsing, Schultz (všetci Est.)
Bezgólovú remízu má za sebou aj Andorra, keď si rozdelila body s Moldavskom.
Slovákov tak čaká úloha favorita, pričom budú veriť, že tú svoju splnia aj Angličania v ostrovnom derby. Získaný bod na pôde víťaza skupiny dodal tímu potrebné sebavedomie.
„V Andorre budeme musieť dobíjať ich pokutové územie skôr my a predviesť ako individuálnu, tak tímovú kvalitu.
V prípade postupu na šampionát by nás čakali presne také súboje, ako v Anglicku. Ukázali sme tam, že ich hrať vieme. Verím, že postúpiť do baráže zvládneme," dodal stredopoliar Mario Sauer.
Stretnutie medzi Andorrou a Slovenskom je na programe v utorok 6. októbra o 19.00 h, pričom v rovnakom čase Írsko privíta Anglicko.