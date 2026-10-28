Slováci zažili incident na El Clásicu. Medzi fanúšikmi Barcelony oslavovali gól v dresoch Realu

Futbalisti Realu Madrid oslavujú gól do siete Barcelony.
Fotogaléria (81)
Futbalisti Realu Madrid oslavujú gól do siete Barcelony. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|28. okt 2026 o 11:00
ShareTweet1

Usporiadatelia argumentovali bezpečnosťou fanúšikov.

Dvojica slovenských futbalových fanúšikov z Prešova si odniesla nepríjemný zážitok z nedeľňajšieho El Clásica medzi FC Barcelona a Realom Madrid (0:2). Incident opísal v článku španielsky športový denník Marca.  

Dôvodom bolo, že zápas na barcelonskom štadióne Camp Nou sledovali v dresoch Realu Madrid, pričom nesedeli v sektore hostí.

Denník cituje v článku otca, ktorý kúpil zájazd na zápas synovi k 18. narodeninám, sprevádzali ich ešte dvaja známi z Barcelony. Za jednu vstupenku zaplatil 1400 eur.

Prvé problémy nastali počas vstupnej kontroly na štadión. Bezpečnostná služba ich upozornila, že nemôžu vojsť v dresoch Realu Madrid.

Fanúšik tvrdí, že mu navrhli, aby ich vyhodili do odpadkového koša, čo odmietol. Dresy si schovali a obliekli si ich na tribúne, 20 minút pred začiatkom zápasu. Sedeli v nich asi hodinu, keď v 40. minúte skóroval za Real Kylian Mbappé. 

Fanúšik tvrdí, že po góle so synom vstali, objali sa a oslavovali, než si znova sadli. „Nespáchali sme žiadny násilný čin, nikoho sme neohrozovali, ani sme nepodnecovali k násiliu. Jednoducho sme oslávili gól tak, že sme vstali a objali sa,“ povedal pre denník Marca s dovetkom, že to môžu dosvedčiť aj jeho dvaja známi z Barcelony. 

VIDEO: Zostrih zápasu Barcelona - Real Madrid

Z hľadiska ich vzápätí vyprevadilo asi desať príslušníkov bezpečnostnej služby. Počas toho čelili pískaniu a urážlivým gestám od ostatných divákov, na ktoré nereagovali. 

Usporiadatelia im pôvodne vraj povedali, že sa môžu vrátiť ak si vyzlečú dresy, ale po komunikácii vysielačkou s nadriadenými im oznámili, že to nebude možné.

„Povedali nám, že nás už spoznalo príliš veľa fanúšikov Barcelony a že nemôžu zaručiť našu bezpečnosť . Báli sa, že nás napadnú, ak sa vrátime na tie isté miesta,“ vysvetlil fanúšik. 

Fotogaléria zo zápasu FC Barcelona - Real Madrid (La Liga, 10. kolo)
Real Madrid's Yan Diomande, left, fights for the ball with Barcelona's Lamine Yamal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAX
Real Madrid's Eduardo Camavinga looks on ahead of a Spanish La Liga soccer match between Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAX
Barcelona's Lamine Yamal controls the ball as he warms up ahead of a Spanish La Liga soccer match between Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAX
Barcelona players warm up ahead of a Spanish La Liga soccer match between Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAX
81 fotografií
Barcelona's Lamine Yamal controls the ball as he warms up ahead of a Spanish La Liga soccer match between Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Rodrigo, left, is challenged by Real Madrid's Bernardo Silva during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Fermin Lopez, left, attempts a shot at goal in front of Real Madrid's Aurelien Tchouameni during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's head coach Jose Mourinho, left, shakes hands with Barcelona's head coach Hansi Flick during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, right, is challenged by Barcelona's Joao Cancelo during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Arda Guler, center, is challenged by Barcelona's Pau Cubarsi, left, and Barcelona's Pedri during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Anthony Gordon, right, is challenged by Real Madrid's Arda Guler during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Pedri, right, challenges for the ball with Real Madrid's Marc Cucurella during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's Arda Guler, right, attempts a shot at goal in front of Barcelona's Joao Cancelo during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Rodrigo, left, fights for the ball with Real Madrid's Arda Guler during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Lamine Yamal reacts during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Lamine Yamal is challenged by Real Madrid's Marc Cucurella during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid team players pose prior to the start of a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Lamine Yamal, left, attempts a shot at goal in front of Real Madrid's Marc Cucurella during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Fermin Lopez, center, is tackled by Real Madrid's Marc Cucurella during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's head coach Jose Mourinho, second left, argues with Referee Juan Martinez Munuera during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's head coach Jose Mourinho, left, argues with Referee Juan Martinez Munuera during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's Jude Bellingham, left, is challenged by Barcelona's Rodrigo during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, left, attempts a shot at goal and misses in front of Barcelona's Gerard Martin, right, and Barcelona's goalkeeper Joan Garcia during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Lamine Yamal runs with the ball during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's Federico Valverde, right, is challenged by Barcelona's Anthony Gordon during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Lamine Yamal, second right, runs with the ball past Real Madrid's Aurelien Tchouameni, right, and Real Madrid's Marc Cucurella during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Pedri, right, argues with referee Juan Martinez Munuera during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's goalkeeper Andriy Lunin runs during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAX=Real Madrid's head coach Jose Mourinho gestures during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Anthony Gordon, left, is tackled by Real Madrid's Bernardo Silva during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Fermin Lopez, foreground, fights for the ball with Real Madrid's Dean Huijsen during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Gerard Martin, right, is challenged by Real Madrid's Bernardo Silva during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Lamine Yamal, right, reacts after a missed scoring opportunity during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Lamine Yamal, right, attempts a shot and misses at goal in front of Real Madrid's goalkeeper Andriy Lunin during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's Jude Bellingham gestures during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, right, celebrates with his teammates Arda Guler, left, and Jude Bellingham after scoring his side's opening goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, left, attempts a shot at goal in front of Barcelona's Pau Cubarsi during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, left, celebrates after scoring his side's opening goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe celebrates after scoring his side's opening goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, right, celebrates after scoring his side's opening goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, right, celebrates after scoring his side's opening goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, right, celebrates after scoring his side's opening goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Gerard Martin, right, is challenged by Real Madrid's Bernardo Silva during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, right, attempts a shot at goal and misses in front of Barcelona's Gerard Martin, during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe celebrates after scoring his side's opening goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe celebrates after scoring his side's opening goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, right, celebrates after scoring his side's opening goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Anthony Gordon, right, runs with the ball past Real Madrid's Bernardo Silva during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Fermin Lopez, left, is challenged by Real Madrid's Aurelien Tchouameni during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's Arda Guler, left, is challenged by Barcelona's Anthony Gordon during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe reacts after a missed scoring opportunity during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Yan Diomande, left, is challenged by Barcelona's Fermin Lopez during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Lamine Yamal reacts at the end of the Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Lamine Yamal, right, and Barcelona's Alejandro Balde react at the end of the Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Pedri applauds fans at the end of the Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's head coach Jose Mourinho, right, celebrates with his goalkeeper goalkeeper Andriy Lunin at the end of the Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Lamine Yamal reacts at the end of the Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Arda Guler, right, celebrates with his teammate Aurelien Tchouameni at the end of the Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's head coach Jose Mourinho leaves the field at the end of the Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Karim Adeyemi, right, fights for the ball with Real Madrid's Denzel Dumfries during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Eduardo Camavinga, right, is challenged by Barcelona's goalkeeper Joan Garcia, left, and Barcelona's Pau Cubarsi during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Rodrigo, second left, and Barcelona's Pedri react as referee Juan Martinez Munuera shows a yellow card to Barcelona's Anthony Gordon during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Rodrigo, left, reacts as referee Juan Martinez Munuera shows a yellow card to Barcelona's Anthony Gordon during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, left, celebrates with Real Madrid's Yan Diomande after scoring his side's second goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe celebrates with his teammates after scoring his side's second goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Lamine Yamal, right, attempts a shot at goal in front of Real Madrid's Marc Cucurella during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, center, celebrates with his teammates after scoring his side's second goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, right, celebrates after scoring his side's second goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe celebrates after scoring his side's second goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe celebrates after scoring his side's second goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's head coach Hansi Flick gestures during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Lamine Yamal reacts after a missed scoring opportunity during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Yan Diomande, left, jumps for the ball with Barcelona's Pedri during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Lamine Yamal attempts a shot at goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Frenkie de Jong, left, attempts a shot at goal in front of Real Madrid's Aurelien Tchouameni during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Raphinha, second right, celebrates with his teammates after scoring his side's opening goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Raphinha, right, celebrates Barcelona's Rodrigo after scoring his side's opening goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's head coach Jose Mourinho gestures during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, left, celebrates after scoring his side's second goal with his teammate Real Madrid's Eduardo Camavinga during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, right, is tackled by Barcelona's Alejandro Balde during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's Denzel Dumfries, left, argues with Barcelona's Gabriel Jesus, right, at the end of the Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAX

Následne ich ešte legitimovali policajti, ktorí spísali z udalosti zápis. V ňom sa uvádza, že na základe výpovede pracovníkov bezpečnostnej služby bolo dôvodom zásahu provokatívne ukazovanie dresov Realu a urážky namierené na fanúšikov Barcelony. Prešovčan takýto opis udalostí odmietol. 

Otec so synom dopozerali zápas v hoteli.

„Pred cestou som synovi sľúbil, že nikdy nezabudne na svoje prvé El Clásico. Svoj sľub som dodržal. Ani jeden z nás na ten deň nezabudne. Žiaľ, nie z dôvodov, ktoré som si ako otec predstavoval,“ citovala na záver Marca slovenského fanúšika. 

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Futbalisti Realu Madrid oslavujú gól do siete Barcelony.
    Futbalisti Realu Madrid oslavujú gól do siete Barcelony.
    Slováci zažili incident na El Clásicu. Medzi fanúšikmi Barcelony oslavovali gól v dresoch Realu
    dnes 11:001
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Slováci zažili incident na El Clásicu. Medzi fanúšikmi Barcelony oslavovali gól v dresoch Realu