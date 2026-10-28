Slováci zažili incident na El Clásicu. Medzi fanúšikmi Barcelony oslavovali gól v dresoch Realu

Dvojica slovenských futbalových fanúšikov z Prešova si odniesla nepríjemný zážitok z nedeľňajšieho El Clásica medzi FC Barcelona a Realom Madrid (0:2). Incident opísal v článku španielsky športový denník Marca.
Dôvodom bolo, že zápas na barcelonskom štadióne Camp Nou sledovali v dresoch Realu Madrid, pričom nesedeli v sektore hostí.
Denník cituje v článku otca, ktorý kúpil zájazd na zápas synovi k 18. narodeninám, sprevádzali ich ešte dvaja známi z Barcelony. Za jednu vstupenku zaplatil 1400 eur.
Prvé problémy nastali počas vstupnej kontroly na štadión. Bezpečnostná služba ich upozornila, že nemôžu vojsť v dresoch Realu Madrid.
Fanúšik tvrdí, že mu navrhli, aby ich vyhodili do odpadkového koša, čo odmietol. Dresy si schovali a obliekli si ich na tribúne, 20 minút pred začiatkom zápasu. Sedeli v nich asi hodinu, keď v 40. minúte skóroval za Real Kylian Mbappé.
Fanúšik tvrdí, že po góle so synom vstali, objali sa a oslavovali, než si znova sadli. „Nespáchali sme žiadny násilný čin, nikoho sme neohrozovali, ani sme nepodnecovali k násiliu. Jednoducho sme oslávili gól tak, že sme vstali a objali sa,“ povedal pre denník Marca s dovetkom, že to môžu dosvedčiť aj jeho dvaja známi z Barcelony.
VIDEO: Zostrih zápasu Barcelona - Real Madrid
Z hľadiska ich vzápätí vyprevadilo asi desať príslušníkov bezpečnostnej služby. Počas toho čelili pískaniu a urážlivým gestám od ostatných divákov, na ktoré nereagovali.
Usporiadatelia im pôvodne vraj povedali, že sa môžu vrátiť ak si vyzlečú dresy, ale po komunikácii vysielačkou s nadriadenými im oznámili, že to nebude možné.
„Povedali nám, že nás už spoznalo príliš veľa fanúšikov Barcelony a že nemôžu zaručiť našu bezpečnosť . Báli sa, že nás napadnú, ak sa vrátime na tie isté miesta,“ vysvetlil fanúšik.
Následne ich ešte legitimovali policajti, ktorí spísali z udalosti zápis. V ňom sa uvádza, že na základe výpovede pracovníkov bezpečnostnej služby bolo dôvodom zásahu provokatívne ukazovanie dresov Realu a urážky namierené na fanúšikov Barcelony. Prešovčan takýto opis udalostí odmietol.
Otec so synom dopozerali zápas v hoteli.
„Pred cestou som synovi sľúbil, že nikdy nezabudne na svoje prvé El Clásico. Svoj sľub som dodržal. Ani jeden z nás na ten deň nezabudne. Žiaľ, nie z dôvodov, ktoré som si ako otec predstavoval,“ citovala na záver Marca slovenského fanúšika.