Slovan opäť doplatil na hrubé nešportové správanie fanúšikov. Trestu sa nevyhli ani DAC a Trnava

Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) potrestala ŠK Slovan Bratislava pokutou 5000 eur.
Dôvodom je hrubé nešportové správanie fanúšikov Slovana počas duelu 9. kola Niké ligy v Komárne.
Trestom sa nevyhol ani súper slovenského majstra či Spartak Trnava a DAC Dunajská Streda, ktorí odohrali v tom istom kole vzájomný duel.
„Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ, za hrubé nešportové správanie priaznivcov hostí (urážlivé pokrikovanie a provokatívne prejavy verbálnej povahy hanobiace príslušnosť k národnosti) ... ukladá disciplinárnu sankciu – pokutu 5000 eur,“ uvádza sa v úradnej správe SFZ.
V spojení s domácimi fanúšikmi sa v správe spomína „urážlivé pokrikovanie“ a v prípade klubu „porušenie povinností organizátora stretnutia (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky)“. Komárnu uložila komisia pokutu 1000 eur. Slovan vyhral v Komárne 2:1 po dvoch góloch Andraža Šporara.
V krajskom derby v Dunajskej Strede došlo na konci prvého polčasu ku konfrontácii medzi realizačnými tímami oboch tímov.
DAC sa ujal vedenia 2:1 zásluhou Ammara Ramadana a jeden z kustódov domácich Thomas Oswald Kraus oslavoval gól priamo pred lavičkou Spartaka.
To vyvolalo reakciu zo strany hostí a tréner Antonio Muňoz videl po incidente červenú kartu.
Do konfrontácie sa zapojil aj športový riaditeľ Spartaka Martin Škrtel a spoločne s Krausom im DK SFZ pozastavila výkon funkcie na 3 týždne (s prerušením v čase od 21.9.2026 do 4.10.2026).
Muňoz dostal za „úmyselné opustenie technickej zóny provokatívnym spôsobom a použitie provokujúceho gesta“ trest na 2 zápasy a ďalší zápas bude na lavičke chýbať pre „komunikáciu s členmi realizačného tímu a udeľovanie pokynov družstvu po vykázaní na tribúnu“.
V rovnakom zápase sa dopustili priestupkov aj oba fanúšikovské tábory. V oboch prípadoch išlo konkrétne o „hrubé nešportové správanie priaznivcov (urážlivé pokrikovanie, provokatívne prejavy verbálnej povahy hanobiace príslušnosť k národnosti)“ a domácich potrestali aj za použitie pyrotechniky.
DAC zároveň porušil povinnosť organizátora stretnutia tým, že „umožnil vnesenie a použitie pyrotechniky a umožnil sedenie vylúčeného trénera nad lavičkou náhradníkov hostí“.
DK SFZ potrestala Spartak pokutou 4000 eur a DAC musí zaplatiť 3000 eur. Zápas sa po vyrovnávajúcom zásahu Lorenta Mehmetiho z 85. minúty skončil remízou 2:2.