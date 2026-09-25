Slovan opäť doplatil na hrubé nešportové správanie fanúšikov. Trestu sa nevyhli ani DAC a Trnava

Fanúšikovia Slovana Bratislava.
Fanúšikovia Slovana Bratislava. (Autor: TASR)
TASR|25. sep 2026 o 13:50
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V krajskom derby v Dunajskej Strede došlo ku konfrontácii medzi realizačnými tímami oboch tímov.

Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) potrestala ŠK Slovan Bratislava pokutou 5000 eur.

Dôvodom je hrubé nešportové správanie fanúšikov Slovana počas duelu 9. kola Niké ligy v Komárne.

Trestom sa nevyhol ani súper slovenského majstra či Spartak Trnava a DAC Dunajská Streda, ktorí odohrali v tom istom kole vzájomný duel.

„Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ, za hrubé nešportové správanie priaznivcov hostí (urážlivé pokrikovanie a provokatívne prejavy verbálnej povahy hanobiace príslušnosť k národnosti) ... ukladá disciplinárnu sankciu – pokutu 5000 eur,“ uvádza sa v úradnej správe SFZ.

V spojení s domácimi fanúšikmi sa v správe spomína „urážlivé pokrikovanie“ a v prípade klubu „porušenie povinností organizátora stretnutia (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky)“. Komárnu uložila komisia pokutu 1000 eur. Slovan vyhral v Komárne 2:1 po dvoch góloch Andraža Šporara.

V krajskom derby v Dunajskej Strede došlo na konci prvého polčasu ku konfrontácii medzi realizačnými tímami oboch tímov.

DAC sa ujal vedenia 2:1 zásluhou Ammara Ramadana a jeden z kustódov domácich Thomas Oswald Kraus oslavoval gól priamo pred lavičkou Spartaka.

To vyvolalo reakciu zo strany hostí a tréner Antonio Muňoz videl po incidente červenú kartu.

Do konfrontácie sa zapojil aj športový riaditeľ Spartaka Martin Škrtel a spoločne s Krausom im DK SFZ pozastavila výkon funkcie na 3 týždne (s prerušením v čase od 21.9.2026 do 4.10.2026).

Muňoz dostal za „úmyselné opustenie technickej zóny provokatívnym spôsobom a použitie provokujúceho gesta“ trest na 2 zápasy a ďalší zápas bude na lavičke chýbať pre „komunikáciu s členmi realizačného tímu a udeľovanie pokynov družstvu po vykázaní na tribúnu“.

V rovnakom zápase sa dopustili priestupkov aj oba fanúšikovské tábory. V oboch prípadoch išlo konkrétne o „hrubé nešportové správanie priaznivcov (urážlivé pokrikovanie, provokatívne prejavy verbálnej povahy hanobiace príslušnosť k národnosti)“ a domácich potrestali aj za použitie pyrotechniky.

DAC zároveň porušil povinnosť organizátora stretnutia tým, že „umožnil vnesenie a použitie pyrotechniky a umožnil sedenie vylúčeného trénera nad lavičkou náhradníkov hostí“.

DK SFZ potrestala Spartak pokutou 4000 eur a DAC musí zaplatiť 3000 eur. Zápas sa po vyrovnávajúcom zásahu Lorenta Mehmetiho z 85. minúty skončil remízou 2:2.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
8
6
2
0
25:5
20
R
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
6
2
1
23:17
20
V
R
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
3
1
21:10
18
R
V
R
P
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
1
2
20:9
16
V
R
P
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
4
2
3
13:16
14
V
R
P
R
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
9
4
1
4
9:11
13
V
P
V
V
V
7
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
8
3
3
2
21:18
12
V
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
9
2
2
5
11:19
8
P
P
R
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
9
2
1
6
9:21
7
P
V
P
R
V
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
8
1
2
5
10:20
5
P
P
P
V
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
9
0
5
4
8:14
5
P
R
R
R
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
9
1
2
6
8:18
5
P
V
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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    Domov»Futbal»Slovensko»Slovan opäť doplatil na hrubé nešportové správanie fanúšikov. Trestu sa nevyhli ani DAC a Trnava