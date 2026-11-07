ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (14. kolo)

ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu 14. kola Niké ligy.
ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu 14. kola Niké ligy. (Autor: Sportnet)
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Sportnet|7. nov 2026 o 12:30
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 14. kola Niké ligy: ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a AS Trenčín dnes hrajú zápas 14. kola Niké ligy.

Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín dnes (Niké Liga LIVE, 14. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)

Niké liga  2026/2027
07.11.2026 o 15:30
14. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trenčín
Prehľad
Rozhodca: Marhefka – Štrbo, Ferenc – Libiak – Dzivjak – Čajka.
Prenos
Úvodné zostavy:

ŠK Slovan Bratislava: Takáč – Matsuoka, Bajrić, Marković, Cruz – Gajdoš, Pokorný, Ibrahim – Barseghjan, Šporar, Marcelli
Náhradníci: Popović – Kozlovský, Hofstädter, Mustafić, Blackman, Maroš, Griger, Sahmkou Camara, Martínez
Tréner: Yaya Touré

AS Trenčín: Sláviček – Jovanović, R. Križan, Bessilé, Skovajsa – Hájovský – Ansah, González – Sanusi, Mikulaj, Soares
Náhradníci: Jurák – Poom, Mulder, Slovák, Jepihhin, Kasana, Paur, Garba, Diouf
Tréner: Marek Ďanovský

Rozhodcovia: Marhefka – Štrbo, Ferenc – Libiak – Dzivjak – Čajka
Slovan Bratislava sa v sobotu poobede predstaví proti Trenčínu. Pôjde o súboj druhého tímu tabuľky s posledným celkom. Trenčania klesli na 12. priečku po minulotýždňovom domácom fiasku – Košiciam podľahli hanebným výsledkom 0:5 na domácom trávniku. Aby toho nebolo málo, mužstvo trénera Mareka Ďanovského vypadlo aj zo Slovnaft Cupu – cez týždeň Trenčín nestačil na Banskú Bystricu a prehral 1:2. V stredu 28. októbra sa pritom Trenčín a Slovan stretli na pôde Trenčanov – išlo o dohrávku tretieho kola. Slovan vonku vyhral 2:0. Triumf Bratislavčanov možno očakávať aj na domácej pôde. Slovan síce cez týždeň v Lige majstrov neoslnil a prehral 0:4 na pôde LASK Linz, no cez víkend hravo zdolal Podbrezovú na jej štadióne 2:1.
Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 14. kola základnej časti slovenskej Niké ligy. Proti sebe nastúpia ŠK Slovan Bratislava a AS Trenčín. Zápas sa začne o 15:30.

Keď futbal zachraňuje životy: Lige proti rakovine sme darovali 20 000 €

Futbalisti tentoraz neblokovali strely iba pre víťazstvo svojho tímu. Každý ich úspešný obranný zákrok pomáhal dobrej veci. V rámci projektu Niké liga pomáha spojili sily Niké s ÚLK a Ligou proti rakovine. Upozornili tak na dôležitosť mužského zdravia a prevencie rakoviny semenníkov. Výsledok? Krásnych 20 000 € na podporu jej aktivít!

Počas 13. kola Niké ligy sa v šiestich zápasoch podarilo zblokovať celkovo 45 striel. Každá z nich mala hodnotu 350 eur, čo predstavovalo 15 750 €. Niké sa však rozhodlo výslednú sumu navýšiť na rovných 20 000 €.

O zdraví treba hovoriť chlapsky!

Novembrová kampaň Movember každoročne pripomína dôležitosť mužskej prevencie. Tentoraz sme sa zamerali najmä na rakovinu semenníkov a potrebu pravidelného samovyšetrenia. Futbalisti Niké ligy pomohli dostať túto tému bližšie k fanúšikom. Zapojili sa do preventívnych prednášok, navštívili Centrá pomoci Ligy proti rakovine a prostredníctvom symbolického futbalového múru pripomenuli, že o vlastné zdravie sa treba starať aj mimo ihriska.

„Muži sú trošku hákliví, keď sa majú rozprávať o svojom zdraví. Futbalisti sú však vzormi, mnohí by sa im chceli podobať, a preto je veľmi dobré, že nám túto tému pomohli posunúť ďalej. Hovoriť o svojom zdraví nie je slabosť, ale zodpovednosť,“ vysvetlila Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine. A prečo je to také dôležité? Rakovina semenníkov patrí medzi ochorenia, pri ktorých môže včasné odhalenie výrazne zvýšiť šancu na úspešnú liečbu.

Dôležitosť projektu vyzdvihol aj výkonný riaditeľ Únie ligových klubov Michal Mertinyák. „Téma prevencie u mužov je dôležitá, no spoločensky dosť zaznávaná. Som rád, že naše kluby prijali túto tému pozitívne a aktívne sa zapojili do projektu. Chceme byť vzorom pre našich fanúšikov, aby sa správali zodpovedne. Napríklad aj v otázke vlastného zdravia.“

20 000 € pomôže v ďalšej osvete

Liga proti rakovine sa už viac ako 36 rokov venuje pomoci onkologickým pacientom. Okrem toho sa intenzívne zameriava aj na prevenciu a vzdelávanie verejnosti. Darované finančné prostriedky využije napríklad na nákup makiet určených na nácvik samovyšetrenia semenníkov a prsníkov či na tlač informačných letákov. „Jedna vec je finančná pomoc, ktorú sme radi navýšili z necelých 16-tisíc na 20-tisíc eur. Druhý, nesmierne dôležitý aspekt je prevencia. Ak sa totiž rakovina semenníkov podchytí včas, má mimoriadne vysokú úspešnosť liečby,“ doplnil Jozef Petko, riaditeľ marketingu a PR spoločnosti Niké.

Projekt Niké liga pomáha tak už deviatykrát v deviatom tematickom kole počas troch rokov ukázal, že futbal dokáže spájať ľudí aj pre dôležité spoločenské témy. A ak vďaka tejto iniciatíve niekto začne viac myslieť na svoje zdravie alebo včas odhalí zdravotný problém, naša pomoc bude mať ešte väčší význam.

Platená spolupráca s Niké. Tipovanie je hazardná hra. Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát. Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti. 18+.

Tabuľky Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
13
11
2
0
39:7
35
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
8
3
2
30:13
27
V
V
R
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
7
4
2
33:25
25
V
R
P
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
13
6
4
3
26:17
22
P
R
P
V
R
5
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
13
4
6
3
30:23
18
V
P
R
R
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
2
6
19:23
17
P
V
P
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
4
2
7
12:23
14
P
P
R
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
13
4
2
7
13:25
14
P
R
V
V
P
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
12:25
12
V
P
V
R
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
1
7
5
11:17
10
V
R
P
R
P
11
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
13
2
4
7
13:24
10
P
R
P
R
P
12
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
13
2
3
8
12:28
9
P
P
R
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    FC DAC Dunajská Streda - FC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 14. kola Niké ligy.online
    FC DAC Dunajská Streda - FC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 14. kola Niké ligy.online
    ONLINE: FC DAC Dunajská Streda - FC Košice dnes, Niké liga LIVE (14. kolo)
    dnes 15:00
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