ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (14. kolo)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a AS Trenčín dnes hrajú zápas 14. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín dnes (Niké Liga LIVE, 14. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
ŠK Slovan Bratislava: Takáč – Matsuoka, Bajrić, Marković, Cruz – Gajdoš, Pokorný, Ibrahim – Barseghjan, Šporar, Marcelli
Náhradníci: Popović – Kozlovský, Hofstädter, Mustafić, Blackman, Maroš, Griger, Sahmkou Camara, Martínez
Tréner: Yaya Touré
AS Trenčín: Sláviček – Jovanović, R. Križan, Bessilé, Skovajsa – Hájovský – Ansah, González – Sanusi, Mikulaj, Soares
Náhradníci: Jurák – Poom, Mulder, Slovák, Jepihhin, Kasana, Paur, Garba, Diouf
Tréner: Marek Ďanovský
Rozhodcovia: Marhefka – Štrbo, Ferenc – Libiak – Dzivjak – Čajka
Keď futbal zachraňuje životy: Lige proti rakovine sme darovali 20 000 €
Futbalisti tentoraz neblokovali strely iba pre víťazstvo svojho tímu. Každý ich úspešný obranný zákrok pomáhal dobrej veci. V rámci projektu Niké liga pomáha spojili sily Niké s ÚLK a Ligou proti rakovine. Upozornili tak na dôležitosť mužského zdravia a prevencie rakoviny semenníkov. Výsledok? Krásnych 20 000 € na podporu jej aktivít!
Počas 13. kola Niké ligy sa v šiestich zápasoch podarilo zblokovať celkovo 45 striel. Každá z nich mala hodnotu 350 eur, čo predstavovalo 15 750 €. Niké sa však rozhodlo výslednú sumu navýšiť na rovných 20 000 €.
O zdraví treba hovoriť chlapsky!
Novembrová kampaň Movember každoročne pripomína dôležitosť mužskej prevencie. Tentoraz sme sa zamerali najmä na rakovinu semenníkov a potrebu pravidelného samovyšetrenia. Futbalisti Niké ligy pomohli dostať túto tému bližšie k fanúšikom. Zapojili sa do preventívnych prednášok, navštívili Centrá pomoci Ligy proti rakovine a prostredníctvom symbolického futbalového múru pripomenuli, že o vlastné zdravie sa treba starať aj mimo ihriska.
„Muži sú trošku hákliví, keď sa majú rozprávať o svojom zdraví. Futbalisti sú však vzormi, mnohí by sa im chceli podobať, a preto je veľmi dobré, že nám túto tému pomohli posunúť ďalej. Hovoriť o svojom zdraví nie je slabosť, ale zodpovednosť,“ vysvetlila Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine. A prečo je to také dôležité? Rakovina semenníkov patrí medzi ochorenia, pri ktorých môže včasné odhalenie výrazne zvýšiť šancu na úspešnú liečbu.
Dôležitosť projektu vyzdvihol aj výkonný riaditeľ Únie ligových klubov Michal Mertinyák. „Téma prevencie u mužov je dôležitá, no spoločensky dosť zaznávaná. Som rád, že naše kluby prijali túto tému pozitívne a aktívne sa zapojili do projektu. Chceme byť vzorom pre našich fanúšikov, aby sa správali zodpovedne. Napríklad aj v otázke vlastného zdravia.“
20 000 € pomôže v ďalšej osvete
Liga proti rakovine sa už viac ako 36 rokov venuje pomoci onkologickým pacientom. Okrem toho sa intenzívne zameriava aj na prevenciu a vzdelávanie verejnosti. Darované finančné prostriedky využije napríklad na nákup makiet určených na nácvik samovyšetrenia semenníkov a prsníkov či na tlač informačných letákov. „Jedna vec je finančná pomoc, ktorú sme radi navýšili z necelých 16-tisíc na 20-tisíc eur. Druhý, nesmierne dôležitý aspekt je prevencia. Ak sa totiž rakovina semenníkov podchytí včas, má mimoriadne vysokú úspešnosť liečby,“ doplnil Jozef Petko, riaditeľ marketingu a PR spoločnosti Niké.
Projekt Niké liga pomáha tak už deviatykrát v deviatom tematickom kole počas troch rokov ukázal, že futbal dokáže spájať ľudí aj pre dôležité spoločenské témy. A ak vďaka tejto iniciatíve niekto začne viac myslieť na svoje zdravie alebo včas odhalí zdravotný problém, naša pomoc bude mať ešte väčší význam.
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