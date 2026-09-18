Slovan odhaľuje podmienky predaja lístkov na Ligu majstrov. Potrebný bude špeciálny kód

Futbalový klub ŠK Slovan Bratislava spustí v pondelok 21. septembra o 10.00 predaj samostatných vstupeniek na domáce zápasy Ligy majstrov UEFA 2026/27.
Predaj bude prebiehať výhradne cez mobilnú aplikáciu klubu cez špeciálne kódy z dôvodu zaručenia bezpečnosti a domáceho prostredia pre fanúšikov.
„Belasých“ v hlavnej fáze najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže čakajú doma na Tehelnom poli zápasy s VfB Stuttgart (streda 14. októbra o 21.00), Realom Betis Sevilla (utorok 24. novembra o 21.00), Šachtarom Doneck (streda 9. decembra o 18.45) a Interom Miláno (streda 27. januára o 21.00).
Po úvodnej fáze, v ktorej boli v predaji výhradne zvýhodnené balíkové vstupenky na všetky domáce zápasy, zostáva na jednotlivé stretnutia zhruba 5500 vstupeniek na každý zápas.
Slovan pri predaji pristúpi k opatreniam, ktorých zámerom je zaručenie maximálnej bezpečnosti a zároveň domáceho prostredia pre fanúšikov belasých.
Na kúpu vstupenky potrebujú fanúšikovia špeciálny kód. Tento kód bude mať k dispozícii približne 16.000 fanúšikov - tých, ktorí si v sezónach 2025/26 a 2026/27 zakúpili vstupenky na minimálne dva zápasy Slovana, alebo mali permanentku v predošlom ročníku, či ju majú zakúpenú v prebiehajúcej sezóne.
Zámerom tohto opatrenia je už vyššie spomenutá bezpečnosť v domácich sektoroch a zaručenie domácej atmosféry.
„Hneď po žrebe sme hľadali riešenie ako čo najlepšie nastaviť predaj vstupeniek na domáce zápasy v Lige majstrov s vysokou prioritou na bezpečnosť na štadióne. Môžem prezradiť, že sme evidovali a evidujeme snahu od fanúšikov hosťujúcich kluboch zakúpiť si vstupenky aj mimo sektora hostí.
Toto chceme jednoznačne eliminovať, na Tehelnom poli musíme mať v Lige majstrov domácu atmosféru a tribúny plné slovanistov a slovanistiek, nie súperových fanúšikov.
Aj preto sme pristúpili k predaju samostatných vstupeniek výhradne pre množinu približne 16.000 našich fanúšikov, ktorí si zakúpili v uplynulých dvoch sezónach aspoň dve vstupenky na domáce zápasy, prípadne mali pred rokom permanentku a samozrejme, aj pre aktuálnych permanentkárov,“ uviedol marketingový riaditeľ ŠK Slovan Bratislava Tomáš Straka prostredníctvom tlačovej správy.
Vstupenky sa budú predávať od 48 eur. Pri zvýhodnenej balíkovej vstupenke, ktorá bude od pondelka aj naďalej v predaji, ušetrí fanúšik 10% oproti jednotlivým vstupenkám na samostatné zápasy.
Prvé domáce stretnutie v Lige majstrov odohrá Slovan Bratislava v stredu 14. októbra o 21.00 so Stuttgartom.