Dominantný Slovan deklasoval aj Ružomberok. Traja hráči strelili premiérový gól

Samuel Kozlovský strieľa úvodný gól v zápase ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok.
Fotogaléria (14)
Samuel Kozlovský strieľa úvodný gól v zápase ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|15. aug 2026 o 19:51
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Slovenský majster neinkasoval gól ani vo štvrtom zápase v sezóne.

Niké liga - 4. kolo

Slovan Bratislava - Ružomberok 5:0 (1:0)

Góly: 9. Kozlovský, 63. Maroš, 70. Macuoka, 86. Kianga, 88. Barseghjan

Rozhodovali: Glova - Jekkel, Jánošík, ŽK: Ignatenko (Slovan)

Diváci: 6476

Slovan: Popovič – Medveděv (46. Blackman), Bajrič (84. Hofstädter), Wimmer, Kozlovský – Ignatenko – Maroš, Gajdoš (76. Ibrahim), Macuoka, Yirajang (61. Barseghjan) – Griger (61. Kianga)

Ružomberok: Krajčírik – Kostka, Luterán, Marušin (30. Prekop), Selecký – Chobot (62. Jevoš), Lavrinčík (75. Bačík), Souček, Tučný (76. Mirko) – Hladík, Koubek (62. Kelemen)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú bez straty bodu a inkasovaného gólu v novom ročníku Niké ligy aj po treťom odohratom zápase.

„Belasí“ v sobotnom súboji 4. kola zvíťazili na Tehelnom poli nad MFK Ružomberok hladko 5:0.

Slovan pod vedením nového trénera Yayu Toureho neprehral v siedmom súťažnom stretnutí od jeho nástupu na lavičku sériového slovenského šampióna.

Slovan si zabezpečil hernú pohodu gólom v deviatej minúte, keď si strelecký účet v hlavnom meste otvoril Samuel Kozlovský.

Po hodine hry premiérovo v Niké lige skóroval 21-ročný Alexej Maroš a nasmeroval svoj tím k pohodlnému záveru.

Fotogaléria zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok (Niké liga, 4. kolo)
Na snímke vľavo Samuel Kozlovský (Slovan) strieľa gól počas zápasu 4. kola futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 15. augusta 2026 v Bratislave.
Na snímke uprostred vľavo Samuel Kozlovský (Slovan) sa teší z gólu počas zápasu 4. kola futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 15. augusta 2026 v Bratislave.
Na snímke tréner MFK Ružomberok Jaroslav Köstl počas zápasu 4. kola futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 15. augusta 2026 v Bratislave.
Na snímke tréner ŠK Slovan Touré Yaya počas zápasu 4. kola futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 15. augusta 2026 v Bratislave.
14 fotografií
Na snímke fanúšikovia Slovana počas zápasu 4. kola futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 15. augusta 2026 v Bratislave.Na snímke fanúšikovia Slovana počas zápasu 4. kola futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 15. augusta 2026 v Bratislave.Na snímke tréner ŠK Slovan Touré Yaya počas zápasu 4. kola futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 15. augusta 2026 v Bratislave.Na snímke tréner MFK Ružomberok Jaroslav Köstl počas zápasu 4. kola futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 15. augusta 2026 v Bratislave.Na snímke fanúšikovia Slovana počas zápasu 4. kola futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 15. augusta 2026 v Bratislave.Na snímke zľava brankár Aleksandar Popovič (Slovan) a Jan Hladík (Ružomberok) počas zápasu 4. kola futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 15. augusta 2026 v Bratislave.Na snímke brankár Aleksandar Popovič (Slovan) počas zápasu 4. kola futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 15. augusta 2026 v Bratislave.Na snímke uprostred hráč Manasse Kianga (Slovan) strieľa gól na 4:0 počas zápasu 4. kola futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 15. augusta 2026 v Bratislave.Na snímke druhý sprava Matsuoka Daiki (Slovan) sa teší so spoluhráčmi z gólu na 3:0 počas zápasu 4. kola futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 15. augusta 2026 v Bratislave.Na snímke vpravo Alexej Maroš (Slovan) dáva gól na 2:0 počas zápasu 4. kola futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 15. augusta 2026 v Bratislave.

O sedem minút po ňom na rozdiel troch gólov upravil takisto svojim prvým gólom v klube Daiki Macuoka a v závere prikrášlili skóre striedajúci hráči.

Najskôr anglický útočník Manasse Kianga zaznamenal druhý gól v najvyššej slovenskej súťaži a po ňom sa po zranení zapísal do listiny strelcov aj arménsky krídelník Tigran Barseghjan. Tri asistencie mal na konte panamský obranca Cesar Blackman.

Slovan sa tak výborne naladil na stredajší prvý zápas play off Ligy majstrov, ktorý odohrá pred domácimi divákmi proti slovinskému majstrovi NK Celje.

VIDEO: Tréner Yaya Touré

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
3
0
0
12:0
9
V
V
V
2
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
4
2
1
1
8:7
7
P
V
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
2
1
0
6:2
7
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
10:10
7
V
P
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
3
2
0
1
6:4
6
V
P
V
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
2
0
11:9
5
V
R
R
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
2
0
2
0
4:4
2
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
2
1
3:4
2
R
P
R
10
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
3
0
1
2
1:4
1
R
P
P
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
4
0
1
3
3:12
1
P
P
P
R
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
4
0
0
4
3:13
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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