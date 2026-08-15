Dominantný Slovan deklasoval aj Ružomberok. Traja hráči strelili premiérový gól

Niké liga - 4. kolo
Slovan Bratislava - Ružomberok 5:0 (1:0)
Góly: 9. Kozlovský, 63. Maroš, 70. Macuoka, 86. Kianga, 88. Barseghjan
Rozhodovali: Glova - Jekkel, Jánošík, ŽK: Ignatenko (Slovan)
Diváci: 6476
Slovan: Popovič – Medveděv (46. Blackman), Bajrič (84. Hofstädter), Wimmer, Kozlovský – Ignatenko – Maroš, Gajdoš (76. Ibrahim), Macuoka, Yirajang (61. Barseghjan) – Griger (61. Kianga)
Ružomberok: Krajčírik – Kostka, Luterán, Marušin (30. Prekop), Selecký – Chobot (62. Jevoš), Lavrinčík (75. Bačík), Souček, Tučný (76. Mirko) – Hladík, Koubek (62. Kelemen)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú bez straty bodu a inkasovaného gólu v novom ročníku Niké ligy aj po treťom odohratom zápase.
„Belasí“ v sobotnom súboji 4. kola zvíťazili na Tehelnom poli nad MFK Ružomberok hladko 5:0.
Slovan pod vedením nového trénera Yayu Toureho neprehral v siedmom súťažnom stretnutí od jeho nástupu na lavičku sériového slovenského šampióna.
Slovan si zabezpečil hernú pohodu gólom v deviatej minúte, keď si strelecký účet v hlavnom meste otvoril Samuel Kozlovský.
Po hodine hry premiérovo v Niké lige skóroval 21-ročný Alexej Maroš a nasmeroval svoj tím k pohodlnému záveru.
O sedem minút po ňom na rozdiel troch gólov upravil takisto svojim prvým gólom v klube Daiki Macuoka a v závere prikrášlili skóre striedajúci hráči.
Najskôr anglický útočník Manasse Kianga zaznamenal druhý gól v najvyššej slovenskej súťaži a po ňom sa po zranení zapísal do listiny strelcov aj arménsky krídelník Tigran Barseghjan. Tri asistencie mal na konte panamský obranca Cesar Blackman.
Slovan sa tak výborne naladil na stredajší prvý zápas play off Ligy majstrov, ktorý odohrá pred domácimi divákmi proti slovinskému majstrovi NK Celje.
VIDEO: Tréner Yaya Touré