Šiestoligista privíta účastníka Ligy majstrov. Po súboji Slovanov môže vyrásť nová tribúna

Bude to najväčší zápas vo vyše 90-ročnej histórii klubu. Šiestoligista zo sídliska privíta účastníka Ligy majstrov.
Vo futbale sa môže stať všeličo, ale jedno je isté, v 3. kole Slovnaft Cupu nebude chýbať Slovan.
V stredu o 18.00 na štadióne FC Nitra pod Zoborom sa totiž stretne TJ Slovan Nitra-Chrenová s úradujúcim majstrom ŠK Slovan Bratislava.
Super partia, dobrá komunita
„Všetci sa na zápas tešíme. Je to odmena pre všetkých nás v amatérskom futbale, zahrať si proti najlepšiemu tímu na Slovensku,“ vravel pre Sportnet kapitán mužstva Nitra-Chrenová Patrik Sailer.
Jeho tím v predkole Slovnaft Cupu zvíťazil na pôde Veľkého Cetína 2:1, následne v 1. kole zdolal doma Veľké Zálužie rovnakým rozdielom. Súperov poznali veľmi dobre, keďže tiež účinkujú v VI. lige Stred ZsFZ.
„Boli to vyrovnané zápasy. Mali sme trochu viac šťastia a premenili sme šance,“ skonštatoval Sailer.
Pre 37-ročného kapitána je to už štrnásta sezóna v drese Chrenovej. Za FC Nitra zaznamenal aj štarty v najvyššej súťaži. Neskôr hľadal klub, kde by bola dobrá partia a kde by sa mohol futbalom baviť.
„Odkedy som prišiel na Chrenovú, tak to vždy tak bolo. Sme super partia, robíme to zo zábavy, človek tam chodí rád. Je tam dobrá komunita, ktorú tvoria nielen hráči, ale aj tréneri a vedenie. Toto ma tam drží,“ prezradil.
Zápas so Slovanom bude vrcholom aj preňho. „Ak beriem do úvahy všetko okolo toho, v akej fáze je Slovan, že je to dlhoročný majster, tak určite to bude najväčší zápas v kariére,“ vravel.
V amatérskom futbale je niekedy problém s účasťou na tréningoch, keďže hráči hrajú futbal popri práci a štúdiu.
„Tentoraz je to úplný opak. Všetci sú nabudení, všetci chodia na tréningy aj na zápasy,“ smial sa Sailer.
Hrá sa na štadióne FC Nitra
Šiestoligista zvažoval, že by zápas odohral na vlastnom ihrisku na Chrenovej. Napokon však aj z praktických dôvodov uprednostnil štadión FC Nitra.
Očakáva sa veľká návšteva a na Chrenovej je iba jedna malá nekrytá tribúna. Diváci by museli stáť okolo ihriska a z futbalu by veľa neuvideli.
Na vynovenom štadióne FC Nitra budú mať fanúšikovia oboch tímov svoj komfort a je to vhodnejšie dejisko aj z hľadiska bezpečnosti.
Lístky na hlavnú tribúnu sa predávajú za 10 eur, mimo hlavnej tribúny za 8 eur. Študenti a osoby ZŤP zaplatia 6 eur, deti do 8 rokov majú vstup za 3,50 eura.
Výťažok zo vstupného bude použitý na vybudovanie krytej tribúny na Chrenovej.
„Ľudia nás takto môžu podporiť. Chceme zveľaďovať naše prostredie,“ vravel kapitán mužstva.
„Ak by prišlo 2000 až 2500 divákov, to by bolo fajn a hocičo nad tým by už bolo úplne super,“ doplnil.
V VI. lige Stred má Chrenová na konte po štyroch kolách tri body a v tabuľke jej patrí 11. miesto.
„V šiestej lige sa chceme pohybovať v hornej polovici tabuľky a zabudovať aj hráčov z mládeže. V amatérskom futbale hráčov ubúda, tak o to lepšie, keď vieme zapracovať do mužstva aj mladých futbalistov z dorastu,“ uviedol Patrik Sailer.
Snívajú o góle
Slovan pred týždňom nastupoval v play-off predkola Ligy majstrov v Celje, tentoraz ho čaká oveľa ľahšia úloha v Nitre.
„Veľmi sme Slovanu priali, aby sa dostal do ligovej fázy. Náš zápas má o to väčšiu váhu, že hráme s účastníkom Ligy majstrov,“ vyzdvihol Sailer.
„Kvalita je na strane súpera. My sa s nimi veľmi porovnávať nemôžeme, či už fyzicky, technicky alebo takticky. Chceme si zápas užiť a spravíme všetko, čo je v našich silách, aby sme im to trochu skomplikovali,“ zdôraznil kapitán šiestoligistu.
Hráči Chrenovej dúfajú, že za Slovan nastúpia aj hráči zo základnej zostavy. „Hrať proti nim je niečo iné ako ich sledovať z tribúny alebo cez obrazovku. Bolo by super vidieť zblízka, na akej profesionálnej úrovni sú hráči belasých,“ uviedol Sailer.
Mužstvo zo šiestej ligy má tajný sen: dať favoritovi gól. „Videli sme výsledky pohárových zápasov, Dunajská Streda vyhrala 13:0, Žilina zvíťazila 8:0. Ak sa na to pozeráme reálne, vieme, že nezávisí to od nás, ako sa to skončí. Ak belasí budú hrať na plné obrátky, budeme mať problém vzdorovať. Ak sa nám však podarí streliť gól, bude to veľký úspech,“ vyzdvihol dlhoročný hráč Chrenovej.
Pred zápasom zvykne mať príhovor v kabíne, nebude to inak ani teraz.
„Chalanom určite poviem, že nie každému sa podarí hrať takýto zápas s majstrom Slovenska a s účastníkom Ligy majstrov, na dobrom štadióne a pred veľkou návštevou. Musíme zamakať, zabojovať, čo to dá. Nikto by nám nevyčítal, aj keby to skončilo veľkým rozdielom. Dôležité je, aby sme na ihrisku odovzdali všetko, čo je v našich silách, aby sme po zápase mohli so vztýčenou hlavou podať ruku protihráčom,“ podčiarkol Patrik Sailer.