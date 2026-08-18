Nahustený program donútil Slovan presunúť ligový zápas. Pred belasými sú Košice, Celje aj Nitra

ŠK Slovan Bratislava a MFK Zemplín Michalovce odohrajú zápas 6. kola Niké ligy po spoločnej dohode so súhlasom Prezídia Únie ligových klubov (ÚLK) v nedeľu 30. augusta o 17.00 h.
Duel sa mal pôvodne hrať o deň skôr, pričom dôvodom na zmenu bol nahustený program v nadchádzajúcich dňoch, keď „belasých“ v sobotu čaká súboj v Košiciach a v stredu večer odveta play-off Ligy majstrov v Celje.
Slovan spoznal aj termín svojho úvodného zápasu v Slovenskom pohári Slovnaft Cupe 2026/27.
V druhom kole vyzve v stredu 2. septembra o 18.00 h na hlavnom štadióne FC Nitra tím TJ Slovan Nitra-Chrenová zo šiestej ligy.
Sériový slovenský šampión informoval o svojom programe prostredníctvom oficiálneho klubového webu.
Tabuľka Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
4
3
1
0
8:2
10
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
3
0
0
12:0
9
V
V
V
3
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
4
3
0
1
8:5
9
V
V
P
V
4
MFK SkalicaMFK Skalica
4
2
1
1
8:7
7
P
V
V
R
5
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
3
2
1
0
6:1
7
V
V
R
6
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
10:10
7
V
P
V
R
7
FC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
2
0
11:9
5
V
R
R
8
AS TrenčínAS Trenčín
3
0
2
1
5:6
2
P
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
4
0
2
2
3:7
2
P
R
P
R
10
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
4
0
1
3
1:6
1
P
R
P
P
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
4
0
1
3
3:12
1
P
P
P
R
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
4
0
0
4
3:13
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body