Rakúsky expert vyriekol slová, ktoré pre Slovan neveštia nič dobré: Musím vás sklamať

ŠK Slovan Bratislava čaká štvrté kolo hlavnej fázy Ligy majstrov (2026/27). Na pôde rakúskeho LASK-u Linz má už dvanásty pokus, aby získal historicky prvý bod v najprestížnejšej klubovej súťaži sveta.
Zápas sa hrá v utorok ( o 21.00, vysiela ho Nova Sport 5 a Voyo).
Futbalisti LASK Linz už ukázali, že dokážu prekvapiť aj silných súperov. V play-off o Ligu majstrov vyradili Celtic Glasgow, hoci v Škótsku prehrali 0:3, doma však triumfovali 5:1. V hlavnej fáze vyhrali v októbri na pôde Sportingu Lisabon 3:2. Naposledy narazili na slovenský tím na jeseň 2020, keď Dunajskú Stredu v 3. predkole Európskej ligy deklasovali 7:0.
Čo si o slovenskom majstrovi myslia v Rakúsku a prečo mu domáci expert príliš neverí? Raphael Watzinger z denníka Oberösterreichische Nachrichten priblížil silu LASK-u, jeho finančné pomery aj náladu v klube. Zároveň vyslovil predpoveď, ktorá fanúšikov Slovana nepoteší:
„Sledoval som zápasy Slovana Bratislava proti Sturmu Graz a prekvapilo ma, že rozdiel medzi mužstvami bol až taký výrazný. Musím vás sklamať, ale myslím si, že táto séria bude pokračovať aj po zápase s LASK-om.“
Vlani získal LASK po 61 rokoch opäť majstrovský titul. Čo bolo hlavnou príčinou tohto úspechu?
Za hlavný dôvod by som označil predovšetkým trénera LASK-u Didiho Kühbauera. Mužstvo prevzal v minulej sezóne po desiatich kolách, keď bolo na predposlednom mieste, a napokon ho doviedol k majstrovskému titulu. Tím LASK-u mal kvalitu už predtým, no len máloktorému trénerovi sa ju podarilo naplno využiť.
Pre Kühbauera to bol návrat. LASK Linz viedol už v rokoch 2022 až 2023, vtedy však napriek dobrým výsledkom prekvapujúco skončil. Pri návrate preto musel prekonať aj vlastnú hrdosť a ukázal, že v profesionálnom futbale by človek nemal byť urážlivý ani prechovávať krivdy.
Jeho najväčšou prednosťou je predovšetkým práca s mužstvom. Vždy si dokáže nájsť cestu k hráčom a vie, akých futbalistov potrebuje, aby bol tím úspešný.
LASK zrejme nepatrí medzi najbohatšie kluby v Rakúsku. Ako by ste opísali klub a mužstvo? Čím je LASK výnimočný?
V Rakúsku sú určite kluby ako Red Bull Salzburg a Rapid Viedeň, ktoré sú na tom finančne ešte lepšie. LASK však v tomto smere výrazne pokročil. Najmä vďaka novému štadiónu Raiffeisen Arena dnes patrí medzi najvýznamnejšie kluby v Rakúsku.
V akej forme sa momentálne nachádza LASK?
Je vidieť, že množstvo zápasov v uplynulých týždňoch si vyberá svoju daň. LASK nie je na takúto zápasovú záťaž úplne zvyknutý. Napriek tomu mužstvo opakovane ukazuje charakter. Dokázalo otočiť nepriaznivý stav nielen v Lige majstrov proti Sportingu Lisabon, ale naposledy aj v rakúskom pohári proti Riedu a v lige proti WSG Tirol.
Toto mužstvo nikdy nesmiete odpisovať. Nikdy sa nevzdáva.
VIDEO: Zostrih zápasu Sporting - Linz
LASK Linz v 3. kole Ligy majstrov vyhral senzačne na pôde Sportingu Lisabon 3:2. Aká atmosféra panuje v tíme a v klube?
Po dosiahnutých úspechoch je, samozrejme, veľmi dobrá.
LASK čaká v Lige majstrov súboj so Slovanom Bratislava. Ako vnímajú slovenského majstra v Rakúsku?
Ak LASK pomýšľa na postup do ďalšej fázy ligovej časti Ligy majstrov, domáci zápas so Slovanom by mal zvládnuť. Tréner LASK-u Kühbauer však po zápase s Tirolom označil Slovan za „súpera na rovnakej úrovni“.
Slovan v Lige majstrov doteraz prehral všetkých jedenásť zápasov, z toho tri v tejto sezóne. Je najslabším tímom súťaže?
Netrúfam si to takto hodnotiť. Myslím si, že Slovan je približne na rovnakej výkonnostnej úrovni ako LASK. V dobrý deň môže určite získať aj body.
Je LASK Linz jasným favoritom zápasu?
Vzhľadom na domáce prostredie a nedávny úspech proti Sportingu Lisabon by som povedal, že LASK vstupuje do zápasu v pozícii mierneho favorita.
VIDEO: Zostrih zápasu Linz - Celtic
Slovan má ročný rozpočet približne 25 miliónov eur. Aký je rozpočet LASK-u?
LASK dosiahol v poslednom období obrat približne päťdesiat miliónov eur. Náklady na zamestnancov predstavujú asi dvadsať miliónov eur.
Najlepšie platení hráči Slovana zarábajú možno až 80-tisíc eur mesačne. Aká je situácia v LASK-u?
V LASK-u určite nie je veľa hráčov, ktorí zarábajú takéto sumy. Jedným z najlepšie platených je nepochybne útočník Saša Kalajdžić (podľa salarysport.com zarába 212 tisíc mesačne), ktorého klub v lete získal na trvalý prestup. V uplynulých rokoch si totiž v Premier League zarobil veľmi dobré peniaze.
V minulej sezóne sa po dlhom období zdravotných problémov opäť dostal v LASK-u do povedomia a klubu bol za túto príležitosť veľmi vďačný. Pritom mal na stole aj oveľa lukratívnejšie ponuky.
V Slovane pôsobí stredný obranca Kevin Wimmer, odchovanec LASK-u. Akú má povesť v Rakúsku?
Veľmi dobrú. Do prvého tímu sa dostal v období, keď LASK ako druholigový klub prechádzal náročnou fázou. V tom čase patril aj medzi niekoľko málo významných hráčov, ktorých sa Linz dokázal speňažiť. Kevin sa vždy naplno stotožňoval s LASK-om, čo fanúšikovia oceňovali. Boli hrdí aj na to, keď sa mu podaril prestup do 1. FC Kolín.
Slovan v európskych pohároch doteraz zakaždým vypadol s rakúskym tímom, naposledy dvakrát prehral so Sturmom Graz. Ako vnímate túto bilanciu?
Sledoval som zápasy proti Sturmu Graz (Slovan prehral doma 0:1 a vonku 1:4) a prekvapilo ma, že rozdiel medzi mužstvami bol až taký výrazný. Musím vás sklamať, ale myslím si, že táto séria bude pokračovať aj po zápase s LASK-om.
Fanúšikovia Slovana pre trest UEFA za výtržnosti v Ríme nebudú môcť byť prítomní na zápase v aréne LASK-u. Ako to vnímate u vás? Je to pre LASK výhoda?
Pravda sa ukáže na ihrisku. A proti hlasnej a poriadne hlučnej tribúne fanúšikov LASK-u by aj tak pravdepodobne nemali šancu.
Program zápasov a výsledky ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo