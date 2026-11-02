    LASK
    LASK
    Liga majstrov
    03.11.2026, Ligová fáza, 4. kolo
    Oberösterreich Arena
    21:00
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava

    Rakúsky expert vyriekol slová, ktoré pre Slovan neveštia nič dobré: Musím vás sklamať

    Futbalisti LASK Linz oslavujú víťazstvo na ihrisku Sportingu Lisabon v Lige majstrov.
    Futbalisti LASK Linz oslavujú víťazstvo na ihrisku Sportingu Lisabon v Lige majstrov. (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|2. nov 2026 o 16:00
    ShareTweet0

    Čo čaká Slovan v Rakúsku?

    ŠK Slovan Bratislava čaká štvrté kolo hlavnej fázy Ligy majstrov (2026/27). Na pôde rakúskeho LASK-u Linz má už dvanásty pokus, aby získal historicky prvý bod v najprestížnejšej klubovej súťaži sveta.

    Zápas sa hrá v utorok ( o 21.00, vysiela ho Nova Sport 5 a Voyo).

    Futbalisti LASK Linz už ukázali, že dokážu prekvapiť aj silných súperov. V play-off o Ligu majstrov vyradili Celtic Glasgow, hoci v Škótsku prehrali 0:3, doma však triumfovali 5:1. V hlavnej fáze vyhrali v októbri na pôde Sportingu Lisabon 3:2. Naposledy narazili na slovenský tím na jeseň 2020, keď Dunajskú Stredu v 3. predkole Európskej ligy deklasovali 7:0.

    Čo si o slovenskom majstrovi myslia v Rakúsku a prečo mu domáci expert príliš neverí? Raphael Watzinger z denníka Oberösterreichische Nachrichten priblížil silu LASK-u, jeho finančné pomery aj náladu v klube. Zároveň vyslovil predpoveď, ktorá fanúšikov Slovana nepoteší:

    „Sledoval som zápasy Slovana Bratislava proti Sturmu Graz a prekvapilo ma, že rozdiel medzi mužstvami bol až taký výrazný. Musím vás sklamať, ale myslím si, že táto séria bude pokračovať aj po zápase s LASK-om.“

    Vlani získal LASK po 61 rokoch opäť majstrovský titul. Čo bolo hlavnou príčinou tohto úspechu?

    Za hlavný dôvod by som označil predovšetkým trénera LASK-u Didiho Kühbauera. Mužstvo prevzal v minulej sezóne po desiatich kolách, keď bolo na predposlednom mieste, a napokon ho doviedol k majstrovskému titulu. Tím LASK-u mal kvalitu už predtým, no len máloktorému trénerovi sa ju podarilo naplno využiť.

    Taký drahý nebol žiaden hráč Slovana. Kmotrík ho platí, expert tvrdí, že premárnil talent
    Súvisiaci článok
    Taký drahý nebol žiaden hráč Slovana. Kmotrík ho platí, expert tvrdí, že premárnil talent

    Pre Kühbauera to bol návrat. LASK Linz viedol už v rokoch 2022 až 2023, vtedy však napriek dobrým výsledkom prekvapujúco skončil. Pri návrate preto musel prekonať aj vlastnú hrdosť a ukázal, že v profesionálnom futbale by človek nemal byť urážlivý ani prechovávať krivdy.

    Jeho najväčšou prednosťou je predovšetkým práca s mužstvom. Vždy si dokáže nájsť cestu k hráčom a vie, akých futbalistov potrebuje, aby bol tím úspešný.

    LASK zrejme nepatrí medzi najbohatšie kluby v Rakúsku. Ako by ste opísali klub a mužstvo? Čím je LASK výnimočný?

    V Rakúsku sú určite kluby ako Red Bull Salzburg a Rapid Viedeň, ktoré sú na tom finančne ešte lepšie. LASK však v tomto smere výrazne pokročil. Najmä vďaka novému štadiónu Raiffeisen Arena dnes patrí medzi najvýznamnejšie kluby v Rakúsku.

    V akej forme sa momentálne nachádza LASK?

    Je vidieť, že množstvo zápasov v uplynulých týždňoch si vyberá svoju daň. LASK nie je na takúto zápasovú záťaž úplne zvyknutý. Napriek tomu mužstvo opakovane ukazuje charakter. Dokázalo otočiť nepriaznivý stav nielen v Lige majstrov proti Sportingu Lisabon, ale naposledy aj v rakúskom pohári proti Riedu a v lige proti WSG Tirol.

    Toto mužstvo nikdy nesmiete odpisovať. Nikdy sa nevzdáva.

    VIDEO: Zostrih zápasu Sporting - Linz

    LASK Linz v 3. kole Ligy majstrov vyhral senzačne na pôde Sportingu Lisabon 3:2. Aká atmosféra panuje v tíme a v klube?

    Po dosiahnutých úspechoch je, samozrejme, veľmi dobrá.

    LASK čaká v Lige majstrov súboj so Slovanom Bratislava. Ako vnímajú slovenského majstra v Rakúsku?

    Ak LASK pomýšľa na postup do ďalšej fázy ligovej časti Ligy majstrov, domáci zápas so Slovanom by mal zvládnuť. Tréner LASK-u Kühbauer však po zápase s Tirolom označil Slovan za „súpera na rovnakej úrovni“.

    Slovan v Lige majstrov doteraz prehral všetkých jedenásť zápasov, z toho tri v tejto sezóne. Je najslabším tímom súťaže?

    Netrúfam si to takto hodnotiť. Myslím si, že Slovan je približne na rovnakej výkonnostnej úrovni ako LASK. V dobrý deň môže určite získať aj body.

    Je LASK Linz jasným favoritom zápasu?

    Vzhľadom na domáce prostredie a nedávny úspech proti Sportingu Lisabon by som povedal, že LASK vstupuje do zápasu v pozícii mierneho favorita.

    VIDEO: Zostrih zápasu Linz - Celtic

    Slovan má ročný rozpočet približne 25 miliónov eur. Aký je rozpočet LASK-u?

    LASK dosiahol v poslednom období obrat približne päťdesiat miliónov eur. Náklady na zamestnancov predstavujú asi dvadsať miliónov eur.

    Najlepšie platení hráči Slovana zarábajú možno až 80-tisíc eur mesačne. Aká je situácia v LASK-u?

    V LASK-u určite nie je veľa hráčov, ktorí zarábajú takéto sumy. Jedným z najlepšie platených je nepochybne útočník Saša Kalajdžić (podľa salarysport.com zarába 212 tisíc mesačne), ktorého klub v lete získal na trvalý prestup. V uplynulých rokoch si totiž v Premier League zarobil veľmi dobré peniaze.

    V minulej sezóne sa po dlhom období zdravotných problémov opäť dostal v LASK-u do povedomia a klubu bol za túto príležitosť veľmi vďačný. Pritom mal na stole aj oveľa lukratívnejšie ponuky.

    Fatálna chyba zmenila všetko. Slovan spasil muž, ktorý nikdy nedal gól
    Súvisiaci článok
    Fatálna chyba zmenila všetko. Slovan spasil muž, ktorý nikdy nedal gól

    V Slovane pôsobí stredný obranca Kevin Wimmer, odchovanec LASK-u. Akú má povesť v Rakúsku?

    Veľmi dobrú. Do prvého tímu sa dostal v období, keď LASK ako druholigový klub prechádzal náročnou fázou. V tom čase patril aj medzi niekoľko málo významných hráčov, ktorých sa Linz dokázal speňažiť. Kevin sa vždy naplno stotožňoval s LASK-om, čo fanúšikovia oceňovali. Boli hrdí aj na to, keď sa mu podaril prestup do 1. FC Kolín.

    Slovan v európskych pohároch doteraz zakaždým vypadol s rakúskym tímom, naposledy dvakrát prehral so Sturmom Graz. Ako vnímate túto bilanciu?

    Sledoval som zápasy proti Sturmu Graz (Slovan prehral doma 0:1 a vonku 1:4) a prekvapilo ma, že rozdiel medzi mužstvami bol až taký výrazný. Musím vás sklamať, ale myslím si, že táto séria bude pokračovať aj po zápase s LASK-om.

    Fanúšikovia Slovana pre trest UEFA za výtržnosti v Ríme nebudú môcť byť prítomní na zápase v aréne LASK-u. Ako to vnímate u vás? Je to pre LASK výhoda?

    Pravda sa ukáže na ihrisku. A proti hlasnej a poriadne hlučnej tribúne fanúšikov LASK-u by aj tak pravdepodobne nemali šancu. 

    Program zápasov a výsledky ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov

    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    PSG
    PSG
    6 - 1
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Parc des Princes | Paríž
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    0 - 3
    Stuttgart
    Stuttgart
    Tehelné pole | Bratislava
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    AS Rím
    AS Rím
    4 - 0
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stadio Olimpico | Rím
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    LASK
    LASK
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Oberösterreich Arena | Linz
    24.11. 21:00
    | Ligová fáza | 5. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Betis
    Betis
    Tehelné pole | Bratislava
    09.12. 18:45
    | Ligová fáza | 6. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Šachtar
    Šachtar
    Tehelné pole | Bratislava
    19.01. 21:00
    | Ligová fáza | 7. kolo
    Lille
    Lille
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stade Pierre-Mauroy | Lille
    27.01. 21:00
    | Ligová fáza | 8. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    Tehelné pole | Bratislava

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Futbalisti LASK Linz oslavujú víťazstvo na ihrisku Sportingu Lisabon v Lige majstrov.rozhovor
    Futbalisti LASK Linz oslavujú víťazstvo na ihrisku Sportingu Lisabon v Lige majstrov.rozhovor
    Rakúsky expert vyriekol slová, ktoré pre Slovan neveštia nič dobré: Musím vás sklamať
    Pavol Spáldnes 16:00
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Futbalisti LASK Linz oslavujú víťazstvo na ihrisku Sportingu Lisabon v Lige majstrov.rozhovor
    Futbalisti LASK Linz oslavujú víťazstvo na ihrisku Sportingu Lisabon v Lige majstrov.rozhovor
    Rakúsky expert vyriekol slová, ktoré pre Slovan neveštia nič dobré: Musím vás sklamať
    Pavol Spáldnes 16:00
    Nachádzate sa tu:
    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Rakúsky expert vyriekol slová, ktoré pre Slovan neveštia nič dobré: Musím vás sklamať