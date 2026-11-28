Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a FC Košice dnes hrajú zápas 16. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - FC Košice dnes (Niké Liga LIVE, 16. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
28.11.2026 o 18:00
16. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Košice
Prehľad
Rozhodca: Marhefka – Ferenc, Halíček.
Prenos
V 16. kole Niké ligy hostí Slovan Bratislava Košice. Stretnutie sa začína o 18:00.
Slovan sa nachádza na 2. mieste, na konte má 31 bodov, čo je o desať menej, ako má vedúca Dunajská Streda. Tretia Žilina má rovnaký počet bodov, ako belasí. Slovan získal v uplynulých piatich zápasoch deväť bodov, v minulom kole zdolal Ružomberok 1:0 gólom Barseghjana z pokutového kopu.
Košiciam patrí 6. priečka so ziskom 19 bodov. Na piatu Podbrezovú majú Košice manko dva body, pred siedmymi Michalovcami päťbodový náskok. Košičania získali v posledných piatich dueloch päť bodov, zvíťazili raz. V minulom kole remizovali doma so Skalicou 1:1, gól strelil Maraš.
Slovan sa nachádza na 2. mieste, na konte má 31 bodov, čo je o desať menej, ako má vedúca Dunajská Streda. Tretia Žilina má rovnaký počet bodov, ako belasí. Slovan získal v uplynulých piatich zápasoch deväť bodov, v minulom kole zdolal Ružomberok 1:0 gólom Barseghjana z pokutového kopu.
Košiciam patrí 6. priečka so ziskom 19 bodov. Na piatu Podbrezovú majú Košice manko dva body, pred siedmymi Michalovcami päťbodový náskok. Košičania získali v posledných piatich dueloch päť bodov, zvíťazili raz. V minulom kole remizovali doma so Skalicou 1:1, gól strelil Maraš.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
15
13
2
0
45:9
41
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
16
10
4
2
42:27
34
V
V
V
V
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
9
4
2
33:15
31
V
R
V
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
15
8
4
3
29:18
28
V
V
P
R
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
15
6
3
6
25:26
21
R
V
P
V
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
15
4
7
4
33:27
19
R
P
V
P
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
15
4
2
9
12:26
14
P
P
P
P
R
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
15
4
2
9
14:29
14
P
P
P
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
16
2
7
7
13:23
13
P
P
V
V
R
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
15
3
3
9
13:30
12
P
P
V
P
V
11
AS TrenčínAS Trenčín
15
2
5
8
16:32
11
R
R
P
P
R
12
MFK SkalicaMFK Skalica
15
2
5
8
16:29
11
R
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body