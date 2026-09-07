PSG bol absolútny strop, vravel Touré. Ukrajinci položili peniaze na stôl a prestup stroskotal

Yaya Touré je jeden z najlepších afrických futbalistov histórie. Počas hráčskej kariéry zdvihol nad hlavu najprestížnejšie trofeje na klubovej úrovni.
Medzi nimi vyčnieva "ušatá trofej", ktorú získal v drese Barcelony v roku 2009 pod vedením Pepa Guardiolu a po boku Lionela Messiho.
Blaugranas v tom čase po výhre v Ríme nad Manchesterom United (2:0) skompletizovali historické treble. Získali titul v španielskej lige, ovládli domáci pohár a triumfovali v Lige majstrov.
Dovtedy sa niečo také nepodarilo žiadnemu španielskemu klubu.
„Je to neuveriteľné, niečo magické," opísal v tej chvíli moment Yaya Touré a dodal: „Vyhrať tri trofeje v jednej sezóne je splnený sen. Tento tím si to zaslúžil za to, ako tvrdo pracoval počas celého roka.“
Miloval hrať v Lige majstrov
O sedemnásť rokov neskôr sa stal prvým africkým trénerom, ktorý doviedol mužstvo do Ligy majstrov. Jeho ŠK Slovan Bratislava vyzve v stredu vo svojom úvodnom dueli ligovej fázy šampióna súťaže z posledných dvoch rokov Paríž St. Germain.
„Ako hráč som miloval hrať v Lige majstrov. Je to niečo výnimočné. Pre klub aj fanúšikov. Rád by som z pozície trénera videl svojich hráčov užívať si ju a bojovať s najlepšími hráčmi a klubmi v Európe. Títo hráči si zaslúžia hrať v Lige majstrov," povedal Touré pred neskorším úspešným play off bojom so slovinským Celje.
„Ikona Barcelony a Manchesteru City napísala európsku históriu už tri mesiace po trénerskom debute," napísal svetoznámy Sports Illustrateda a dodal: „Yaya Touré viedol mužstvo len v desiatich zápasoch, no už stihol napísať históriu Ligy majstrov.“
Rodák z mesta Bouaké v Pobreží Slonoviny je uznávanou hráčskou persónou. V Lige majstrov odohral dohromady sedemdesiat kariérnych zápasov, v ktorých strelil osem gólov a zaznamenal tri asistencie.
Chcel hrať v klube bez fanúšikov
Yaya Touré začal s profesionálnou kariérou v Európe. Konkrétne v Belgicku. Následne sa presunul na Ukrajinu, odkiaľ jeho kroky smerovali do Grécka, kde si ho v roku 2006 všimlo francúzske Monako, ktoré za neho zaplatilo 5,5 milióna eur.
V tom čase mal 23 rokov a chcel sa postupnými krokmi zlepšovať. „Zaujímali sa o mňa kluby ako Real Madrid a Lyon. No povedal som si, že by to bol veľký krok. Lyon mal obrovskú kvalitu a Real Madrid... nuž, na vyššiu úroveň sa už nedostanete a na taký prestup bolo pre mňa ešte skoro," priznal Touré po rokoch.
„Agent sa ma spýtal, čo ďalej a ja som mu odpovedal, že Monako. Prečo? Pretože ten klub nemal žiadnych fanúšikov, čo znamenalo, že som nebol vystavený tlaku. Bolo to perfektné prostredie pre môj rozvoj. Štadión bol prakticky prázdny," dodal.
Prednedávnom však priznal, že mal na začiatku kariéry namierené do iného francúzskeho klubu – Paríža St. Germain, jeho prvého súpera v tejto sezóne Ligy majstrov.
Prestup do PSG dvakrát stroskotal
Touré prezradil, že pred odchodom do ukrajinského Donecka z Belgicka mal obrovský záujem hrať vo Francúzsku a prestúpiť práve do PSG.
„Nechcel som ísť na Ukrajinu. Pre mňa bol Paríž St. Germain absolútny strop,“ uviedol.
Prestup však stroskotal na peniazoch: „Prestup do PSG mi odopreli. Viem aj detaily. Parížania chceli zaplatiť v dvoch splátkach, ale ukrajinský klub položil na stôl hotovosť.“
Podľa jeho slov ho neuskutočnený prestup nesmierne zabolel. Najväčší rozruch však vyvolali jeho slová v máji 2014, keď plánoval vymeniť Manchester City za PSG.
„Vzhľadom na ciele Paríža, ako by ste sa nemohli zaujímať o taký klub? PSG sa stalo jedným z najsilnejších tímov v Európe. Bolo by mi cťou raz za taký klub hrať," povedal pre France Foootbal.
Keďže tieto slová vyvolali v Anglicku obrovské špekulácie o jeho odchode, Touré o niekoľko dní neskôr pre rádio RFI svoje vyjadrenia krotil a obvinil novinárov z prekrúcania:
„Médiá vzali moje slová mimo kontextu. Iba som povedal, že je milé byť žiadaným hráčom a že by bolo cťou hrať za PSG. Momentálne nič neplánujem."
Vo finále hral mimo svojej pozície
Touré sa v tom čase cítil zo strany Citizens nerešpektovaný. Táto frustrácia vyvrcholila do dnes už bizarného škandálu, ktorý médiá označujú ako „tortová kauza“.
O niekoľko rokov neskôr prišli v Manchesteri ďalšie problémy, tentokrát s hlavným trénerom Pepom Guardiolom, ktorý dokonca vyradil Tourého zo súpisky pre Ligu majstrov.
V roku 2009 pri tom pod jeho vedením zohral rodák z Pobrežia Slonoviny kľúčovú úlohu pri triumfe v Lige majstrov. Touré totiž nastúpil v rímskom finále proti Manchesteru United ako stopér z dôvodu vážnej obrannej krízy, ktorej Barcelona čelila.
Stopér Rafael Márquez si pretrhol meniskus a krajní obrancovia Dani Alves a Éric Abidal absentovali pre kartové tresty.
Pep Guardiola preto musel na kraj obrany postaviť kapitána Carlesa Puyola, zatiaľ čo sa veterán Sylvinho predstavil na ľavom kraji. Do stredu obrany k Gerardovi Piquému tak zostalo voľné miesto.
Guardiola potreboval niekoho, kto by dokázal fyzicky čeliť útočnej sile Manchesteru United, kde v tom čase žiarili Cristiano Ronaldo a Wayne Rooney. Preto si vybral Tourého.
Bol som vystrašený, tvrdil
„V Barcelone ma veľa ľudí na začiatku nepoznalo a musel som bojovať o miesto v zálohe plnej hviezd. Keď ma Guardiola požiadal, aby som hral stopéra, prijal som to, pretože som chápal, že tím je prvoradý. V ten deň som sa naučil, že aj veľké obete formujú charakter a robia hráča skvelým," zaspomínal si Touré.
Ten svoju rolu zvládol bravúrne, Barcelona proti United neinkasovala a zvíťazila 2:0.
„Yaya urobil pre klub obrovskú obetu, keď nastúpil na poste, na ktorom bežne nehráva, no zvládol to s neuveriteľnou profesionalitou a pomohol nám napísať históriu," chválil ho po finále Guardiola.
„Ak mám byť úprimný, bol som naozaj, naozaj vystrašený," hodnotil svoj výkon Touré. „Bolo to prvýkrát, čo som mal hrať na pozícii stopéra, a rovno vo finále Ligy majstrov. Hovoril som si, že ak prehráme, všetci budú ukazovať prstom na mňa," vysvetlil.
Motor a líder Citizens
S výškou 1,91 m a hmotnosťou 90 kg predstavoval Touré fyzický kontrast k stredopoliarom Barcelony – Xavimu Hernándezovi a Andrésovi Iniestovi.
Kombináciou obrovskej sily, výšky a skvelej kondície dominoval v súbojoch v strede poľa.
V drese Blaugranas bolo jeho primárnou úlohou pokrývať priestor pred obrancami, odoberať lopty a hneď ich prihrávať kreatívnejším spoluhráčom, zatiaľ čo neskôr v drese Manchester City diktoval tempo hry, vyvážal loptu dopredu, tvoril šance a často aj zakončoval.
Stal sa motorom a lídrom tímu Citizens. V domácej Premier League s tímom dominoval (3x majster Anglicka, 1x víťaz FA Cupu, 3x víťaz Anglického ligového pohára).
No v Lige majstrov sa mu s klubom dlho nedarilo preraziť. Najbližšie k úspechu bol v sezóne 2015/2016, kedy City dokráčalo do semifinále, no stroskotalo na neskoršom víťazovi Reale Madrid.