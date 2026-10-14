Mladíci Slovana dosiahli cenné víťazstvo. Doma proti Stuttgartu neinkasovali žiadny gól

UEFA Youth League - 2. kolo
ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart 1:0 (0:0)
Gól: 51. Šalkovič
Rozhodovali: D'hondt - Devillers, Claes (všetci Belg.), ŽK: Hájko, Hofstädter, Listmajer - Idrizi, Zezelj, Lenz, Zarrella, Brenner, Mule
Diváci: 1400
Slovan: Gramblička - Veľký (82. Žofčák), Rečný, Balog, Hajko - Holocsy - Treplan (72. Tomáško), Hofstädter, Kendera (89. Listmajer), Šalkovič - Iuhanyák
Stuttgart: Walz - Jeggle (59. Lenz), Zarrella, Neunhöffer, Karangelis (82. Mule) - Idrizi, Di Benedetto (72. Recupero) - Zezelj (81. Brenner), Kenmoe, Mosrati - Serdiuk (59. Speidel)
Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v stredajšom zápase mládežníckej Ligy majstrov nad nemeckým Stuttgartom 1:0.
Po úvodnom stretnutí na pôde Paríža Saint-Germain (1:6) tak „belasí“ zaznamenali prvé víťazstvo v tejto súťaži od októbra 2019.
Od začiatku duelu boli lepším tímom domáci, ktorí sa dostávali do šancí, no chýbala im presnosť.
Do šatní išli za nerozhodného stavu, po prestávke rozhodol do odkrytej bránky Lukáš Šalkovič. V neúplnej tabuľke figurujú momentálne „belasí“ na postupovom 22. mieste.
Devätnástku Slovana Bratislava čakajú v rámci mládežníckej LM ešte štyri duely súbežne s pôsobením „áčka“ v milionárskej súťaži.
Hlasy po zápase
Michal Demeter, tréner Slovana: „V prvom zápase v Paríži sme si vyskúšali, aká je to kvalita a čo nás čaká. Som rád, že chalani ukázali, že sme konkurencieschopní a vieme hrať aj s takýmito mužstvami. S tým sme išli dnes do zápasu, chceli sme ukázať, že máme kvalitu. Pozitívne je, že chalani držali herný plán aj po strelenom góle. Vedeli sme, že si šance môžeme vytvoriť a stalo sa to.“
Lukáš Šalkovič, strelec gólu Slovana: „Myslím si, že sme boli celkovo lepší a vypracovali sme si viac šancí ako súper. Pri mojom góle blokovali odkrytú bránku dvaja hráči, nebolo to úplne jednoduché. Dobre som to však trafil, čo je super. Takéto situácie sú niekedy ťažšie, pretože ich nemôžete podceniť. Od začiatku sme si chceli hrať svoju hru a verili sme, že to príde. V Paríži sme sa oťukali, vedeli sme čo nás čaká a vyšlo to.“
Do play off postúpi 22 z 36 tímov, ktoré doplní desať z vetvy domácich mládežníckych šampiónov, kde bojuje aj MŠK Žilina.
V stredu čakal druhý duel základnej fázy Ligy majstrov proti Stuttgartu aj A-tím Slovana. Úvodný výkop stretnutia na Tehelnom poli bol na programe o 21.00 h.
Formát mládežníckej Ligy majstrov
V mládežníckej Lige majstrov hrajú tímy do 19 rokov a súťaž pozostáva z dvoch častí.
Ligová vetva má rovnaké zloženie ako v seniorskej Lige majstrov, kde mládežnícke tímy absolvujú 6 zápasov (na rozdiel od 8 pri seniorskej Lige majstrov). Do vyraďovacej časti postúpi 22 tímov.
Mimo ligovej vetvy sa hrá aj majstrovská vetva, v ktorej súčasťou sú šampióni mládežníckych národných líg, ktorí v troch kolách bojujú o 10 miesteniek do play-off.
Tímy na 1. - 6. mieste ligovej vetvy zabojujú v šestnásťfinále o postup proti mužstvám na 17. - 22. mieste ligovej vetvy, postupujúcich z majstrovskej vetvy čakajú v boji o osemfinále zvyšné výbery z ligovej vetvy.
Všetky zápasy play-off sa hrajú iba na jeden duel.
V sezóne 2026/2027 sa v súťaži predstavia dva slovenské tímy. V ligovej vetve bude Slovensko zastupovať mládežnícky tím Slovana Bratislava, ktorý sa do nej dostal vďaka postupu A-tímu do hlavnej fázy Ligy majstrov. V majstrovskej vetve sa opäť predstaví MŠK Žilina ako úradujúci majster slovenskej ligy v kategórii U19.