Mládežnícky Slovan sa dočkal výhry v Lige majstrov. Motivácia do budúcnosti, hovorí strelec

Mládežnícky tím futbalového Slovana Bratislava vyhral v stredu v Senci prvý zápas mládežníckej Ligy majstrov od októbra 2019.
Jediný gól proti Stuttgartu strelil osemnásťročný stredopoliar Lukáš Šalkovič ktorý verí, že tento úspech bude jeho tím motivovať.
Musíme na sebe ďalej pracovať
„Belasí“ boli pred siedmimi rokmi v súťaži prostredníctvom majstrovskej vetvy ako držitelia titulu v domácej súťaži.
V prvom kole vtedy zdolali Ludogorec Razgrad. „Je to pre nás veľký úspech a motivácia do budúcnosti.
Musíme na sebe ďalej pracovať, aby sme dosiahli čo najviac ďalších víťazstiev,“ povedal Šalkovič po zápase pre TASR.
VIDEO: Oslavy Slovana po zápase
Gól strelil po prestávke do odkrytej bránky a priznal, že pozícia nebola úplne jednoduchá, keďže bolo treba zachovať rozvahu.
Nemôžeme sa zavrieť a betónovať výsledok
„Začiatok druhého polčasu bol možno najťažší. Najprv sme sa trochu oťukávali, ale potom sme sa dostali do tempa a hrali svoju hru,“ pokračoval ofenzívny stredopoliar.
Po jeho góle začali hostia vysoko napádať, no domáci to ustáli. Napriek tlaku vychádzali zo svojej obrany kombináciami, nie odkopávaním lôpt.
„Bolo to dôležité, nemôžeme sa zavrieť a betónovať výsledok. Ustáli sme to dobre,“ dodal mladý hráč.
Nikto nepodal priemerný výkon, hovorí tréner
„Každý hráč, ktorý dnes nastúpil, hral vynikajúco. Nikto nepodal priemerný výkon, všetci hrali nadpriemerne.
Chalani na všetkých postoch odohrali výborný zápas a prejavilo sa to aj na výkone celého tímu.
Dnes sme videli, že keď každý odovzdá maximum, výsledkom je tímový výkon, s ktorým môžeme byť spokojní a ktorý prinesie aj výsledok,“ uviedol tréner Michal Demeter.
V druhom polčase veril, že Šalkovič premení, tlak prežíval tesne predtým: „Vtedy som už netŕpol, veril som, že dá gól.
Viac som tŕpol predtým, keď išiel Leo Hofstädter do súboja s brankárom. Dúfal som, že bude pri lopte o trochu skôr.
Leo si myslel, že by mohol loptu posunúť a možno vybojovať aj penaltu. Napokon sa k nej dostal prvý a dobre to dopadlo. Lopta sa odrazila k 'Šalkymu', ktorý šancu premenil.“
Jeho tímu patrí momentálne v neúplnej tabuľke 24. miesto a od postupových priečok ho delí len horšie skóre.
Víťazstvo pritom prišlo po mesiaci, keďže Slovan nestačil v domácej súťaži na Prešov (2:3), remizoval s Banskou Bystricou (1:1) a podľahol aj Trenčínu (1:2).
Aj v Ríme chceme byť konkurencieschopní
Najbližšie sa „belasí“ predstavia v utorok na pôde AS Rím. Ten má momentálne taktiež tri body, no figuruje o sedem pozícií vyššie.
„V prvom rade si trochu oddýchneme a zanalyzujeme tento zápas. Potom nás vonku čaká ďalší kvalitný súper.
Ako som už povedal, v Ríme chceme opäť ukázať, že sme konkurencieschopní a dokážeme sa im vyrovnať aj na ihrisku,“ prezradil kormidelník.
Výsledok z Paríža nezodpovedá našej kvalite
Výhra prišla po debakli na pôde Paríža Saint-Germain, ktorý zvíťazil 6:1: „Ako realizačný tím sme pracovali na tom, aby hráči išli do zápasu s odvahou. Kľúčové však je, ako situácie na ihrisku vnímajú oni sami.
Môžete im pred zápasom povedať, aby hrali sebavedomo a odvážne, ale rozhodujúce je, či to dokážu preniesť aj do hry. Hovorili sme o tom aj pred zápasom v Paríži, no tam nám sebavedomie chýbalo.
Teraz som už počas prípravy aj cestou na zápas cítil, že chalani sú nastavení úplne inak. Nemali také obavy a chceli ukázať, že výsledok z Paríža nezodpovedá našej kvalite.
Už bezprostredne po tom zápase som povedal, že keby sme proti nim nastúpili znova, vyzeralo by to inak.
V Paríži sme podľa mňa doplatili aj na neskúsenosť s takýmito zápasmi.“
Formát mládežníckej Ligy majstrov
V mládežníckej Lige majstrov hrajú tímy do 19 rokov a súťaž pozostáva z dvoch častí.
Ligová vetva má rovnaké zloženie ako v seniorskej Lige majstrov, kde mládežnícke tímy absolvujú 6 zápasov (na rozdiel od 8 pri seniorskej Lige majstrov). Do vyraďovacej časti postúpi 22 tímov.
Mimo ligovej vetvy sa hrá aj majstrovská vetva, v ktorej súčasťou sú šampióni mládežníckych národných líg, ktorí v troch kolách bojujú o 10 miesteniek do play-off.
Tímy na 1. - 6. mieste ligovej vetvy zabojujú v šestnásťfinále o postup proti mužstvám na 17. - 22. mieste ligovej vetvy, postupujúcich z majstrovskej vetvy čakajú v boji o osemfinále zvyšné výbery z ligovej vetvy.
Všetky zápasy play-off sa hrajú iba na jeden duel.
V sezóne 2026/2027 sa v súťaži predstavia dva slovenské tímy. V ligovej vetve bude Slovensko zastupovať mládežnícky tím Slovana Bratislava, ktorý sa do nej dostal vďaka postupu A-tímu do hlavnej fázy Ligy majstrov. V majstrovskej vetve sa opäť predstaví MŠK Žilina ako úradujúci majster slovenskej ligy v kategórii U19.