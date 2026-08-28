Aj mladíci Slovana sa predstavia medzi európskou elitou. Motivácia ukázať sa, hovorí Slovák

Vďaka postupu futbalistov ŠK Slovan Bratislava do ligovej fázy Ligy majstrov si proti európskym súperom zahrajú mládežnícku verziu súťaže starší dorastenci „belasých“ do 19 rokov.
Mladíci Slovana budú v mládežníckej LM kopírovať jesenný zápasový program A-tímu, informoval bratislavský klub v piatok na svojom webe.
„Devätnástka“ Slovana bude účinkovať vo vetve s klubmi, ktorých A-tímy figurujú v ligovej fáze „milionárskej súťaže“.
Zatiaľ čo slovenského majstra čaká osem stretnutí, dorastenci ich odohrajú šesť, a to v rámci jesenného programu.
Zverenci Michala Demetera sa tak stretnú so šesticou z osmičky Inter Miláno, Paríž Saint-Germain, Real Betis Sevilla, AS Rím, Šachtar Doneck, OSC Lille, VfB Stuttgart a LASK Linz.
Slovák: Motivácia ukázať sa v čo najlepšom svetle
„Pre celú Akadémiu je miestenka v mládežníckej Lige majstrov výborná správa a najmä motivácia ukázať sa v čo najlepšom svetle.
Sme veľmi radi, že postup A-tímu do Ligy majstrov prináša pre nás jedinečnú príležitosť zmerať si sily s top mládežníckymi mužstvami Európy.
Pre našich starších dorastencov to bude určite dobrá výzva, skvelá škola a pevne verím, že sa opäť ukážeme v dobrom svetle,“ vyjadril sa pre klubový web Samuel Slovák, riaditeľ Akadémie ŠK Slovan.
Dorastenci „belasých“ spoznajú presný program po tom, ako bude známy rozpis zápasov A-mužstva, teda najneskôr v sobotu.
Každý zápas bude výzva
„Veľmi sa tešíme, že naše A-mužstvo svojimi výbornými výkonmi vybojovalo účasť aj pre nás v mládežníckej Lige majstrov.
Možnosť konfrontácie s najlepšími mládežníckymi akadémiami v Európe bude pre našich hráčov skvelá skúsenosť, ktorá im určite pomôže v ich futbalovom raste. Každý zápas bude výzva, vyššia kvalita a intenzita hry ako v našej lige, ale ja verím nášmu mužstvu.
Budeme chcieť ukázať, že Akadémia Slovana má výborných hráčov a určite pôjdeme do každého zápasu s cieľom byť úspešní," povedal Michal Demeter, tréner staršieho dorastu Slovana.