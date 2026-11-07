Utrápený Slovan znovu sklamal. Na Tehelnom poli nedokázal zdolať posledný Trenčín

Sprava Peter Pokorný (Slovan) a Tadeáš Hájovský (Trenčín)
Fotogaléria (13)
Sprava Peter Pokorný (Slovan) a Tadeáš Hájovský (Trenčín) (Autor: TASR)
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Sportnet, TASR|7. nov 2026 o 17:22
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Hosia šokovali Bratislavu gólom v 88. minúte.

Niké liga - 14. kolo

ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:2 (1:1)

Góly: 12. Gajdoš, 84. Šporar – 3. Ansah, 88. Poom. Rozhodcovia: Marhefka – Štrbo, Ferenc, ŽK: Gajdoš - Hájovský

Diváci: 6342

Slovan: Takáč – Macuoka (77. Blackman), Bajrič (18. Sa. Camara), Markovič, Cruz – Gajdoš (70. Maroš), Pokorný, Ibrahim (77. Griger) – Barseghjan, Šporar, Marcelli (70. Mustafič)

Trenčín: Sláviček – Jovanovič, Križan (88. Kasana), Bessilé, Skovajsa – Hájovský – Ansah (60. Paur), Gonzalez (80. Poom) – Sanusi (80. Jepihhin), Mikulaj, Soares

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Slovana Bratislava nepotvrdili v domácom zápase 14. kola Niké ligy úlohu favorita. Na Tehelnom poli iba remizovali s posledným tímom tabuľky AS Trenčín 2:2.

Hostia išli prekvapujúco do vedenia už v tretej minúte, keď Clement Ansah zakončil ofenzívnu akciu.

O necelých desať minút neskôr vyrovnal Artur Gajdoš, keď skóroval zvnútra šestnástky.

Fotogaléria zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín (Niké liga, 14. kolo)
Na snímke sprava Peter Pokorný (Slovan) a Tadeáš Hájovský (Trenčín) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.
Na snímke tréner Slovana Yaya Touré v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.
Na snímke tréner Slovana Yaya Touré v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.
Na snímke hore Daiki Matsuoka (Slovan) a dole Eynel Soares (Trenčín) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.
13 fotografií
Na snímke hore Daiki Matsuoka (Slovan) a dole Eynel Soares (Trenčín) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke tréner Slovana Yaya Touré v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke tréner AS Trenčín Marek Daňovský v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke sprava Artur Gajdoš (Slovan) a Pablo González (Trenčín) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke sprava Daiki Matsuoka (Slovan) a Pablo González (Trenčín) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke sprava Nino Marcelli (Slovan) a Nikola Jovanović (Trenčín) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke sprava Nini Marcelli (Slovan) a Tadeáš Hájovský (Trenčín) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke gólová radosť, zľava autor gólu Artur Gajdoš a jeho spoluhráč Andraž Šporar (obaja Slovan) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke sprava Artur Gajdoš (Slovan) vyrovnáva na 1:1 a prizerá sa Loic Bessilé (Trenčín) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.

Po prestávke potrestal chybu brankára Trenčína po rohovom kope Andraž Šporar, ale striedajúci Markus Poom stanovil konečný rezultát v 88. minúte.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
13
11
2
0
39:7
35
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
8
4
2
37:27
28
V
V
R
P
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
8
3
2
30:13
27
V
V
R
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
7
4
3
28:18
25
V
P
R
P
V
5
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
13
4
6
3
30:23
18
V
P
R
R
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
2
6
19:23
17
P
V
P
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
4
2
7
12:23
14
P
P
R
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
14
4
2
8
14:27
14
P
P
R
V
V
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
12:25
12
V
P
V
R
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
1
7
5
11:17
10
V
R
P
R
P
11
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
14
2
4
8
15:28
10
P
P
R
P
R
12
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
13
2
3
8
12:28
9
P
P
R
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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