Utrápený Slovan znovu sklamal. Na Tehelnom poli nedokázal zdolať posledný Trenčín

Niké liga - 14. kolo
ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:2 (1:1)
Góly: 12. Gajdoš, 84. Šporar – 3. Ansah, 88. Poom. Rozhodcovia: Marhefka – Štrbo, Ferenc, ŽK: Gajdoš - Hájovský
Diváci: 6342
Slovan: Takáč – Macuoka (77. Blackman), Bajrič (18. Sa. Camara), Markovič, Cruz – Gajdoš (70. Maroš), Pokorný, Ibrahim (77. Griger) – Barseghjan, Šporar, Marcelli (70. Mustafič)
Trenčín: Sláviček – Jovanovič, Križan (88. Kasana), Bessilé, Skovajsa – Hájovský – Ansah (60. Paur), Gonzalez (80. Poom) – Sanusi (80. Jepihhin), Mikulaj, Soares
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Futbalisti Slovana Bratislava nepotvrdili v domácom zápase 14. kola Niké ligy úlohu favorita. Na Tehelnom poli iba remizovali s posledným tímom tabuľky AS Trenčín 2:2.
Hostia išli prekvapujúco do vedenia už v tretej minúte, keď Clement Ansah zakončil ofenzívnu akciu.
O necelých desať minút neskôr vyrovnal Artur Gajdoš, keď skóroval zvnútra šestnástky.
Po prestávke potrestal chybu brankára Trenčína po rohovom kope Andraž Šporar, ale striedajúci Markus Poom stanovil konečný rezultát v 88. minúte.