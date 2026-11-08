Kritizovali ho, že nemá plán B. Tréner Slovana kontroval nečakaným vyjadrením

Slovan Bratislava si pripísal ďalšie nepríjemné zaváhanie. V 14. kole Niké ligy doma iba remizoval s posledným AS Trenčín 2:2.
Nespokojnosť fanúšikov vyústila do odchodu z tribúny, transparentu namiereného proti vedeniu klubu.
Slovan od 15. augusta nevyhral na domácom Tehelnom poli ani jeden zápas. Odvtedy prehral s Michalovcami a remizoval so Žilinou, Banskou Bystricou a naposledy s Trenčínom.
VIDEO: Tlačovka po zápase Slovan - Trenčín
K tomu treba pripočítať remízu s Celje a prehru s VfB Stuttgart na európskej scéne.
Na lídra z Dunajskej Stredy stráca už desať bodov. Pre mužstvo, ktoré vstupovalo do sezóny s ambíciami obhájiť titul a presadiť sa v Lige majstrov, je to nepríjemná bilancia.
Ešte znepokojujúcejšie je, že problémy sa neprejavujú iba vo výsledkoch, ale čoraz výraznejšie aj vo vzťahu s fanúšikmi.
Fanúšikovia odišli, Touré chce rokovať
Nespokojnosť na Tehelnom poli mala aj konkrétnu podobu. Fanúšikovia vyvesili transparent s odkazom: „Ak potrebujeme šetriť hráčov na posledný Trenčín, niečo v manažmente pokrivkáva. Či?“
Kritizovali ním rozhodnutia klubu počas prestupového obdobia. V závere zápasu navyše opustili tribúnu. Yaya Touré si ich odchod všimol, hoci obsah transparentu nevedel prečítať.
„V posledných desiatich minútach som si všimol, že fanúšikovia odišli. Nevedel som však prečítať, čo bolo napísané na transparente.
Ak fanúšikovia nie sú spokojní, majú na to právo. Veď nedostávajú vstupenky zadarmo, platia za ne, aby nás prišli podporiť. Myslím si, že vždy majú právo vyjadriť svoj názor,“ reagoval tréner Slovana.
„My na našej strane musíme zistiť, čo im prekáža, prečo sú nespokojní, a pokúsiť sa s nimi sadnúť si a porozprávať sa. Musíme zistiť, čo môžeme zlepšiť a ako ich opäť potešiť.“
Touré sa v prostredí Slovana ešte len orientuje. Do klubu prišiel iba pred sezónou a priznal, že zatiaľ nepozná všetky súvislosti.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Trenčín
„Samozrejme, podobné situácie sa dejú v každom klube na svete. Ja som sem prišiel len nedávno a ešte nepoznám všetko, čo sa tu deje.
Chcem sa do celej situácie viac ponoriť a lepšie jej porozumieť. Potom sa o tom porozprávame aj interne.“
O ďalšom postupe chce hovoriť s predstaviteľmi klubu. „Prekvapilo ma to, úprimne. Najskôr sa však porozprávame s Robom (Vittek, športový riaditeľ, pozn. red.)a Ivanom (Kmotrík, generálny riaditeľ), prediskutujeme situáciu a uvidíme, čo bude ďalej, aj vzhľadom na najbližší zápas.“
Touré sa zastal Wimmera
Ďalšou témou po zápase boli vyjadrenia Kevina Wimmera. Rakúsky obranca bol pred zápasom aj po stretnutí s LASK Linz kritický najmä v rakúskych médiách.
Hovoril pre portál 90minuten.at aj televíziu Sky Sport Austria. Spätne sa vyjadril k taktike a spochybnil aj niektoré ambície či nastavenie Slovana v Lige majstrov.
Touré sa Wimmera po stretnutí s Trenčínom zastal. Zdôraznil, že ho dobre pozná, dôveruje mu a jeho slová podľa neho neboli správne pochopené.
„Kevin nie je hlavný tréner. Má svoj názor, ale je to človek, ktorého veľmi dobre poznám. Prišiel za mnou a rozprávali sme sa o celej situácii.
Dôverujem mu. Patrí medzi najskúsenejších hráčov v našom mužstve. Úprimne si myslím, že jeho slová boli vytrhnuté z kontextu.“
Tréner sa následne pustil do kritiky mediálnych interpretácií. Reagoval aj na výhrady týkajúce sa jeho taktiky a údajnej absencie plánu B, čo mal spomenúť aj Wimmer v rakúskych médiách.
Nestretol sa s plánom B
„Nezabúdajte, že nie som špičkový tréner. Uvedomujem si to. Keď však čítam niektoré vyjadrenia o tom, že tréner nemá plán B, som prekvapený.
Počas svojho pôsobenia vo futbale, najskôr ako asistent a neskôr pri spolupráci s hlavnými trénermi po celom svete, som sa nikdy nestretol s tým, že by tréner mal plán B.
Neviem, odkiaľ sa táto predstava vzala,“ dodal Touré. Bol hráčom svetovej triedy, s Barcelonou vyhral Ligu majstrov a v drese Manchestru City získal anglický titul.
Plán B pritom nemusí znamenať revolúciu v hernom systéme. Môže to byť schopnosť reagovať na vývoj zápasu, zmeniť spôsob hry a nájsť riešenie, keď pôvodný zámer nefunguje.
Niekedy stačí úprava postavenia hráčov, inokedy striedanie alebo zmena tempa. Tréner nemusí mať v šuplíku druhý kompletný taktický manuál. Musí však vedieť, čo urobiť, keď pôvodný zámer nefunguje.
A práve to je otázka, ktorá sa nad Slovanom vznáša. Nie či má Touré plán B pomenovaný v taktickej príručke, ale či dokáže počas zápasu nájsť odpoveď na problémy, ktoré súper odhalí.
Niektorým nedôveruje
Touré priznal, že negatívne mediálne výstupy ho prekvapujú a voči niektorým novinárom má nedôveru. Tvrdí, že hráči by mali byť pri komunikácii s médiami opatrnejší.
„Mrzí ma, že médiá dokážu byť niekedy také negatívne. Niektorým novinárom príliš nedôverujem. Je mi ľúto hráčov, ktorí im dôverujú a rozprávajú sa s nimi v presvedčení, že ide o neformálny rozhovor.
Nedávno som preto mužstvu povedal, že ak chce niekto poskytnúť rozhovor, mal by tak urobiť za prítomnosti Tomáša (hovorca, pozn. red.) alebo pracovníka klubového PR. V súčasnom prostredí je to bezpečnejšie.“
Touré pritom rozlišoval medzi novinármi, ktorí si podľa neho iba plnia svoje pracovné povinnosti, a tými, ktorých prístup považuje za problematický.
„Viem, že máme veľa dobrých novinárov. Niektorí z vás si len robia svoju prácu a píšu to, čo počuli. Iní však niekedy ničia prácu tých dobrých.“
K samotnej kauze okolo Wimmera sa chce Slovan ešte vrátiť interne. Tréner zopakoval, že rakúskemu obrancovi verí, zároveň ho však upozornil na možné dôsledky podobných vyjadrení.
„Nie je príjemné počuť takéto vyjadrenia a vidieť, ako sa dostávajú na verejnosť. Budeme to riešiť interne a následne sa k tomu vyjadríme.
Podľa toho, čo som počul od Kevina, mu verím. Nemyslím si, že povedal niečo zlé. Povedal som mu však, aby bol nabudúce opatrnejší. Takéto veci sa môžu ľahko obrátiť proti nemu.“