Kritizovali ho, že nemá plán B. Tréner Slovana kontroval nečakaným vyjadrením

Na snímke Andraž Šporar (Slovan) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.
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Na snímke Andraž Šporar (Slovan) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín. (Autor: TASR)
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Pavol Spál|8. nov 2026 o 15:30
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Čo sa deje v Slovane?

Slovan Bratislava si pripísal ďalšie nepríjemné zaváhanie. V 14. kole Niké ligy doma iba remizoval s posledným AS Trenčín 2:2.

Nespokojnosť fanúšikov vyústila do odchodu z tribúny, transparentu namiereného proti vedeniu klubu.

Slovan od 15. augusta nevyhral na domácom Tehelnom poli ani jeden zápas. Odvtedy prehral s Michalovcami a remizoval so Žilinou, Banskou Bystricou a naposledy s Trenčínom.

VIDEO: Tlačovka po zápase Slovan - Trenčín

K tomu treba pripočítať remízu s Celje a prehru s VfB Stuttgart na európskej scéne.

Na lídra z Dunajskej Stredy stráca už desať bodov. Pre mužstvo, ktoré vstupovalo do sezóny s ambíciami obhájiť titul a presadiť sa v Lige majstrov, je to nepríjemná bilancia.

Ešte znepokojujúcejšie je, že problémy sa neprejavujú iba vo výsledkoch, ale čoraz výraznejšie aj vo vzťahu s fanúšikmi.

Fanúšikovia odišli, Touré chce rokovať

Nespokojnosť na Tehelnom poli mala aj konkrétnu podobu. Fanúšikovia vyvesili transparent s odkazom: „Ak potrebujeme šetriť hráčov na posledný Trenčín, niečo v manažmente pokrivkáva. Či?“

Kritizovali ním rozhodnutia klubu počas prestupového obdobia. V závere zápasu navyše opustili tribúnu. Yaya Touré si ich odchod všimol, hoci obsah transparentu nevedel prečítať.

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„V posledných desiatich minútach som si všimol, že fanúšikovia odišli. Nevedel som však prečítať, čo bolo napísané na transparente.

Ak fanúšikovia nie sú spokojní, majú na to právo. Veď nedostávajú vstupenky zadarmo, platia za ne, aby nás prišli podporiť. Myslím si, že vždy majú právo vyjadriť svoj názor,“ reagoval tréner Slovana.

„My na našej strane musíme zistiť, čo im prekáža, prečo sú nespokojní, a pokúsiť sa s nimi sadnúť si a porozprávať sa. Musíme zistiť, čo môžeme zlepšiť a ako ich opäť potešiť.“

Touré sa v prostredí Slovana ešte len orientuje. Do klubu prišiel iba pred sezónou a priznal, že zatiaľ nepozná všetky súvislosti.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Trenčín

„Samozrejme, podobné situácie sa dejú v každom klube na svete. Ja som sem prišiel len nedávno a ešte nepoznám všetko, čo sa tu deje.

Chcem sa do celej situácie viac ponoriť a lepšie jej porozumieť. Potom sa o tom porozprávame aj interne.“

O ďalšom postupe chce hovoriť s predstaviteľmi klubu. „Prekvapilo ma to, úprimne. Najskôr sa však porozprávame s Robom (Vittek, športový riaditeľ, pozn. red.)a Ivanom (Kmotrík, generálny riaditeľ), prediskutujeme situáciu a uvidíme, čo bude ďalej, aj vzhľadom na najbližší zápas.“

Touré sa zastal Wimmera

Ďalšou témou po zápase boli vyjadrenia Kevina Wimmera. Rakúsky obranca bol pred zápasom aj po stretnutí s LASK Linz kritický najmä v rakúskych médiách.

Hovoril pre portál 90minuten.at aj televíziu Sky Sport Austria. Spätne sa vyjadril k taktike a spochybnil aj niektoré ambície či nastavenie Slovana v Lige majstrov.

Touré sa Wimmera po stretnutí s Trenčínom zastal. Zdôraznil, že ho dobre pozná, dôveruje mu a jeho slová podľa neho neboli správne pochopené.

Fotogaléria zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín (Niké liga, 14. kolo)
Na snímke futbalisti Slovana po remíze na domácom trávniku 2:2 s Trenčínom v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín v sobotu 7. novembra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 14.kolo - Slovan - Trenčín - BAX
Na snímke reakcia Slovanistov zľava Rahim Ibrahim a Andraž Šporar v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín v sobotu 7. novembra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 14.kolo - Slovan - Trenčín - BAX
Na snímke Andraž Šporar (Slovan) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín v sobotu 7. novembra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 14.kolo - Slovan - Trenčín - BAX
Na snímke tréner Slovana Yaya Touré v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.
24 fotografií
Na snímke tréner Slovana Yaya Touré v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke hore Daiki Matsuoka (Slovan) a dole Eynel Soares (Trenčín) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke hore Daiki Matsuoka (Slovan) a dole Eynel Soares (Trenčín) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke tréner Slovana Yaya Touré v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke tréner AS Trenčín Marek Daňovský v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke sprava Artur Gajdoš (Slovan) a Pablo González (Trenčín) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke sprava Daiki Matsuoka (Slovan) a Pablo González (Trenčín) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke sprava Nino Marcelli (Slovan) a Nikola Jovanović (Trenčín) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke sprava Nini Marcelli (Slovan) a Tadeáš Hájovský (Trenčín) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke sprava Peter Pokorný (Slovan) a Tadeáš Hájovský (Trenčín) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke gólová radosť, zľava autor gólu Artur Gajdoš a jeho spoluhráč Andraž Šporar (obaja Slovan) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke sprava Artur Gajdoš (Slovan) vyrovnáva na 1:1 a prizerá sa Loic Bessilé (Trenčín) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín.Na snímke futbalisti Slovana po remíze na domácom trávniku 2:2 s Trenčínom v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín v sobotu 7. novembra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 14.kolo - Slovan - Trenčín - BAXNa snímke brankár Dominik Takáč (Slovan) dostáva gól na 2:2, pozerajú sa zľava César Blackman a Tigran Barseghjan (všetci Slovan) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín v sobotu 7. novembra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 14.kolo - Slovan - Trenčín - BAXNa snímke gólová radosť Trenčanov po vyrovnaní na 2:2 v závere zápasu 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín v sobotu 7. novembra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 14.kolo - Slovan - Trenčín - BAXNa snímke gólová radosť, zľava autor gólu na 2:1 Andraž Šporar a spoluhráči Tigran Barseghjan, Peter Pokorný (všetci Slovan) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín v sobotu 7. novembra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 14.kolo - Slovan - Trenčín - BAXNa snímke gólová radosť Trenčanov, zľava strelec gólu na 2:2 Markus Poom a spoluhráči Fedor Kasana a Eynel Soares v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín v sobotu 7. novembra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 14.kolo - Slovan - Trenčín - BAXNa snímke sprava Tigran Barseghjan (Slovan) a Lukáš Skovajsa (Trenčín) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín v sobotu 7. novembra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 14.kolo - Slovan - Trenčín - BAXNa snímke brankár Dominik Takáč (Slovan) dostáva gól na 2:2, pozerajú sa zľava César Blackman a Tigran Barseghjan (všetci Slovan) v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín v sobotu 7. novembra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 14.kolo - Slovan - Trenčín - BAXNa snímke gólová radosť Trenčanov po vyrovnaní na 2:2 v závere zápasu 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín v sobotu 7. novembra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 14.kolo - Slovan - Trenčín - BAX

„Kevin nie je hlavný tréner. Má svoj názor, ale je to človek, ktorého veľmi dobre poznám. Prišiel za mnou a rozprávali sme sa o celej situácii.

Dôverujem mu. Patrí medzi najskúsenejších hráčov v našom mužstve. Úprimne si myslím, že jeho slová boli vytrhnuté z kontextu.“

Tréner sa následne pustil do kritiky mediálnych interpretácií. Reagoval aj na výhrady týkajúce sa jeho taktiky a údajnej absencie plánu B, čo mal spomenúť aj Wimmer v rakúskych médiách. 

Nestretol sa s plánom B

„Nezabúdajte, že nie som špičkový tréner. Uvedomujem si to. Keď však čítam niektoré vyjadrenia o tom, že tréner nemá plán B, som prekvapený.

Počas svojho pôsobenia vo futbale, najskôr ako asistent a neskôr pri spolupráci s hlavnými trénermi po celom svete, som sa nikdy nestretol s tým, že by tréner mal plán B.

Neviem, odkiaľ sa táto predstava vzala,“ dodal Touré. Bol hráčom svetovej triedy, s Barcelonou vyhral Ligu majstrov a v drese Manchestru City získal anglický titul.

Na snímke tréner Slovana Yaya Touré v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín .
Na snímke tréner Slovana Yaya Touré v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín . (Autor: TASR)

Plán B pritom nemusí znamenať revolúciu v hernom systéme. Môže to byť schopnosť reagovať na vývoj zápasu, zmeniť spôsob hry a nájsť riešenie, keď pôvodný zámer nefunguje.

Niekedy stačí úprava postavenia hráčov, inokedy striedanie alebo zmena tempa. Tréner nemusí mať v šuplíku druhý kompletný taktický manuál. Musí však vedieť, čo urobiť, keď pôvodný zámer nefunguje.

A práve to je otázka, ktorá sa nad Slovanom vznáša. Nie či má Touré plán B pomenovaný v taktickej príručke, ale či dokáže počas zápasu nájsť odpoveď na problémy, ktoré súper odhalí.

Niektorým nedôveruje

Touré priznal, že negatívne mediálne výstupy ho prekvapujú a voči niektorým novinárom má nedôveru. Tvrdí, že hráči by mali byť pri komunikácii s médiami opatrnejší.

„Mrzí ma, že médiá dokážu byť niekedy také negatívne. Niektorým novinárom príliš nedôverujem. Je mi ľúto hráčov, ktorí im dôverujú a rozprávajú sa s nimi v presvedčení, že ide o neformálny rozhovor.

Nedávno som preto mužstvu povedal, že ak chce niekto poskytnúť rozhovor, mal by tak urobiť za prítomnosti Tomáša (hovorca, pozn. red.) alebo pracovníka klubového PR. V súčasnom prostredí je to bezpečnejšie.“

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Touré pritom rozlišoval medzi novinármi, ktorí si podľa neho iba plnia svoje pracovné povinnosti, a tými, ktorých prístup považuje za problematický.

„Viem, že máme veľa dobrých novinárov. Niektorí z vás si len robia svoju prácu a píšu to, čo počuli. Iní však niekedy ničia prácu tých dobrých.“

K samotnej kauze okolo Wimmera sa chce Slovan ešte vrátiť interne. Tréner zopakoval, že rakúskemu obrancovi verí, zároveň ho však upozornil na možné dôsledky podobných vyjadrení.

„Nie je príjemné počuť takéto vyjadrenia a vidieť, ako sa dostávajú na verejnosť. Budeme to riešiť interne a následne sa k tomu vyjadríme.

Podľa toho, čo som počul od Kevina, mu verím. Nemyslím si, že povedal niečo zlé. Povedal som mu však, aby bol nabudúce opatrnejší. Takéto veci sa môžu ľahko obrátiť proti nemu.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
12
2
0
42:9
38
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
8
4
2
32:15
28
R
V
V
R
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
8
4
2
37:27
28
V
V
R
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
7
4
3
28:18
25
V
P
R
P
V
5
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
14
4
6
4
32:26
18
P
V
P
R
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
2
6
19:23
17
P
V
P
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
4
2
7
12:23
14
P
P
R
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
14
4
2
8
14:27
14
P
P
R
V
V
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
12:25
12
V
P
V
R
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
14
2
4
8
14:30
10
R
P
P
R
V
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
1
7
5
11:17
10
V
R
P
R
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
14
2
4
8
15:28
10
P
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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    Domov»Futbal»Slovensko»Kritizovali ho, že nemá plán B. Tréner Slovana kontroval nečakaným vyjadrením