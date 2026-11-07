Slovan zlyhal proti poslednému. Fanúšikovia odišli, kapitán priznal hanbu

Po záverečnom hvizde sa Tehelným poľom ozýval piskot. Skalní fanúšikovia Slovana už za bránou neboli. Zostali po nich iba transparenty s ostrým odkazom vedeniu klubu.
Slovan Bratislava si pripísal ďalšie nepríjemné zaváhanie. V 14. kole Niké ligy doma iba remizoval s posledným AS Trenčín 2:2, hoci nastúpil takmer v najsilnejšom zložení a štatisticky súpera výrazne prevýšil.
Pre úradujúceho majstra je to ďalší nepríjemný signál. Trenčín je najslabším mužstvom súťaže, dlhodobo sa trápi a zo všetkých tímov dostal najviac gólov. Napriek tomu dokázal na Tehelnom poli získať bod.
Ak Dunajská Streda zdolá doma Košice, jej náskok na Slovan narastie už na desať bodov. Vzhľadom na ambície bratislavského klubu ide o vážnu situáciu. Strácať body proti poslednému mužstvu tabuľky je z pohľadu boja o titul absolútnym hazardom.
Slovan dominoval, ale opäť nedokázal vyhrať
Zápas priniesol výrazný nepomer medzi herným obrazom a výsledkom. Štatistiky jasne ukazujú, že Slovan mal duel pod kontrolou a Trenčín výrazne prevýšil. Držanie lopty ovládol v pomere 64 ku 36 percentám, na bránku súpera vyslal až 28 striel, zatiaľ čo hostia 15. Domáci si vypracovali tri veľké gólové príležitosti, Trenčín ani jednu.
Výraznú prevahu mali aj v počte rohových kopov (16:5) a prihrávok (502:286). Brankár hostí musel zasahovať šesťkrát, slovanistický gólman iba raz.
Napriek takejto územnej i streleckej prevahe však Bratislavčania nedokázali doviesť zápas do víťazného konca. Práve to ešte viac zvýrazňuje ich aktuálne problémy. Slovan mal dostatok možností, aby rozhodol, no namiesto troch bodov získal iba jeden.
Fanúšikovia odišli, zostal odkaz vedeniu
Nespokojnosť na tribúnach sa dala očakávať. Po záverečnom hvizde sa ozýval piskot, skalní priaznivci Slovana opustili svoje miesto za bránou a nechali tam iba transparent s odkazom:
„Ak potrebujeme šetriť hráčov na posledný Trenčín, niečo v manažmente pokrivkáva. Či?“
Fanúšikovia tak otvorene kritizovali klubový manažment aj rozhodnutia súvisiace so šetrením hráčov. Tréner Yaya Touré ich reakciu neignoroval.
Slovan naposledy vyhral súťažný na Tehelnom poli v polovici augusta. To je alarmujúce.
„Všimol som si tieto veci. Fanúšikovia si platia vstupenky, vždy majú právo na svoj pohľad a názor. Pokúsime sa to interne vyriešiť. Chceme, aby boli fanúšikovia opäť spokojní. Viem ich pochopiť,“ reagoval na tlačovej konferencii.
Slovan pritom neprežíva iba výsledkovú krízu. Problémom je aj spôsob, akým prichádza o body. Trenčín dokázal dvakrát skórovať a potrestal nedostatky v defenzíve domácich.
VIDEO: Tlačovka po zápase Slovan - Trenčín
„Dostávame góly, ktoré dostávajú tímy, ktoré hrajú o záchranu,“ priznal Touré.
Bratislavčania mali pritom dostatok príležitostí, aby zápas rozhodli. „Šancí sme mali dosť, viacero vecí ide proti nám, chýba nám šťastie. Je to frustrujúci pocit. Dostaneme sa z toho iba tvrdou prácou,“ dodal tréner.
Sklamanie z remízy neskrýval ani pri ďalšom hodnotení. „Je to frustrujúci pocit, mohli sme dať štyri či päť gólov. Je náročné to hlbšie hodnotiť, je to nepríjemný pocit. Je to, akoby sme prehrali.“
Touré priznal aj nedostatok sebavedomia. „Chýbala nám viera v samých seba. Ťažko sa hľadajú ďalšie slová, ale mali sme si to lepšie ustrážiť.“
Slovan prišiel o vedenie, Bajrič nedohral
Hostia prekvapujúco udreli už v tretej minúte. Clement Ansah zakončil ofenzívnu akciu Trenčína a poslal hostí do vedenia. O necelých desať minút neskôr vyrovnal Artur Gajdoš, ktorý skóroval zvnútra šestnástky.
Po prestávke potrestal Slovan chybu brankára Trenčína po rohovom kope. Andraž Šporar dostal domácich do vedenia, lenže striedajúci Markus Poom v 88. minúte stanovil konečný výsledok na 2:2.
Smutným hrdinom z pohľadu Trenčína bol brankár Matúš Sláviček. Už v prvom vzájomnom zápase nemal čisté svedomie a veľkú chybu urobil aj na Tehelnom poli. Po rohovom kope mu vypadla lopta a daroval Slovanu druhý gól.
Domáci však nedokázali jeho zaváhanie potrestať víťazstvom. Navyše prišli o kľúčového stopéra Kanana Bajriča, ktorý musel striedať.
„Verím, že to nebude nič vážne. Už po zápase s Podbrezovou niečo cítil,“ prezradil Touré.
Šporar: Robíme si hanbu. Na Slovan to nestačí
Ešte ostrejšie než tréner hodnotil výkon mužstva kapitán Andraž Šporar. Slovinský útočník neskrýval sklamanie a priznal, že hráči robia hanbu sami sebe.
„Nič nové, ako v predošlom zápase. Musíme byť realisti a povedať, že si robíme hanbu. To, čo sme predviedli, na Slovan nestačí. Nemôžeme takto hrať. Momentálne je to veľmi zlé, ale sezóna je ešte dlhá a podľa mňa ešte nie je koniec. Musíme sa zlepšiť, k tomu nie je čo iné povedať. Dostávame veľa gólov. Opakujem, je to hanba,“ povedal kapitán Slovana.
Tréner Touré priznal, že mužstvo sa problémami zaoberá aj vo vnútri kabíny. Hráči si uvedomujú, že doma už dlhšie nedokážu pravidelne víťaziť.
„Riešime to aj s hráčmi, že sme doma tak dlho nevyhrali. Chceli sme to zlomiť, môžeme sa hnevať iba sami na seba. Mali sme zápas zlomiť, ale nestalo sa tak. Toto je výsledok,“ dodal Touré.
Touré vysvetľoval aj Wimmerove slová
Na tlačovej konferencii prišla reč aj na Kevina Wimmera. Rakúsky obranca pred niekoľkými dňami kritizoval trénera i vedenie Slovana v súvislosti so zápasom proti LASK Linz.
Touré dostal otázku, ako jeho vyjadrenia vnímal.
„Kevin mi vysvetlil celú situáciu. Niektoré jeho slová boli cez médiá zle interpretované a pochopené. Keď som sa o tom dozvedel, necítil som sa najlepšie. Kevinovi som povedal, nech si nabudúce dá pozor, aby sa jeho slová neotočili proti nemu,“ vysvetlil Touré.
Tréner zdôraznil, že najdôležitejšie je, aby mužstvo zostalo jednotné. Zároveň poukázal na náročný program, ktorému Slovan čelí.
„Podstatné je, aby sme držali spolu. Sme na správnej ceste, ale chýbajú nám góly. Nie je to výhovorka, ale fakt. Oproti iným hráme viac zápasov,“ uzavrel Touré.
Slovan tak po remíze s posledným Trenčínom čelí nielen ďalšej strate bodov, ale aj rastúcej nespokojnosti vlastných fanúšikov. Štatistická prevaha, transparent za bránou, piskot po zápase a otvorené priznanie kapitána o hanbe vytvárajú nepríjemný obraz súčasného stavu mužstva. Obhajca titulu má síce stále dostatok času na zvrat, no takéto zaváhania si v boji o majstrovský titul nemôže dovoliť donekonečna.