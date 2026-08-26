Rozum Slovana zničil dáta, z nepriateľa je hrdina. Kmotrík platí milión, revali

Futbalisti Slovana majú na dosah veľkú vec, musia však preskočiť poslednú prekážku.
V odvete play-off o Ligu majstrov dnes (o 21.00 vysiela Nova Sport 5 a Voyo) hrajú na pôde NK Celje. Do rozhodujúceho súboja vstupujú s vedomím, že na tejto úrovni už majú skúsenosť s úspechom aj bolestivým pádom.
Slovan je v play-off Ligy majstrov iba tretíkrát v dejinách. Prvýkrát si ho zahral v roku 2014, keď narazil na BATE Borisov. O desať rokov neskôr už dvojzápas zvládol a cez FC Midtjylland postúpil prvýkrát v histórii do hlavnej fázy Ligy majstrov.
Z Pasienkov až do Ligy majstrov
Keď Slovan prvýkrát bojoval v play-off Ligy majstrov, bolo leto 2014. Klub ešte sídlil na staručkých a schátraných Pasienkoch, kam chodilo v priemere menej ako dvetisíc priaznivcov. Keď tréner František Straka s hráčmi otvoril dvere šatne, ocitli sa v starej telocvični.
Pred každým zápasom sa tréner chodil modliť do kostola, aby Slovan vyhral. Bol to jeho rituál. Kovaný Sparťan nosil aj belasú kravatu a fanúšikov si rýchlo získal svojou vášňou.
„Ide o to, aby sme ukázali jednotu a oddanosť ku klubu, za koho bojujeme. Takto by to malo byť,“ tvrdil Straka v lete 2014.
V bráne stál Dušan Perniš, v obrane trebárs Čikoš, Hudák či Niňaj. V strede poľa Lásik, Grendel, Žofčák a Milinkovič. V útoku žiaril už nebohý Juraj Halenár, ale aj Róbert Vittek, dnes športový manažér.
A s loptou čaroval Guinejčan Seydouba Soumah. Famózny driblér, ale zároveň problémový hráč, ktorý chodil neskoro na tréningy a miloval nočný život.
Najväčší problém? Pasienky
Prvý zápas proti BATE Borisov sledovalo v Bratislave 8461 divákov. Bol to povolený maximálny počet.
„Najväčší problém bol štadión na Pasienkoch. Slovanisti mali z toho nechuť, šlo to z každej strany, ani sa im nedivím. Ale teraz, keď vidím nové Tehelné pole... Ihneď by som tam skočil,“ spomínal Straka po rokoch pre Sportnet.
V Bratislave sa zrodila remíza 1:1 Odveta v Bielorusku však Slovanu nevyšla. BATE Borisov vyhral 3:0 a slovenský majster zostal pred bránami Ligy majstrov.
„Môj tím nebudem kriticky hodnotiť. Ak si to niekto myslí, tak to vôbec nie. Odohrali sme zápas, kde sme urobili maximum pre naplnenie nášho sna. Musíme oceniť silu súpera a BATE je výborné mužstvo. Ale do 65. minúty bol zápas úplne otvorený, mali sme obrovské šance na vyrovnanie, na gól, a ten zápas by vyzeral inak. Domáci nás potrestali za naše individuálne chyby,“ vravel krátko po zápase Straka.
Nevýrazný rozpočet
S odstupom desiatich rokov už dokázal neúspech vnímať pokojnejšie.
„Škoda, že sme vtedy nezvládli ten Bate Borisov. Myslím, že sme v Slovane urobili dobrý kus práce. Aj napriek tým problémom, čo tam boli, sme dokázali hrať Európsku ligu. Nesklamali sme,“ dodal Straka.
Vtedajší Slovan ešte nebol finančne odskočený od zvyšku domácej ligy ako dnes. Klub priznával rozpočet okolo piatich miliónov eur a mzdy boli výrazne nižšie.
Vtedajší generálny riaditeľ Slovana Petr Kašpar prezradil pre SME aj konkrétne číslo platového stropu.
„Najlepšie platení hráči ročne zarobia 130-tisíc eur,“ ozrejmil v tom čase Kašpar.
Odvtedy sa zmenilo takmer všetko. V Bratislave vyrástol nový štadión a rozpočet Slovana narástol viac ako štvornásobne.
Zlyhanie, ktoré vystriedal historický postup
O desať rokov neskôr už vyzeral Slovan úplne inak. Tehelné pole zaplnili desaťtisíce fanúšikov a klub sa druhýkrát v histórii dostal do play-off Ligy majstrov.
Tentoraz proti dánskemu majstrovi FC Midtjylland. Rozhodovalo sa v odvete v Bratislave. Slovan doma vyhral 3:2, keď dva góly strelil Marko Tolič a rozhodujúci pridal Tigran Barseghjan.
Po góloch vyletel z lavičky Vladimír Weiss a zatínal päste. Krátko po zápase hľadel na hlavnú tribúnu a pomaly mával. Niekoho hľadal.
Mal podobný výraz tváre ako vtedy, keď v Poľsku v roku 2010 so Slovenskom postúpil na majstrovstvá sveta a o rok neskôr v Afrike až do osemfinále. Zmraštená tvár plná dojatia, slzy na krajíčku. Opäť dosiahol veľký úspech.
„Previedli sme divadlo snov. Dnes sa museli radovať aj tí, čo nás nemajú radi. Toľko ľudí nám fandilo,“ vyhlásil tréner Slovana Vladimír Weiss.
„Bol to zápas dvadsaťročia, či tridsaťročia na Slovensku, malo to všetko, čo má mať moderný futbal. Plné hľadisko, emócie,“ pokračoval Weiss.
Tu máš sako a daj mi tvoj dres
Jeho hráči ho stiahli do diania. Zvliekol si sako a dal ho Tigranovi Barseghyanovi, ktorý v ňom pyšne pózoval. Strelec víťazného gólu dal na oplátku trénerovi svoj dres.
„Vravel som mu: ‚Tu máš sako a daj mi tvoj dres.‘ Má asi veľkosť číslo M a ja som dosť pribral,“ dodal tréner s úsmevom.
Weiss senior si dres natiahol a následne lietal vo vzduchu nad hlavami hráčov. Ako rocková hviezda.
„Radosť, únava. Aj zázraky sa dejú. Máme dobré mužstvo a dobré podmienky, ale my sme prešli cez fantastického súpera. Moderní futbalisti,“ dodal.
„Tá naša kvalita, súdržnosť, duch, odhodlanie dnes zvíťazili nad mladosťou. Náš rozum zvíťazil nad dátami. Sila Slovana vyhrala nad urážkami niektorých ľudí. Dokázali sme veľkú vec,“ pokračoval Weiss.
Futbalisti Slovana na jeseň 2024 prvýkrát v dejinách postúpili do hlavnej fázy Ligy majstrov.
Takáč z nepriateľa hrdinom
Jedným z hrdinov kvalifikácie bol brankár. „Dominik Takáč, Dominik Takáč,“ revali fanúšikovia Slovana meno nového miláčika. Vysoký mladík so skromným výrazom tváre šiel opatrne smerom k nim. Zdvihol hore ruky.
Ešte pred pár týždňami bol v drese trnavského Spartaka nepriateľom, ktorého častovali nadávkami. Všetko sa zmenilo.
Od jesene 2024 sa stal hrdinom bratislavského giganta a fanúšikov si okamžite získal na svoju stranu.
„Podržal nás v každom zápase, vždy chytil aspoň dve stopercentné šance,“ chválil ho spoluhráč Kenan Bajrič.
Takáč predvádzal fantastické zákroky. Bol rozdielovým hráčom, mal X-factor. Platilo to vo všetkých zápasoch kvalifikácie Ligy majstrov.
Fanúšik vyrástol
„Ešte mi to nedošlo, neviem, ako sa mám cítiť. Niekto mi musí poradiť,“ priznal Takáč.
„Som hrdý na tento tím. Príliš za kabínu hovoriť nechcem, lebo som tu mesiac a pol. Zažil som tu všetko iba dobré. Klobúk dole pred každým v klube,“ opisoval.
Pochválil aj fanúšikov, ktorí povzbudzovali slušne. Aj oni časom vyrástli, čo vyzdvihol aj tréner Weiss.
Pred zápasom zaujali choreom s nápisom: Tehelné pole. Slovenský domov európskeho futbalu.
„Keby sme hrali vonku, tak to neotočíme. Na to dám krk. Takže veľká vďaka patrí aj fanúšikom,“ priznal Takáč.
Doplnil ho Strelec. „Myslím si, že tu na Tehelnom poli je jedna z najlepších atmosfér v Európe, pokojne to môžeme prirovnať k Euru. Ľudia nás dohnali k víťazstvu.“
Toličov trik fungoval takmer vždy
Mužom zápasu bol Marko Tolič. Chorvát s loptou v nohách čaroval a proti dánskemu majstrovi strelil dva góly.
„Keby Tolič nepil ráno kávu a nepozeral toľko do telefónu a robil každý deň dvadsať minút niečo navyše, tak by nehral za Slovan. Megatalent s loptou,“ opisoval ho tréner Weiss.
Pred oboma gólmi spravil rovnakú finesu, ktorou oklamal súpera. V oboch prípadoch mu na ňu naleteli.
„Už sa tomu čudujem. Spravil to možno 85-krát a z toho 84-krát mu na to skočili,“ smial sa spoluhráč Dávid Strelec.
„Je to futsalová kľučka a on ju má famóznu. Dúfam, že mu to budú žrať čo najdlhšie,“ doplnil Strelec.
Veľká rodina
Tolič prišiel do Slovana v lete 2023, najprv na hosťovanie. Šírili sa o ňom chýry, že pripomína slávneho Francúza Zinedina Zidana.
„Keď prišiel, nebol taký OK, lebo nebol taký pripravený. Teraz začal celú prípravu a je to drak,“ chválil ho Weiss.
Z Toliča sa stal kľúčový muž kvalifikácie. Tvorca hry Slovana a strelec parádnych gólov.
„Ani neviem, čo povedať. Ďakujem mestu, ďakujem fanúšikom. Otočili sme to. Ukázali sme, aký sme skvelý kolektív. Som hrdý na náš tím, spravili sme obrovský krok dopredu,“ povedal Tolič.
„Sme jedna veľká rodina, bojujeme jeden za druhého,“ veril Bajrič.
Weissova sila: kabína
Slovan vtedy neprehral dvanásť zápasov za sebou. Lepší štart slovenský majster nikdy nemal.
Weiss po postupe pripomínal, že úspech nevznikol iba na ihrisku. Hovoril o kvalite mužstva, súdržnosti, ale aj o podmienkach, ktoré klub vytvoril.
„Zarobili sme klubu nejaké peniaze. Všetci v klube si zaslúžia za robotu nejakú odmenu,“ pripomenul. Veril, že Slovan bude získané peniaze rozumne investovať.
„Slovan má veľké plány, o ktorých nemôžem ešte hovoriť. Raz aj rodičia budú hrdí na to, čo sa tu vybuduje. Slovan bude ešte lepší a lepší,“ veril pred dvoma rokmi Weiss.
„Dnes je to najsilnejší Slovan. Musíme sa však rozumne posilniť. Neminuli sme peniaze a išlo to, teraz môžeme investovať rozumnejšie,“ dodal tréner.
Zároveň pripomenul, komu klub patrí. „Nie sú to moje peniaze, ale Ivana Kmotríka. Vždy bol štedrý a rozumný. Vie, čo treba urobiť a čo potrebujeme,“ pochválil svojho šéfa a zároveň priateľa.
Weiss zároveň zdôraznil prácu celého klubu.
Potrebujeme aj bláznov
„Tento úspech je dielom všetkých. Manažérov, asistentov, masérov, doktorov, celého realizačného tímu,“ pochválil.
„Hráči nie sú zranení, lebo sa o nich starajú. Máme fantastické podmienky na regeneráciu. Podmienkami sme odstrelení od ostatných v lige,“ dodal a rypol si do posledného súpera, dánskeho majstra.
„Keď si budú analyzovať s tými tridsiatimi analytikmi, tak dospejú k názoru, že s takým mužstvom hrali naivne. To im odkazujem.“
Vzápätí však nechcel súpera uraziť. „Nechcem ich však uraziť. Boli k nám milí, aj v Dánsku. Ale nemuseli nás urážať. Že ja som staromódny tréner a že nemáme analytikov. My ich máme. Boris či Ľuboš (myslel asistentov, pozn. rd.). Robia si to sami. Som ich tatko, držím kabínu. Mám taký štáb, čo som v živote nemal,“ tvrdil Weiss.
Spomenul aj strelca rozhodujúceho gólu Barseghyana.
„Tigran, to je expert. Trénovať jeho a môjho syna, to je teda zážitok. To by nie každý zvládol, to sa musím pochváliť. Takých tu však máme viacej. Nemôžu byť všetci roboti, potrebujeme aj bláznov. Tí držia kabínu v dobrej nálade,“ doplnil Weiss.
Ivan platí milión eur
Z postupu sa tešilo aj vedenie klubu, Slovan zarobil ako nikdy predtým. V kabíne bol Ivan Kmotrík mladší. A práve vtedy sa začal pokrik.
Barseghjan odrazu spustil: „Ivan platí milión eur, hej! Hej! Ivan platí milión eur. Hej, hej.“
Pridali sa ďalší spoluhráči a Tigran ešte dodal:
„Alebo aj tri.“
Kmotrík tlieskal s nimi. „Počkaj ešte, veď kľud,“ povedal generálny riaditeľ Slovana Bratislava.
Bol plný emócií. „Vrátila sa všetka tá drina a emócie, čo sme do toho dávali. Splnil sa mi sen. Ďakujem fanúšikom, hráčom, všetkým zamestnancom a otcovi, že mi dal takú dôveru. Dúfam, že som aspoň časť z toho splatil,“ dodal Kmotrík mladší.