Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nastúpia na svoj piaty zápas ligovej fázy Ligy majstrov. Na Tehelnom poli vyzvú španielsky Real Betis
Zverenci trénera Tourého vybehnú na trávnik v rozostavení 4-3-3. Pozíciu jednotky medzi troma žrďami zaujme brankár Dominik Takáč.
V obrannej línii dostanú od úvodu príležitosť Kenan Bajrič, Cesar Blackman, Sandro Cruz a Svetozar Markovič.
V stredovej formácii nastúpia slovenský stredopoliar Peter Pokorný, Rahim Ibrahim a japonský legionár Daiki Matsuoka.
Ofenzívny trojzubec povedie s kapitánskou páskou slovinský kanonier Andraž Šporar, ktorého na krídlach doplnia Tigran Barseghjan a Nino Marcelli.
V zostave Betisu bol aj skúsený kapitán Isco, strelec gólu zo sobotného derby proti Seville krídelník Antony či talentovaný Maročan Abde Ezzalzouli.
Na lavičke náhradníkov má Slovan pripravených dvanásť hráčov vrátane obrancu Samuela Kozlovského, ofenzívneho univerzála Alasanu Yirajanga či Adama Grigera.
Duel ŠK Slovan Bratislava - Real Betis sledujte s nami naživo ako online prenos.
Zostavy zápasu ŠK Slovan Bratislava - Real Betis
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Pokorný, Macuoka, Ibrahim - Barseghjan, Šporar, Marcelli
Betis: Valles - Ortiz, Llorente, Gomez, F. Garcia - Bernal, Deossa - Antony, Isco, Ezzalzouli - Cucho Hernandez