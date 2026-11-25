Yaya Touré počas celého zápasu takmer neposedel. Neustále stál pri postrannej čiare, gestikuloval a snažil sa usmerňovať svojich hráčov.
Po záverečnom hvizde však už pôsobil unavene. Na tlačovej konferencii sa často chytal za tvár, výrazne gestikuloval.
"Myslím si, že sme začali dobre. Dostali sme sa do šance, ktorú sme mali premeniť. Potom sme však ešte pred koncom prvého polčasu inkasovali gól, ktorý nás zrazil," opisoval Touré.
VIDEO: Yaya Touré po zápase proti Realu Betis
Slovan prehral s Betisom Sevilla 0:2 a jeho účinkovanie v Lige majstrov sa mení na čoraz nepríjemnejší príbeh.
Po piatich zápasoch hlavnej fázy má slovenský majster päť prehier a skóre 1:19. V tabuľke európskej elity je bez jediného bodu na poslednom mieste. Už štvrtý zápas za sebou nedokázal streliť gól.
Negatívny rekord
V najlepšej európskej súťaži navyše prehral všetkých trinásť zápasov. Žiadny nováčik nečakal na prvý bod tak dlho.
Slovan navyše trinástou prehrou za sebou vyrovnal negatívny rekord Olympique Marseille z minulého desaťročia.
Pre Yayu Tourého je takáto realita nezvyčajná. Ako hráč Barcelony či Manchestru City patril medzi futbalovú elitu a väčšinu veľkých zápasov poznal z víťaznej strany. Prehry boli skôr výnimkou.
Teraz však zažíva úplne inú pozíciu. V trénerskej kariére je nováčikom a v Lige majstrov zatiaľ nedokázal so Slovanom bodovať.
V konfrontácii s európskymi mužstvami sa jeho tím ocitol v úlohe outsidera.
Touré sa po zápase pokúšal vysvetliť, prečo Slovan nedokázal nadviazať na prijateľný výkon z prvého polčasu. Nevyhol sa ani pomerom v klube a napätiu medzi mužstvom a fanúšikmi.
Prvý polčas podľa plánu, potom prišiel úder
„Druhý polčas ma sklamal. Hráči sa snažia, ale je to náročné. Rozdiel medzi tímami je príliš veľký. Musíme tvrdo pracovať, aby sme sa priblížili úrovni takýchto mužstiev,“ hodnotil Touré.
Tréner opakovane zdôrazňoval, že jeho mužstvo malo v prvom polčase dobrý herný plán a dokázalo ho naplniť.
„V prvom polčase sme hrali dobre. Vytvorili sme si šance, dostali sme sa do príležitostí, ale nedokázali sme skórovať. Aj to je futbal. Keď nedáte gól, môžete ho dostať a potom sa situácia komplikuje.“
Mrzel ho predovšetkým spôsob, akým Slovan inkasoval prvýkrát.
Udržať ich 43 minút, to je veľká vec
„Inkasovali sme po centri. Bolo to frustrujúce, pretože hráč, ktorý mal loptu, sa jej akoby chcel zbaviť. Takéto góly ma bolia a mrzia. Ale aj to je futbal, také veci sa stávajú.“
Touré si uvedomoval, že prvý gól výrazne ovplyvnil ďalší priebeh stretnutia.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Betis
„Dokázali ste eliminovať jedného z kvalitných súperov a nepúšťali ste ho do nebezpečných situácií pred vašou bránkou.
Betis je momentálne na treťom či štvrtom mieste v La Lige. To znamená, že ide o naozaj veľmi dobré mužstvo. Veď viete, akú konkurenciu má španielska liga – Barcelonu, Real Madrid, Atlético Madrid a ďalšie tímy.“
„Udržať takéhoto súpera na uzde 43 či 44 minút je veľká vec. Keby sme išli do druhého polčasu za stavu 0:0, myslím si, že zápas sa mohol vyvíjať úplne inak.
Betis by musel viac útočiť a nám by sa otváral priestor na protiútoky. Prvý gól nás však psychicky zrazil. Cítil som to aj ja, keď som pred príhovorom prišiel do šatne.“
Druhý gól definitívne zlomil Slovan
Po prestávke už domáci nedokázali pokračovať v nastolenom trende. Betis prevzal kontrolu nad zápasom, lepšie narábal s loptou a využíval svoju technickú i hernú prevahu.
Slovan sa pokúsil zatlačiť, no nedokázal nájsť spôsob, ako skúseného súpera dostať pod tlak.
Druhý gól po štandardnej situácii prakticky ukončil nádeje slovenského majstra.
„V druhom polčase bol súper lepší a kontroloval hru. Kvalitatívny rozdiel medzi mužstvami je obrovský. Čo môžeme robiť? Zápas ste videli rovnako ako ja.
V prvom polčase sme hrali dobre, náš herný plán bol výborný a hráči ho dokázali naplniť," pokračoval Touré.
"V druhom polčase sme to skúsili znova, bojovali sme, ale druhý gól nás definitívne zrazil. Opäť sme inkasovali zo štandardnej situácie.
Som sklamaný, no videl som v očiach hráčov, že sa snažia a bojujú. Čo však môžeme robiť, keď je súper lepší? Musíme to prijať, poučiť sa a ísť ďalej.“
Tréner si uvedomoval, že proti mužstvu zvyknutému na európske poháre nemôže Slovan bezhlavo otvárať hru. Betis dokázal meniť tempo, kontrolovať loptu a trestať chyby.
Zrazu dostanete úder do hlavy
„Je to náročné, ale práve v tom spočíva futbalová výzva. Niekedy máte pocit, že všetko kontrolujete, a zrazu dostanete úder do hlavy. Musíte sa pozviechať a pokračovať ďalej. Nie je to jednoduché, je to náročné a ťažké. Rozumiem tomu.
Prvý polčas bol presne taký, aký sme chceli odohrať. Plánom bolo zopakovať to aj po prestávke.
Nie je však jednoduché pokračovať v takomto spôsobe hry, pretože súperi sú kvalitní. Vedia kontrolovať zápas, zrýchliť aj spomaliť hru. Je to náročné.“
Touré odmietal hodnotiť stretnutie iba podľa prvých 45 minút.
„Niektorí ľudia možno hodnotia prvý polčas pozitívne a hovoria, že sme hrali dobre. Podľa mňa bol v poriadku.
Najdôležitejšie je však to, ako sa zápas skončí. Pozerám sa na celých 90 minút. Prvý polčas bol prijateľný, ale druhý už vôbec nezodpovedal mojim predstavám.“
„Vo futbale pritom veľa závisí od toho, kedy padnú góly. Keby sme skórovali ako prví, zápas sa možno vyvíjal úplne inak, pretože sme si dokázali vytvoriť príležitosti.
Potom sme však inkasovali a odišli do šatne. Po prestávke sme chceli zatlačiť, ale nevedeli sme, ako na to. Následne sme opäť inkasovali po rohovom kope a tým sa naše nádeje prakticky skončili.“
Tréner však nedokázal zakryť sklamanie
Touré sa niekoľkokrát zastal svojich zverencov. Zdôrazňoval, že na tréningoch pracujú, sústredia sa a snažia sa plniť pokyny. V zápase podľa neho bojovali jeden za druhého, za fanúšikov, za seba aj za svoje rodiny.
Zároveň však priznal, že jeho vnútorné pocity nezodpovedajú tomu, čo by možno hráčom chcel po takomto stretnutí povedať.
„Mužstvo sa snažilo, hráči bojovali a držali spolu. Bojovali jeden za druhého, za fanúšikov, za seba aj za svoje rodiny. Chceli sa ukázať v čo najlepšom svetle.“
Spomínal aj smolu.
"Gól sme inkasovali tesne pred koncom prvého polčasu, prakticky hneď pred záverečným hvizdom. Keď sa potom vrátite na ihrisko, situácia je iná.
Chcete zatlačiť, ale Betis je skúsené mužstvo, ktoré pravidelne hráva v európskych súťažiach.
Kvalita jeho hráčov je neuveriteľná. Je veľmi ťažké získať proti nim loptu. Sú technicky aj futbalovo na vysokej úrovni.“
Touré prízvukoval, že svojim hráčom rozumie.
Som frustrovaný, vravel
„Snažím sa ich pochopiť, no zároveň si musím dávať pozor na to, ako s nimi komunikujem. Chcel by som im povedať, že som spokojný, ale vo vnútri to tak úplne necítim, pretože mám rád víťazstvá.
Pri výkone, aký sme predviedli v prvom polčase, sme si zaslúžili minimálne dostať sa do vedenia.
Mali sme šancu Šporara a potom prišla ďalšia príležitosť. Dostali sme sa do dobrej pozície v pokutovom území, ale nedokázali sme ju premeniť. A to je problém.“
Jeho slová vyzneli o to výraznejšie, že Slovan opäť nedokázal skórovať. Štyri zápasy bez gólu v Lige majstrov sú ďalším dôkazom ofenzívnych problémov, ktoré sa mužstvu nedarí vyriešiť.
„Ako vidíte, úprimne povedané, som frustrovaný,“ zopakoval Touré.
Sedem domácich zápasov bez víťazstva. Touré hovoril o zvláštnej atmosfére
Ešte vážnejšie než európske výsledky vyzerá momentálna situácia Slovana na domácom Tehelnom poli.
Slovenský majster naposledy vyhral súťažný zápas na vlastnom štadióne v polovici augusta. Nasledovalo už sedem stretnutí bez víťazstva.
„Doma sa nám nedarí víťaziť, hoci vonku máme dobré výsledky. To musíme zmeniť. Neviem, čo sa momentálne deje. Možno máme aj smolu, možno v tom zohráva úlohu aj situácia s fanúšikmi. Spomeňte si na zápas s Trenčínom.
Ešte päť minút pred koncom sme viedli 2:1, no potom fanúšikovia opustili sektor aj štadión.
Bol som prekvapený, nerozumel som ani tomu, čo bolo napísané na transparente. Všetko akoby išlo proti nám. Úprimne, momentálne je v klube zvláštna atmosféra.“
Hráčov nemôže ihneď vymeniť
Pripomenul tak nedávny zápas s Trenčínom, po ktorom časť fanúšikov opustila tribúny a na transparente kritizovala fungovanie klubu.
Touré priznal, že reakcii priaznivcov vtedy nerozumel a prekvapila ho.
Zároveň upozornil, že hráčov nemožno v tejto chvíli jednoducho vymeniť. Priestor na zmeny môže prísť až počas zimného prestupového obdobia.
„Potrebujeme pozitívnejšie nastavenie a musíme podporovať mužstvo. Musíme stáť pri hráčoch, pretože práve ich máme k dispozícii.
Teraz ich nemôžeme vymeniť. Možno v januári, keď sa otvorí zimné prestupové obdobie, budeme môcť diskutovať o tom, či privedieme nových hráčov, ktorí nám pomôžu posunúť sa na vyššiu úroveň, prípadne niektorých predáme a iných kúpime,“ naznačil tréner Slovana.
„Dovtedy však musíme hráčov podporovať všetci – klub, fanúšikovia, realizačný tím aj ja. Keď ich vidím každý týždeň na tréningoch, vidím, že pracujú, sú sústredení a odhodlaní. Momentálne nám však chýba aj kúsok šťastia.“
Touré pripomenul náročný program
Tréner Slovana sa dotkol aj situácie v domácej súťaži. Vyzdvihol výkony Dunajskej Stredy, najväčšieho rivala v boji o titul.
Zároveň poukázal na rozdiel v zápasovom programe. Kým konkurenti sa môžu sústrediť na jeden zápas týždenne, Slovan nastupuje každé tri dni.
Náročnejší kalendár však nepovažuje za dôvod na rezignáciu.
„Keď sa pozriete na súperov, musíte uznať, že hrajú výborne. Ak by sa liga skončila už v decembri, boli by majstrom. Darí sa im, všetko im vychádza a vyhrávajú zápasy.
Nechcem sa vyhovárať, ale oni hrajú jeden zápas týždenne. My máme oveľa náročnejší program. S tým sa však musíme vyrovnať. Nemôžeme sa vzdať. Musíme ďalej pracovať a bojovať.“
V tejto chvíli však nechce riešiť všetky problémy naraz. Prednosť má najbližšie ligové stretnutie, v ktorom Slovan potrebuje prerušiť nepriaznivú domácu sériu.
„V športe sa môžete dostať nahor, ale niekedy aj klesnúť. Záleží na tom, v akom období príde pokles formy. Liga sa však v decembri nekončí, to bude len prvá časť sezóny. Druhá polovica bude náročná.“
Touré má jasný plán na najbližšie dni, už v sobotu privítajú Košice: „Potrebujeme vyhrať, nič iné. Nezáleží na tom, či budeme hrať dobre alebo zle.
Musíme predovšetkým znovu získať sebavedomie na vlastnom štadióne a obnoviť dôveru fanúšikov. Aj oni musia stáť pri mužstve.“
Program zápasov a výsledky ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo