UEFA Youth League - 5. kolo:
ŠK Slovan Bratislava - Real Betis Sevilla 1:2 (1:2)
Góly: 37. Treplan - 14. De Sa, 42. Navarro
Rozhodovali: Sabotič - Balsa, Da Silva (všetci Lux.), ŽK: Treplan, Rečný - Macias, De Sa, Angel, Oya
Slovan: Gramblička - Lembak, Rečný, Balog, Hajko - Holocsy (85. Marcelli) - Treplan (75. Žofčák), Kendera (62. Gajdošík), Hofstädter, Šalkovič - Luhanyak
Betis: Žuravskij - Navarro (79. Collantes), Macias, De Roa, Bandera - Angel, Rica (69. Oya) - Eshun (60. Tretjako), Corralejo (79. Doronins), Castilla (69. Olmo) - De Sa
Futbalisti Slovana Bratislava si v mládežníckej Lige majstrov pripísali štvrtú prehru. V utorkovom zápase piateho kola nestačili v Senci na španielsky Real Betis Sevilla 1:2.
Po piatich vystúpeniach majú na konte naďalej tri body za triumf v druhom kole nad Stuttgartom (1:0).
Zverenci trénera Michala Demetera prehrávali už po štvrťhodine, keď skóre otvoril Ruben De Sa.
Domáci stihli odpovedať ešte do polčasu po zásahu Branislava Treplana v 37. minúte, no hosťom vrátil vedenie o päť minút neskôr Mario Navarro.
To si už v druhom polčase udržali a tešili sa z druhého víťazstva v aktuálnom ročníku.
Mladíci Slovana uzavrú svoje účinkovanie v UEFA Youth League 9. decembra na domácom trávniku proti Šachtaru Doneck.
O 21.00 h nastúpia proti sebe na Tehelnom poli aj A-tímy „belasých“ a Betisu v rámci 5. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
Formát mládežníckej Ligy majstrov
V mládežníckej Lige majstrov hrajú tímy do 19 rokov a súťaž pozostáva z dvoch častí.
Ligová vetva má rovnaké zloženie ako v seniorskej Lige majstrov, kde mládežnícke tímy absolvujú 6 zápasov (na rozdiel od 8 pri seniorskej Lige majstrov). Do vyraďovacej časti postúpi 22 tímov.
Mimo ligovej vetvy sa hrá aj majstrovská vetva, v ktorej súčasťou sú šampióni mládežníckych národných líg, ktorí v troch kolách bojujú o 10 miesteniek do play-off.
Tímy na 1. - 6. mieste ligovej vetvy zabojujú v šestnásťfinále o postup proti mužstvám na 17. - 22. mieste ligovej vetvy, postupujúcich z majstrovskej vetvy čakajú v boji o osemfinále zvyšné výbery z ligovej vetvy.
Všetky zápasy play-off sa hrajú iba na jeden duel.
V sezóne 2026/2027 sa v súťaži predstavia dva slovenské tímy. V ligovej vetve bude Slovensko zastupovať mládežnícky tím Slovana Bratislava, ktorý sa do nej dostal vďaka postupu A-tímu do hlavnej fázy Ligy majstrov. V majstrovskej vetve sa opäť predstaví MŠK Žilina ako úradujúci majster slovenskej ligy v kategórii U19.