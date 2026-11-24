Liga majstrov - 5. kolo ligovej fázy
ŠK Slovan Bratislava - Real Betis 0:2 (0:1)
Góly: 43. a 57. Cucho Hernandez
Rozhodcovia: Brisard - Berthomieu, Pages (všetci Fr.), ŽK: Ibrahim - Bernal
Diváci: 19 365
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Pokorný, Macuoka, Ibrahim (70. Martinez) - Barseghjan (85. Maroš), Šporar (76. Griger), Marcelli (70. Yirajang)
Betis: Valles - Ortiz, Llorente, Gomez, F. Garcia - Bernal (46. Roca), Deossa - Antony (76. Ruibal), Isco (63. Fidalgo), Ezzalzouli (87. Riquelme) - Cucho Hernandez (63. Parrott)
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali v stretnutí 5. kola ligovej fázy Ligy majstrov na domácej pôde s Realom Betis 0:2
- ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - Real Betis dnes, Liga majstrov LIVE (5. kolo)
- Liga majstrov: Program, tabuľka, výsledky 2026/2027 (prehľad)
Oba góly španielskeho mužstva zaznamenal hlavičkou útočník Cucho Hernandez. Kolumbijčan sa presadil najprv v závere 1. polčasu ešte a pred uplynutím hodiny hry uzavrel skóre.
„Belasí“ tak nezískali prvé body v elitnej súťaži ani na trinásty pokus.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan Bratislava - Real Betis
Slovan zostal aj po piatom zápase jediným tímom bez bodu a v tabuľke mu patrí posledné miesto so skóre 1:19. V súťaži odohrá najbližšie domáce stretnutie proti Šachtaru Doneck (9. decembra o 18.45 h).
Počas zimnej prestávky v domácej súťaži sa predstaví najprv na pôde LOSC Lille (19. januára 2027 o 21.00 h) a účinkovanie v ligovej fáze zakončia Slovanisti 27. januára 2027 o 21.00 h na Tehelnom poli proti Interu Miláno.
Betis zaknihoval po 21-ročnej absencii medzi európskou elitou štvrtý triumf a tromi bodmi sa výrazne priblížil minimálne k účasti vo vyraďovacej fáze.
Vo zvyšných troch dueloch proti Comu, Arsenalu a Bayernu Mníchov bude ešte bojovať o miesto medzi najlepšou osmičkou.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Ako prvý Takáča zamestnal už v siedmej minúte stredopoliar Deossa, brankár Slovana si však s jeho zblokovanou strelou poradil. Slovanistom sa darilo dostať sa cez prvú tretinu ihriska a dlhými loptami za obranu sa snažili hľadať Šporara.
VIDEO: Zákrok Dominika Takáča
Slovinec sa po podobnej akcii na začiatku 14. minúty vyhol ofsajdu a ocitol sa zoči-voči brankárovi hostí, no pri zakončení zaváhal a Valles mu stihol zmenšiť strelecký uhol.
Domáci Ibrahim sa v 37. minúte odhodlal k strele z väčšej diaľky, avšak mieril nad.
Po zlom spracovaní Cruza na polovici súpera sa Betis dostal k ojedinelej akcii smerom do otvorenej obrany Slovana, Takáč však zneškodnil zakončenie Ezzalzouliho z bezprostrednej blízkosti.
Slovan napokon po svojom herne najlepšom prvom polčase v tohtoročnej edícii LM nedokázal do prestávky udržať bezgólové skóre a inkasoval po hlavičke útočníka Cucha Hernandeza.
II. polčas:
Kolumbijčan sa presadil aj krátko po zmene strán, keď ešte pred uplynutím hodiny hry opäť hlavičkou zvýšil na 2:0.
Tentoraz mu asistoval kapitán Isco z rohového kopu. Slovan v druhom polčase nedokázal udržať tempo z toho prvého a náznak šance mal až Marcelli v 67. minúte. Pri príprave zakončenia však spravil dotyk navyše a obrana hostí jeho pokus zblokovala.
Počas záverečných dvadsiatich minút držal Betis loptu na kopačkách a Slovan nepúšťal ani do protiútokov. Svoje vedenie si bez problémov postrážil a dosiahol štvrtý triumf v ligovej fáze.
Hlasy po zápase
Yaya Toure, tréner Slovana Bratislava: „V prvom polčase sme začali dobre, časť zápasu sme aj kontrolovali hru. Úroveň Ligy majstrov je príliš vysoká, Betis je kvalitný tím. Druhá časť bola náročná, súper nám nedal žiadnu šancu. Opäť sme dostali gól zo štandardnej situácie, zajtra sa na to pozrieme. Musíme zapracovať a zlepšiť sa. Videl som, že chalani dnes bojovali jeden za druhého.“
Peter Pokorný, stredopoliar Slovana Bratislava: „Nepodarilo sa nám splniť náš cieľ získať body. Prvý polčas bol z našej strany nadpriemerný. V druhom sme už veľa kontroly nad hrou nemali. Musíme si z prvého dejstva vziať pozitívne veci a ideme ďalej.“
Andraž Šporar, útočník Slovana Bratislava: „Bol to zápas dvoch polčasov. V tom prvom sme boli v hre, bolo to 50 na 50. Aj ja som mal príležitosti. Vedeli sme sa dostať do finálnej tretiny. Druhé dejstvo bolo z našej strany veľmi zlé, Betis zlepšil výkon a nám sa už hralo ťažko. Ich hráči sú silní vo všetkom. V prvom polčase sme si zaslúžili dať gól, ale v druhom sme akoby neboli na ihrisku. Vždy dostaneme prvý gól a potom to už je náročné.“
Dominik Takáč, brankár Slovana Bratislava: „V prvom polčase sme mali náznaky šancí, často sme sa dostali do ich šestnástky. Mali sme však nevýrazné zakončenia, chýbalo nám trochu šťastia. V závere polčasu sme zasa inkasovali, to nám nepomohlo. V druhom sme sa vôbec nedostali do hry, iba sme sa bránili. Je to frustrujúce, zaslúžili sme si gól. Keby sme skórovali v prvej 45-minútovke, mohol to byť krajší večer.“
Program zápasov a výsledky ŠK Slovan Bratislava
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo