Ani na trinásty pokus to nevyšlo. Slovan Bratislava stále čaká v Lige majstrov na prvý bod a v aktuálnej edícii aj na prvý domáci gól.
Po prehre so Stuttgartom 0:3 podľahol na Tehelnom poli Betisu Sevilla 0:2. Z pohľadu výsledku bol v tejto sezóne najbližšie k bodovému zisku, no podľa diania na ihrisku stále ďaleko.
Jeho jedinú gólovú šancu nevyužil Andraž Šporar, aby následne na druhej strane dvakrát presne hlavičkoval len 175 cm vysoký Cucho Hernández.
"Hráči sa snažia, ale je to náročné. Rozdiel medzi tímami je príliš veľký. Musíme tvrdo pracovať, aby sme sa priblížili úrovni takýchto mužstiev," povedal po zápase tréner Slovana Yaya Touré.
VIDEO: Yaya Touré hodnotí zápas proti Realu Betis
Iba 45 minút je málo
Belasí trinástou prehrou v Lige majstrov vyrovnali negatívny rekord súťaže, ktorý doposiaľ držal francúzsky Olympique Marseille.
Šporar po záverečnom hvizde ako prvé povedal, že to bol zápas dvoch polčasov, k čomu sa prikláňajú aj médiá v krajine úradujúcich majstrov sveta.
Novinár Jaime Rincón z denníka Marca napísal, že Slovan sa napriek hrozivému skóre 1:17 po prvých štyroch dueloch nejavil ako ľahký súper:
"Tourého zverenci začali odvážne, vytvorili si šance a pomerne dobre bránili. Nebol to výkon tímu, ktorý by bol z pohľadu výsledkov odpísaný."
Následne však dodal, že taký bol obraz v prvých 45 minútach. Bohužiaľ, v ďalšej trištvrte hodine sa Slovan k výkonu z prvého dejstva nepriblížil.
Nevystrelil na bránu a ešte viac behal bez lopty. Kým Betis držal v prvom polčase loptu na kopačkách 58 percent času, v druhom to bolo až 77.
Domáci sa nedostali ani len k náznaku tlaku a podobne ako v predošlých zápasoch bolo de facto po 60. minúte o víťazovi rozhodnuté.
"Bol to ostrý kontrast. V druhom polčase sme videli ten Slovan, ktorý je na dne tabuľky a ide od jedného debaklu k druhému. Betis si spokojne mädlil ruky nad tým, s akou ľahkosťou útočil.
Posledná polhodina bola monológom Betisu. Súper bol porazený a debaklom to neskončilo len preto, že Pellegriniho zverenci sa šetrili," uviedol Rincón.
Gól po vzore Kucku
Hrdinom bol kolumbijský útočník Cucho Hernández, pre ktorého to bol prvý zápas po viac než mesačnej pauze zavinenej zranením lýtka.
Hoci na ihrisku patril k najmenším hráčom, pri prvom góle prehlavičkoval Kenana Bajriča a po zmene strán si krásne nabehol na center Isca.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan Bratislava - Real Betis
"Boli to nezastaviteľné hlavičky a každá iná. V 43. minúte nielenže vysoko vyskočil, ale sa aj dostatočne dlho udržal vo vzduchu, aby skóroval.
Po rohu ukázal svoju inteligenciu, keď predbehol celú slovenskú obranu a skvele zakončil," píše José María López z denníka AS.
V štúdiu Nova Sportu bol aj bývalý hráč Slovana Juraj Kucka, ktorý bol okrem iného známy tým, že hrozil podobnými nábehmi na prednú žrď.
"Ako keby som videl teba, zopár takýchto gólov si dal," hovoril mu brankár Dominik Takáč a dodal: "Ja som zbadal loptu, keď bola nado mnou a už bolo neskoro s tým niečo urobiť. Je to škoda."
Samotný Hernández si uvedomuje, že nie je najvyšší, ale poctivo trénuje načasovanie výskoku, čo sa mu podarilo. V tejto edícii Ligy majstrov je s troma gólmi najlepším strelcom Betisu.
Španieli rátajú milióny
Fanúšikov hostí po zápase v Bratislave trochu mrzelo, že Hernández nedostal šancu už cez víkend v ligovom derby proti FC Sevilla (1:1).
Už v 11. minúte však dostal ako náhradník žltú kartu za protesty, a tak tréner Manuel Pellegrini nechcel riskovať prípadné vylúčenie.
S výkonmi svojho mužstva však môže byť 73-ročný odborník veľmi spokojný, keďže Betisu patrí nielen štvrté miesto v La Lige, ale aj v Lige majstrov.
Aj preto sa v médiách písalo najmä o tom, že Betis má takmer istú účasť vo play-off Ligy majstrov a že zarobí viac než sa očakávalo.
Podľa denníka Mundo Deportivo sa príjmy Betisu z Ligy majstrov pohybujú okolo 55 miliónov eur, pričom stále bojuje o postup do top 8.
"Postup medzi top 24 by nám už nemal ujsť. Máme však určite vyššie ambície a tie chceme potvrdzovať v ďalších zápasoch," povedal Pellegrini.
Rok 2026 ukončí v milionárskej súťaži zápasom s Comom a v januári ho čaká domáci duel s Arsenalom a tiež cesta do mníchovskej Allianz Areny.
Slovan Bratislava bude mať šancu na zisk prvých bodov najbližšie doma (9.12) proti Šachtaru Doneck a svoju púť v Lige majstrov po novom roku uzavrie dvojzápasom proti Lille a Interu Miláno.
Program zápasov a výsledky ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo