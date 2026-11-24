Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a Real Betis dnes hrajú zápas 5. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
Duel hostí Národný futbalový štadión v Bratislave, výkop je naplánovaný na 21.00 hod.
Úradujúci slovenský majster v doterajších štyroch zápasoch nezískal ani bod a so skóre 1:17 mu patrí posledné 36. miesto v tabuľke.
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ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - Real Betis dnes LIVE (Liga majstrov, 5. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
24.11.2026 o 21:00
5. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Betis
Prenos
V 5. kole skupinovej fázy Ligy majstrov hostí Slovan Bratislava španielsky celok Real Betis. Úvodný výkop je na Tehelnom poli naplánovaný na 21:00.
Belasí sa pokúsia získať historicky prvé body v tejto fáze súťaže, aj keď to budú mať veľmi náročné. Betis, ktorý je aktuálne štvrtým tímom španielskej La Ligy, je veľkým favoritom.
Slovan ako jediný tím ešte nebodoval a patrí mu posledná 36. priečka. Naposledy prehral na pôde LASK Linz 0:4.
Betisu patrí v Lige majstrov 11. priečka so ziskom 9 bodov. Betis zdolal Lille 3:2, Porto taktiež 3:2, Feyenoord 1:0, potom prišla zatiaľ jeho jediná prehra, keď Dortmundu na jeho ihrisku podľahol 1:2. V španielskej ligovej súťaži Betis v minulom kole remizoval so Sevillou 1:1.
Belasí sa pokúsia získať historicky prvé body v tejto fáze súťaže, aj keď to budú mať veľmi náročné. Betis, ktorý je aktuálne štvrtým tímom španielskej La Ligy, je veľkým favoritom.
Slovan ako jediný tím ešte nebodoval a patrí mu posledná 36. priečka. Naposledy prehral na pôde LASK Linz 0:4.
Betisu patrí v Lige majstrov 11. priečka so ziskom 9 bodov. Betis zdolal Lille 3:2, Porto taktiež 3:2, Feyenoord 1:0, potom prišla zatiaľ jeho jediná prehra, keď Dortmundu na jeho ihrisku podľahol 1:2. V španielskej ligovej súťaži Betis v minulom kole remizoval so Sevillou 1:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Liga majstrov - utorok, 24. november 2026
24.11. 18:45
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
24.11. 18:45
Galatasaray
vs.
Aston Villa
Ali Sami Yen Spor Kompleksi | Istanbul
| Ligová fáza | 5. kolo
24.11. 21:00
Bodo Glimt
vs.
LASK
Aspmyra | Bodø
| Ligová fáza | 5. kolo
24.11. 21:00
Como
vs.
AEK
Giuseppe Sinigaglia | Como
| Ligová fáza | 5. kolo
24.11. 21:00
Slovan Bratislava
vs.
Betis
Tehelné pole | Bratislava
| Ligová fáza | 5. kolo
24.11. 21:00
RB Lipsko
vs.
Lens
Red Bull Arena - Lipsko | Lipsko
| Ligová fáza | 5. kolo
24.11. 21:00
Feyenoord
vs.
Porto
Rotterdam (Stadion De Kuip) | Rotterdam
| Ligová fáza | 5. kolo
24.11. 21:00
Arsenal
vs.
Dortmund
Emirates Stadium | Londýn
| Ligová fáza | 5. kolo
24.11. 21:00
Manchester City
vs.
Neapol
Etihad Stadium | Manchester
| Ligová fáza | 5. kolo
Real Madrid
vs.
PSV
Santiago Bernabéu | Madrid
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
4
4
0
0
20:5
12
V
V
V
V
2
Real MadridRMA
4
4
0
0
13:7
12
V
V
V
V
3
ArsenalARS
4
3
1
0
8:3
10
V
R
V
V
4
ComoCOM
4
3
0
1
19:6
9
V
V
P
V
5
BarcelonaBAR
4
3
0
1
14:6
9
V
P
V
V
6
Aston VillaAVL
4
3
0
1
12:6
9
P
V
V
V
7
Manchester CityMCI
4
3
0
1
12:7
9
V
V
P
V
8
LiverpoolLIV
4
3
0
1
14:10
9
P
V
V
V
9
BruggyBRU
4
3
0
1
11:7
9
V
V
V
P
10
SportingSPO
4
3
0
1
8:4
9
V
P
V
V
11
BetisBET
4
3
0
1
8:6
9
P
V
V
V
12
DortmundBVB
4
3
0
1
7:5
9
V
V
P
V
13
Bayern MníchovFCB
4
2
2
0
12:5
8
V
R
R
V
14
StuttgartSTU
4
2
1
1
7:4
7
P
R
V
V
15
Inter MilánoINT
4
2
0
2
8:6
6
V
V
P
P
16
LASKLSK
4
2
0
2
10:9
6
V
V
P
P
17
Manchester UnitedMUN
4
2
0
2
8:8
6
V
P
P
V
18
GalatasarayGAL
4
2
0
2
8:9
6
V
V
P
P
19
FenerbahceFEN
4
1
2
1
6:11
5
V
R
P
R
20
AS RímROM
4
1
1
2
10:8
4
P
V
P
R
21
ŠachtarSHK
4
1
1
2
4:4
4
P
P
V
R
22
VikingVIK
4
1
1
2
9:10
4
V
P
R
P
23
Atlético MadridATM
4
1
1
2
4:5
4
P
R
V
P
24
PSVPSV
4
1
1
2
3:4
4
P
V
P
R
25
Bodo GlimtBOD
4
1
1
2
4:9
4
R
P
V
P
26
PortoPOR
4
1
0
3
6:7
3
V
P
P
P
27
NeapolNAP
4
1
0
3
6:11
3
P
V
P
P
28
VillarrealVIL
4
1
0
3
8:14
3
P
P
V
P
29
RB LipskoLEI
4
1
0
3
5:11
3
P
P
V
P
30
AEKAEK
4
1
0
3
5:11
3
P
P
P
V
31
SabahSAB
4
1
0
3
4:10
3
P
P
V
P
32
FeyenoordFEY
4
1
0
3
4:11
3
P
P
V
P
33
LensLEN
4
1
0
3
4:16
3
P
P
P
V
34
SlaviaSLA
4
0
1
3
5:9
1
P
R
P
P
35
LilleLIL
4
0
1
3
4:10
1
R
P
P
P
36
Slovan BratislavaSLB
4
0
0
4
1:17
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body