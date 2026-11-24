Futbalisti Slovana Bratislava dnes hrali piaty zápas ligovej fázy Ligy majstrov. Na domácej pôde podľahli španielskemu Realu Betis 0:2.
Slovan Bratislava dlho držal s Realom Betis krok a hrozil z rýchlych prechodov, no tesne pred odchodom do kabín inkasoval.
Hostia udreli v 43. minúte, keď po Ortizovom centri z krídla presne hlavičkoval k žrdi Cucho Hernández.
Real Betis zvýšil na konečných 2:0 po dvanástich minútach druhého polčasu. Po Iscovom rohovom kope sa v malom vápne opäť presadil hlavou Hernández, ktorý loptu umiestnil presne k vzdialenejšej žrdi.
Pozrite si góly zo zápasu Slovan Bratislava - Real Betis v Lige majstrov.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan Bratislava - Real Betis
Fotogaléria zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - Real Betis (Liga majstrov, 5. kolo)
Liga majstrov - utorok, 24. november 2026
24.11. 18:45
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
24.11. 18:45
Bodo Glimt
1 - 0
LASK
Aspmyra | Bodø
| Ligová fáza | 5. kolo
24.11. 21:00
Galatasaray
1 - 0
Aston Villa
Ali Sami Yen Spor Kompleksi | Istanbul
| Ligová fáza | 5. kolo
24.11. 21:00
Real Madrid
5 - 1
PSV
Santiago Bernabéu | Madrid
| Ligová fáza | 5. kolo
24.11. 21:00
Manchester City
2 - 2
Neapol
Etihad Stadium | Manchester
| Ligová fáza | 5. kolo
24.11. 21:00
Arsenal
1 - 1
Dortmund
Emirates Stadium | Londýn
| Ligová fáza | 5. kolo
24.11. 21:00
Feyenoord
0 - 1
Porto
Rotterdam (Stadion De Kuip) | Rotterdam
| Ligová fáza | 5. kolo
24.11. 21:00
RB Lipsko
3 - 1
Lens
Red Bull Arena - Lipsko | Lipsko
| Ligová fáza | 5. kolo
24.11. 21:00
Slovan Bratislava
0 - 2
Betis
Tehelné pole | Bratislava
| Ligová fáza | 5. kolo
Como
1 - 0
AEK
Giuseppe Sinigaglia | Como
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Real MadridRMA
5
5
0
0
18:8
15
V
V
V
V
V
2
PSGPSG
4
4
0
0
20:5
12
V
V
V
V
3
ComoCOM
5
4
0
1
20:6
12
V
V
V
P
V
4
BetisBET
5
4
0
1
10:6
12
V
P
V
V
V
5
ArsenalARS
5
3
2
0
9:4
11
R
V
R
V
V
6
Manchester CityMCI
5
3
1
1
14:9
10
R
V
V
P
V
7
DortmundBVB
5
3
1
1
8:6
10
R
V
V
P
V
8
BarcelonaBAR
4
3
0
1
14:6
9
V
P
V
V
9
Aston VillaAVL
5
3
0
2
12:7
9
P
P
V
V
V
10
LiverpoolLIV
4
3
0
1
14:10
9
P
V
V
V
11
BruggyBRU
4
3
0
1
11:7
9
V
V
V
P
12
SportingSPO
4
3
0
1
8:4
9
V
P
V
V
13
GalatasarayGAL
5
3
0
2
9:9
9
V
V
V
P
P
14
Bayern MníchovFCB
4
2
2
0
12:5
8
V
R
R
V
15
StuttgartSTU
4
2
1
1
7:4
7
P
R
V
V
16
Bodo GlimtBOD
5
2
1
2
5:9
7
V
R
P
V
P
17
Inter MilánoINT
4
2
0
2
8:6
6
V
V
P
P
18
LASKLSK
5
2
0
3
10:10
6
P
V
V
P
P
19
Manchester UnitedMUN
4
2
0
2
8:8
6
V
P
P
V
20
PortoPOR
5
2
0
3
7:7
6
V
V
P
P
P
21
RB LipskoLEI
5
2
0
3
8:12
6
V
P
P
V
P
22
FenerbahceFEN
4
1
2
1
6:11
5
V
R
P
R
23
AS RímROM
4
1
1
2
10:8
4
P
V
P
R
24
ŠachtarSHK
4
1
1
2
4:4
4
P
P
V
R
25
VikingVIK
4
1
1
2
9:10
4
V
P
R
P
26
Atlético MadridATM
4
1
1
2
4:5
4
P
R
V
P
27
NeapolNAP
5
1
1
3
8:13
4
R
P
V
P
P
28
PSVPSV
5
1
1
3
4:9
4
P
P
V
P
R
29
VillarrealVIL
4
1
0
3
8:14
3
P
P
V
P
30
SabahSAB
4
1
0
3
4:10
3
P
P
V
P
31
AEKAEK
5
1
0
4
5:12
3
P
P
P
P
V
32
FeyenoordFEY
5
1
0
4
4:12
3
P
P
P
V
P
33
LensLEN
5
1
0
4
5:19
3
P
P
P
P
V
34
SlaviaSLA
4
0
1
3
5:9
1
P
R
P
P
35
LilleLIL
4
0
1
3
4:10
1
R
P
P
P
36
Slovan BratislavaSLB
5
0
0
5
1:19
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body