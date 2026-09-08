Kmotrík a najmocnejší muž začali spolu éru, čo nemá páru. Ako Slovan míňal?

Ešte v lete 2008 vtedajší majiteľ Ľudovít Černák predal deväťdesiat percent akcií Slovana skupine J&T. Finanční žraloci neskôr posunuli 51 percent akcií spoločnosti Grafobal, ktorú vlastní Ivan Kmotrík.
A začala sa nová éra. Slovan ju zavŕšil v tejto sezóne šestnástym titulom v dejinách samostatného Slovenska. Z toho dvanásť získal pod vedením Kmotríkovcov.
Už v stredu (o 21.00 vysiela Nova Sport 5) slovenský majster nastúpi na pôde Paríža Saint-Germain, čo je absolútne najvyšší kaliber.
Klub pod vedením kultového trénera Luisa Enriqueho je úradujúcim šampiónom Ligy majstrov, ktorú vyhral dvakrát za sebou. Posledné dva roky nie je na svete úspešnejší tím.
Slovan verzus PSG, to ešte donedávna znelo ako sci-fi.
Takmer najväčší outsider hlavnej fázy Ligy majstrov vyzve najväčšieho favorita. Je to súboj Dávida s Goliášom.
Pred pätnástimi rokmi boli na začiatku
Slovan a PSG sa stretli v skupinovej fáze Európskej ligy na jeseň 2011. Vtedy boli oba kluby na začiatku éry svojich súčasných magnátov.
Slovan na staručkých Pasienkoch uhral bezgólovú remízu, v Paríži vyhrali domáci 1:0. Jediný gól zápasu strelil Javier Pastore. Slovenský majster mal vtedy rozpočet okolo päť miliónov, PSG asi 80 – 100 miliónov eur.
Odvtedy oba kluby rázne vyrástli. Nielen finančne.
Šejkovia vládnu francúzskemu klubu zhruba tak dlho, ako Kmotríkovci Slovanu. Rozdiel medzi nimi však dnes vyzerá priepastne.
Hodnota kádra PSG je približne 1,4 miliardy eur, Slovan má podľa dostupných odhadov hodnotu okolo 36 miliónov. Ročný rozpočet Parížanov sa odhaduje na 900 miliónov eur, slovenského majstra približne na 25 miliónov.
Najlepšie platení hráči francúzskeho giganta zarábajú aj 1,5 milióna eur mesačne.
Katarčania naliali do PSG miliardy
Sú to dva neporovnateľné svety. Ale predsa sa dá porovnávať, koľko do nich ich majitelia vložili na prestupovom trhu.
Paríž Saint-Germain vlastní od roku 2011 spoločnosť Qatar Sports Investments, čo je investičný fond prepojený na katarskú vládu.
Investície do nových posíl odvtedy presiahli 2,4 miliardy eur.
Až v jedenástich sezónach nákupy hráčov prekročili hranicu sto miliónov eur. Štyrikrát pokorili dvesto miliónov.
Prvým veľkým prestupom bol v lete 2011 príchod Argentínčana Javiera Pastoreho z Palerma za 40 miliónov eur. Práve on potom rozhodol zápas proti Slovanu.
V lete 2017 katarskí majitelia šokovali futbalový svet.
Prvý a druhý najdrahší
Neymara kúpili z Barcelony za dodnes neprekonanú rekordnú sumu 222 miliónov eur a Kyliana Mbappého z Monaka za 180 miliónov eur.
Stále ide o prvý a druhý najdrahší nákup v dejinách futbalu.
Na úspech v Lige majstrov však PSG čakal dlho. Plán spoločnosti Qatar Sports Investments bol pritom po prevzatí klubu v roku 2011 jasný – do piatich rokov ovládnuť Európu.
Trvalo to podstatne dlhšie.
Dnes je však Paríž najvyššie. A mužom, ktorý stojí v centre tejto éry, je Nasser Al-Khelaifi.
„Hlavný šéf klubu Nasser Al-Khelaifi je podľa niektorých ‚najmocnejším človekom v športe, o ktorom nikto nepočul‘,“ tvrdil denník The Guardian.
Jeden človek, niekoľko mocenských klobúkov
Al-Khelaifi vo Francúzsku bezpochyby nosí viacero klobúkov, často naraz.
Okrem toho, že stojí na čele PSG, je predsedom Qatar Sports Investments, mediálnej skupiny beIN a Európskej klubovej asociácie (ECA). Jeho rozsah vplyvu si všimli aj fanúšikovia Bayernu Mníchov.
Približne pred dvoma rokmi ho privítali transparentom v sektore Südkurve:
„Minister, majiteľ klubu, držiteľ televíznych práv, člen výkonného výboru UEFA a predseda ECA – všetko v jednej osobe?“ Na ďalšom ho označili za „plutokrata“.
Fanúšikovia tým upozorňovali na problémy spojené s obrovským rozsahom a hĺbkou moci, ktorú Khelaifi získal. Bayern sa mu za transparenty neskôr ospravedlnil.
Paríž však v posledných rokoch neprestal míňať veľké peniaze za posily. Za posledné tri roky investoval približne 500 miliónov eur.
Najviac na prestupoch zarobilo práve PSG
Nákupná politika sa však pozmenila. PSG už nenakupuje iba veľké mená za astronomické sumy. V poslednom období prišlo niekoľko mladých hráčov a klub začal aj slušne zarábať.
Dobrým príkladom je aktuálne leto. Ktoré kluby dosiahli najväčší zisk na prestupovom trhu v lete 2026/27? Možno prekvapivo je na prvom mieste PSG.
Víťaz Ligy majstrov dosiahol kladnú bilanciu až 182,3 milióna eur. Na predajoch hráčov zarobil 334,3 milióna eur, pričom na nové posily vynaložil 152 miliónov.
Najväčším odchodom bol Bradley Barcola, ktorý za 125 miliónov eur prestúpil do Liverpoolu. Išlo o rekordný predaj v histórii francúzskeho klubu.
PSG tak dnes dokáže robiť niečo, čo bolo ešte pred rokmi takmer nepredstaviteľné.
Nielenže má obrovský kapitál. Dokáže na trhu aj výrazne zarábať.
Na slovenské pomery rekord, vo svete drobné
Slovan je v tomto smere úplne inde. V ére Kmotríkovcov investoval do posíl odhadom okolo dvadsať miliónov eur. Nie sú v tom zarátané náklady na hráčov, ktorí prišli ako voľní hráči, čiže „zadarmo“.
V slovenských podmienkach ide o rekord. V rámci svetovej elity však o drobné.
Okrem Slovana žiadny iný klub na Slovensku za jedného hráča sumu okolo milióna eur nedal.
Prvým výraznejším nákupom bol v júli 2009 Milan Ivana, ktorý prišiel z pražskej Slavie za približne 350-tisíc eur.
Prvou väčšou zahraničnou investíciou bol Jiří Kladrubský. V lete 2011 ho Slovan vykúpil z pražskej Sparty za približne pol milióna eur.
Potom prišla rekordná sezóna.
Päť miliónov za jedno leto
V sezóne 2017/18 Slovan výrazne otvoril peňaženku. Ibrahim Rabiu prišiel z Gentu za približne milión eur. Zhruba rovnako, možno ešte viac, stál aj útočník Andraž Šporar.
Klub vykúpil aj ďalších hráčov.
Maďarský reprezentant Dávid Holman stál 700-tisíc eur, Kenan Bajrič 600-tisíc, Arťom Suchockij takisto 600-tisíc. Španiel Nono, ktorý si v La Lige zahral za Betis Sevilla, prišiel za zhruba 350-tisíc eur.
Medzi posilami bol vtedy aj kontroverzný Moha za 200-tisíc eur. Jurij Medveděv, Ricky van Haaren a Michal Šulla stáli každý približne 200-tisíc.
Celkovo sa investovaná suma pohybovala okolo piatich miliónov eur.
„Sme v podstate jediný klub na Slovensku, ktorý do prestupov naozaj investuje,“ doplnil vtedy Kmotrík.
Od sezóny 2019/20 však Slovan zvoľnil. Maximálna investícia za hráča už neprekročila 400-tisíc eur.
Prichádzali síce ostrieľaní borci, ale väčšinou ako voľní hráči.
Zadarmo neznamená bez nákladov
Na papieri môže voľný hráč vyzerať ako nulová investícia.
V skutočnosti to tak nie je. „Dnes už neexistuje pojem, že hráč prišiel zadarmo. Aj keď nie je už inde viazaný zmluvou, tak musíte vyplatiť agentúru, ktorá má na starosti jeho práva.
Musíte mu dať aj vyšší plat či bonus za podpis. A keď zrátam celkové náklady na niektorého jedinca, tak stojí aj milión,“ vysvetľoval vlani pre Sportnet generálny riaditeľ Ivan Kmotrík.
A práve týmto spôsobom Slovan získal množstvo skúsených futbalistov.
Pred sezónou 2024/25 však po dlhšej dobe opäť investoval výraznejšie.
Uplatnil si opciu a vykúpil útočníka Dávida Strelca i kreatívneho stredopoliara Marka Toliča. Každý z nich stál okolo milióna eur.
Spomínaní hráči mali výrazný podiel na tom, že Slovan prvýkrát v dejinách postúpil do hlavnej fázy Ligy majstrov.
Slovan postupne pridal
Prišiel aj Július Szöke za 500-tisíc eur. Rovnakú sumu udáva server Transfermarkt aj pri Arturovi Gajdošovi, ktorý prišiel z Trenčína.
Investície slovenského majstra sa vtedy odhadovali na tri až štyri milióny eur.
V lete 2025/26 prišli Alasan Yirajang za 900-tisíc eur, Mykola Kucharevič za 800-tisíc a Svetozar Marković takisto za 800-tisíc.
Podobne mohol stáť aj krajný obranca Sandro Cruz.
Andraž Šporar prišiel z tureckého Alanyasporu oficiálne ako voľný hráč, ale niekto ho zo zmluvy musel vykúpiť.
Celkové investície sa preto mohli pohybovať okolo štyroch až piatich miliónov eur.
V uplynulom prestupovom období 2026/27 prišiel krídelník Suleiman Camara za milión eur, stredopoliar Cristian Martínez za 700-tisíc a útočník Roman Čerepkai stál možno 500-tisíc. Spolu približne 2,3 milióna eur. Ďalší hráči prišli buď na hosťovanie, alebo ako voľní. Slovan uplynulé prestupové obdobie nepredal nikoho.
Slovan vstúpil do iného sveta
Postupom do hlavnej fázy Ligy majstrov sa slovenský majster dostal akoby do iného sveta.
Trebárs Šachtar Doneck, ktorý Slovan privíta doma a mal by byť najprijateľnejším súperom, nakúpil iba toto leto hráčov za približne 30 miliónov eur.
Jediný súper, ktorý mal porovnateľné výdavky na prestupy, bol LASK Linz. Ten minul približne štyri až päť miliónov eur.
Slovan bude v Lige majstrov často súperiť s klubmi, ktoré za jediný prestup zaplatia viac, než slovenský majster minul za celú éru Kmotríkovcov.
Zaujímavé je, že Slovan aj PSG do stredajšieho súboja vstúpia s nie úplne ideálnou formou.
Slovan prehral dva ligové zápasy za sebou.
A PSG má po troch kolách francúzskej ligy iba dva body. Je to jeho najhorší štart od príchodu Qatar Sports Investments.