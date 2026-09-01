Slovan nebude najväčší outsider. Dátový model mu dáva vyššiu šancu než naposledy

Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava si opäť zahrá v ligovej časti Ligy majstrov. Za ostatné tri sezóny sa mu to podarilo už po druhý raz.
V "milionárskej súťaži" ho čaká dovedna osem duelov, z toho presná polovica bude na Národnom futbalovom štadióne pred vlastnými fanúšikmi.
Žreb "belasým" prisúdil kluby PSG, Inter Miláno, Lille, Betis Sevilla, LASK Linz, Šachtar Doneck, VfB Stuttgart a AS Rím. Bude to náročná previerka na získanie bodov, ale aj na prípadný postup ďalej.
Pred dvoma rokmi Slovan nezískal v LM ani jeden bod, teraz sa to pokúsi zmeniť. Káder je skúsenejší a tréner Yaya Touré zažíva štart do novej časti kariéry ako z rozprávky.
Aké šance však majú Bratislavčania v aktuálnom ročníku? Vyhliadky na postup do vyraďovacej časti súťaže nie sú podľa prognóz "ružové", no lepšie ako naposledy.
Špecializovaný portál Football Meets Data na sociálnych sieťach graficky vyjadril, že by mal Slovan skončiť na 34. mieste, teda o jednu priečku vyššie ako v sezóne 2024/2025.
To, že sa mu podarí byť v medzi najlepšími 16 tímami súťaže vo vyraďovacej fáze je ohodnotené šancou na úrovni 9 percent, účasť vo štvrťfinále je vyčíslená na 1,9 percenta.
Existuje aj malá šanca na semifinále (0,5 percenta) a finále (0,1 percenta). Hoci je to prakticky nereálne, číselnú hodnotu to má. Celkový triumf však nie.
Za najväčšieho favorita na zisk "ušatej trofeje" je považovaný Paríž Saint-Germain (13 percent) a obhájil by tak titul spred roka a už tretíkrát bez prerušenia.
Nasledujú Bayern Mníchov (10,5 %), FC Barcelona a Arsenal Londýn (zhodne po 10,3 %), Real Madrid (9,5 %), Manchester City (8,3 %), FC Liverpool (6,4 %) a najlepšiu osmičku uzatvára Manchester United so šancou 4,4 % na triumf v LM.
Žreb nebol k slovenskému majstrovi láskavý, no práve preto má o to väčšiu motiváciu hráči ukázať, že na to má. Prioritou je zrejme bodovať a zaznamenať lepší výsledok ako v sezóne 2024/2025.
Svoju púť Slovan začne na pôde obhajcu trofeje PSG už 9. septembra, po mesačnej prestávke ho čakajú duely so Stuttgartom a AS Rím.
V januári sa ligová časť Ligy majstrov skončí stretnutiami s OSC Lille na jeho ihrisku a domácim duelom proti Interu Miláno.