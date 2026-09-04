Liga majstrov pre všetkých. Slovan spustil voľný predaj balíkových vstupeniek

Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava spustil v piatok voľný predaj balíkových vstupeniek na domáce zápasy Ligy majstrov.
V tejto fáze predaja sú zvýhodnené vstupenky už dostupné pre všetkých záujemcov. Klub o tom informoval na svojej webovej stránke.
„Belasí“ privítajú na Tehelnom poli postupne nemecký VfB Stuttgart (14. októbra), španielsky Real Betis Sevilla (24. novembra), ukrajinský Šachtar Doneck (9. decembra) a v novom kalendárnom roku aj talianskeho šampióna Inter Miláno (27. januára).