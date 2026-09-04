    Liga majstrov pre všetkých. Slovan spustil voľný predaj balíkových vstupeniek

    Záber zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - Iberia 1999 Tbilisi v odvete 2. predkola Ligy majstrov
    Záber zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - Iberia 1999 Tbilisi v odvete 2. predkola Ligy majstrov (Autor: Sportnet/Sarah Karácsonyová)
    TASR|4. sep 2026 o 15:34
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    Prvý domáci súper Slovana bude Stuttgart.

    Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava spustil v piatok voľný predaj balíkových vstupeniek na domáce zápasy Ligy majstrov.

    V tejto fáze predaja sú zvýhodnené vstupenky už dostupné pre všetkých záujemcov. Klub o tom informoval na svojej webovej stránke.

    „Belasí“ privítajú na Tehelnom poli postupne nemecký VfB Stuttgart (14. októbra), španielsky Real Betis Sevilla (24. novembra), ukrajinský Šachtar Doneck (9. decembra) a v novom kalendárnom roku aj talianskeho šampióna Inter Miláno (27. januára).

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Záber zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - Iberia 1999 Tbilisi v odvete 2. predkola Ligy majstrov
    Záber zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - Iberia 1999 Tbilisi v odvete 2. predkola Ligy majstrov
    Liga majstrov pre všetkých. Slovan spustil voľný predaj balíkových vstupeniek
    dnes 15:34
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Liga majstrov pre všetkých. Slovan spustil voľný predaj balíkových vstupeniek