Slovan v generálke uspel nad vlaňajším účastníkom Ligy majstrov. Rozhodol nový kapitán

Prípravný zápas
ŠK Slovan Bratislava - Pafos 3:2 (2:1)
Góly: 3. Ibrahim, 45. Yirajang, 73. Šporar - 42. Goldar, 52. Biel
Diváci: 5612
Slovan: Takáč – Medveděv (69. Blackman), Bajrič (69. Wimmer), Markovič, Cruz (80. Kozlovský) – Pokorný (88. Ignatenko) – Mustafič (61. Matsuoka), Ibrahim (61. Gajdoš) – Barseghjan (80. Tomáško), Šporar (88. Kucharevič), Yirajang (46. Maroš)
Pafos: Papastylianou – Paulinho (46. Mmae), Goldar (74. Panagiotis), Luiz, Ioannou (66. Guga) – Brito, Pepe – Lele (74. Bassouamina), Dragomir (71. Quina), Biel - Jajá (71. Mammadov)
Futbalisti Slovana Bratislava zvládli generálku pred utorkovým zápasom 2. predkola Ligy majstrov, keď vo štvrtkovom prípravnom stretnutí zdolali cyperský Pafos 3:2.
O triumfe „belasých“ rozhodol víťazným gólom v 73. minúte kapitán Andraž Šporar.
Pre trénera obhajcov titulu v Niké lige Yayu Toureho to bola premiéra na Tehelnom poli a záverečný duel v letnej príprave.
Tú slovanisti absolvovali s troma víťazstvami, jednou remízou a jednou prehrou. Sezóna sa pre nich naostro začne v utorok 21. júla prvým zápasom 2. predkola LM na pôde gruzínskeho majstra Iberie 1999 Tbilisi.