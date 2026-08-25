Šéf mu vyčítal, čo je, jeden úkon ho desí. Slovan sa upína na hriešnu hviezdu

V septembri by do Bratislavy mohol prísť Real Madrid, najslávnejší klub sveta, na čele s Kylianom Mbappém, alebo slávna Barcelona so zázračným tínedžerom Lamine Yamalom. A čo tak Paríž Saint-Germain, ktorý už dva roky ovláda svetový futbal?
Alebo iný svetový klub najvyššieho rangu. Gigantickí súperi sú na dosah. Veľký úspech je blízko.
Slovan po dvoch rokoch mieri do najvyššej futbalovej triedy. Musí však zvládnuť posledný krok.
V odvete play-off o Ligu majstrov v stredu o 21.00 h (vysiela Nova Sport 5 a Voyo) nastúpi na pôde NK Celje. Prvý zápas sa skončil 1:1.
Je to zápas roka, ktorý veľa napovie. Ak to Slovan zvládne, vypuknú obrovské oslavy. Ak to nedá, môže prísť veľké sklamanie.
„Stále je všetko otvorené. Teraz nám zostáva jediné – pripraviť sa na odvetu a ísť do Celje po víťazstvo a postup,“ vyhlásil tréner Yaya Touré.
Na dosah je druhá účasť medzi elitou
V dejinách samostatnosti si účasť medzi smotánkou Ligy majstrov vybojovali iba štyri slovenské kluby: Košice v roku 1997, Petržalka v roku 2005, Žilina v roku 2010 a Slovan v roku 2024.
Slovan je blízko toho, aby to ako prvý slovenský tím zopakoval.
„Keď som prichádzal do Európy, jednou z mojich veľkých túžob bolo hrať v Lige majstrov. Každý z nás túži po tejto súťaži. Na to potrebujeme v Slovinsku vyhrať, a tak sme nastavení,“ vyhlásil pre klubovú stránku Slovana Daiki Matsuoka. Je prvý Japonec v službách Slovana.
„Vieme, že po domácej remíze je to úplne otvorené. Hráme vonku, v inom prostredí, musíme sa poriadne pripraviť. Prvý zápas nám ukázal veci, ktoré potrebujeme zlepšiť, aby sme v odvete boli úspešní. Chceme ukázať, čo v nás je, a s podporou našich fanúšikov sa pobiť o postup,“ dodal Matsuoka.
Pred dvoma rokmi slovenský majster play-off proti FC Midtjylland zvládol. Prvý zápas vonku remizoval 1:1 a v odvete doma vyhral 3:2. Víťazný gól dal Tigran Barseghjan v 82. minúte. Aj súčasný Slovan od neho veľa očakáva.
VIDEO: Zostrih zápasu ŠK Slovan Bratislava - NK Celje
Vie rozhodovať veľké zápasy
Armén v prvých piatich zápasoch ročníka chýbal pre zranenie, jeho návrat dáva Slovanu iné možnosti. Práve on bol v prvom zápase proti Celje najlepším hráčom.
Neustále hrozil, mal podiel na prvom góle. V druhom polčase mu už chýbali sily.
Rád predvádza rôzne gestá, provokuje, vtipkuje a často pôsobí, akoby si z futbalu robil šou. Svoju šikovnosť ukázal v januári aj na pôde slávneho Bayernu Mníchov, keď nie raz vyzvŕtal svetových obrancov.
Krídelník Tigran Barseghjan však zároveň patrí medzi hráčov, ktorí dokážu rozhodovať najväčšie zápasy Slovana. Dokáže to aj na pôde Celje?
Ešte v máji v podcaste Na Tehelnom poli generálny riaditeľ Ivan Kmotrík junior otvorene hovoril o tom, že od arménskeho reprezentanta očakáva viac.
„S príchodom nového trénera a nového elánu u nás všetci začínajú od nuly a budú musieť o svoje miesto zabojovať. Povedal by som to tak, že aj Tigran musí prestať jesť McDonald a musí začať trénovať naplno, aby nového trénera zaujal,“ vyhlásil.
Bola to téma
„V novom nastavení už nebude priestor na žiadne úľavy alebo nejaké vzťahové záležitosti. Hoci som to s tým McDonaldom povedal trochu na odľahčenie, všetci vieme, že to bola téma.
Tigranov vzťah s trénerom Weissom bol naozaj veľký, až nadštandardný,“ dodal Kmotrík. Zároveň vtedy otvorene priznal, že od Barseghjana očakáva väčšiu stabilitu výkonov.
„Jeho výkony však niekedy neboli úplne ideálne. Tigran je fantastický futbalista, keď trénuje a keď sa mu chce, ale ja potrebujem, aby bol takýmto hráčom v každom jednom zápase.
Potrebujeme profesionálov, ktorí budú podávať stopercentné výkony stále, a nie len vtedy, keď majú na to chuť,“ poukázal Kmotrík.
Barseghjan mal zlozvyk, že pred zápasom chodil do McDonaldu. Bývalý tréner Weiss priznal, že mu to toleroval. Ako je v tomto smere zhovievavý tréner Yaya Touré, nie je známe.
Odveta môže dospieť až k rozstrelu
Po prvom zápase proti Celje však Touré Barseghjanovi veril.
„Vie rozdávať prihrávky, vie dávať góly. Tigran je špičkový hráč. Dúfam, že budúci týždeň bude v ešte lepšej forme a pomôže nám vyhrať zápas,“ povedal.
Odvetný duel však môže rozhodnúť aj penaltový rozstrel. Práve Tigran však naň nespomína dobre.
Vlani premárnil svoj pokus v 3. predkole Ligy majstrov proti Kajratu Almaty. Dvakrát za sebou zlyhal aj proti Spartaku Trnava v Slovenskom pohári. Vo všetkých troch prípadoch to stálo postup aj Slovan.
Slovenský majster už môže v odvete proti Celje rátať s kompletným útočným triom, ktoré ťahalo Slovan už vlani. Útočník Andraž Šporar stihol pár minút v prvom zápase proti Celje, Nino Marcelli nastúpil cez víkend v Košiciach po štvormesačnej pauze.
Slovan vonku vyhráva, Celje šetrilo sily
Slovan v tejto sezóne odohral deväť súťažných zápasov a stále neprehral. Obe remízy si pripísal v domácej aréne – s FC Iberia a Celje zhodne 1:1. Na súperových štadiónoch všetky zápasy vyhral.
NK Celje cez víkend odložilo ligový zápas a šetrilo sily.
„Stav trávnika na štadióne v Celje má ďaleko od ideálu, čo by mohlo hrať do karát slovinskému majstrovi, keďže – na rozdiel od Slovana – sú na takýto povrch zvyknutí,“ hovorí Rok Plestenjak, redaktor denníka Siol Sportal.
Slovanisti cítili po prvom zápase krivdu. Nepáčili sa im verdikty nemeckého rozhodcu Felixa Zwayera. Odvetu bude viesť ďalší výrazný španielsky arbiter Alejandro Hernández Hernández.
Čeferin, výnimka a tribúna
V Slovinsku sa pritom v súvislosti s odvetou rieši aj niečo iné než iba futbal.
„S Čeferinovou pomocou sa v Celje črtá veľkolepé predstavenie,“ napísal v titulku denník Delo. Narážal tak na svojho rodáka, ktorý je šéfom UEFA.
Celje zachvacuje čoraz väčšia futbalová horúčka. V odvetnom zápase so Slovanom 26. augusta otvoria aj západnú tribúnu, čo vyzerá ako precedens. Hráčom trénera Vítora Campelosa sa tak črtá naozaj búrlivá podpora.
„Vynaložené úsilie a všetka snaha klubu, za pomoci UEFA a pána Alexandra Čeferina, ktorému sa futbalový klub Celje pri tejto príležitosti úprimne a zo srdca poďakoval, boli odmenené! Na historickom zápase play-off kvalifikácie Ligy majstrov medzi NK Celje a ŠK Slovan Bratislava bude na celjskom štadióne Z'dežele otvorená aj západná tribúna,“ uviedol na svojej webovej stránke NK Celje.
Celje ešte nikdy nehralo v Lige majstrov, zatiaľ čo Maribor bol súčasťou európskej elity trikrát, naposledy v roku 2017. Západná tribúna má kapacitu približne 5 000 divákov.
V hre sú milióny
V hre však nie je iba športová prestíž.
Slovan už teraz má garantovanú účasť v Európskej lige, čo mu zaručuje zárobok okolo desať miliónov eur. Ak by vyradil Slovincov, získal by ešte zhruba raz toľko. A možno ešte viac.
To by znamenalo pokrytie celého ročného rozpočtu a ešte niečo navyše.
Každý klub v skupine LM získa minimálne 18,6 milióna eur len za účasť. Okrem toho kluby dostanú sumy za takzvaný hodnotový pilier, teda podiel z televíznych práv a sumu podľa umiestnenia tímu v klubovom koeficiente.
K tomu treba zarátať príjem zo vstupného, prílev nových sponzorov a ďalšie príjmy. Zvýši sa prestíž klubu, značka sa dostane viac do povedomia a vzrastie cena hráčov, hlavne mladších.