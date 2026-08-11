Kianga s Camarom nastúpia v základe. Zostava Slovana na odvetu s Mjällby

Suleiman Camara Sanneh a Manasse Kianga
Suleiman Camara Sanneh a Manasse Kianga (Autor: TASR)
Sportnet|11. aug 2026 o 19:23
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Pozrite si zostavy zápasu ŠK Slovan Bratislava - AIF Mjällby v odvete 3. predkola Ligy majstrov.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava dnes nastúpia v prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov proti švédskemu majstrovi AIF Mjällby.

Do brány Slovana sa opäť postaví Dominik Takáč.

Obranná štvorica nastúpi v zložení Cesar Blackman na pravom kraji, stopérsku dvojicu vytvoria Svetozar Markovič a kapitán Kenan Bajrič, zatiaľ čo ľavú stranu obrany pokryje Sandro Cruz.

Stred poľa vystužia Alen Mustafič, Peter Pokorný a Rahim Ibrahim.

O ofenzívu a sa budú starať Manasse Kianga so Suleimanom Camarom a Mykolom Kucharevičom.

Duel AIF Mjällby - ŠK Slovan Bratislava sledujte s nami naživo ako online prenos.

Zápas sa začína 20:15 h a vysielať ho bude naživo stanica STVR Šport.

Zostavy zápasu ŠK Slovan Bratislava - AIF Mjällby

Slovan: Takáč – Blackman, Bajrič, Markovič, Sandro Cruz – Mustafič, Pokorný, Ibrahim – Kianga, Kucharevič, Camara

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