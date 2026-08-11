Kianga s Camarom nastúpia v základe. Zostava Slovana na odvetu s Mjällby

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava dnes nastúpia v prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov proti švédskemu majstrovi AIF Mjällby.
Do brány Slovana sa opäť postaví Dominik Takáč.
Obranná štvorica nastúpi v zložení Cesar Blackman na pravom kraji, stopérsku dvojicu vytvoria Svetozar Markovič a kapitán Kenan Bajrič, zatiaľ čo ľavú stranu obrany pokryje Sandro Cruz.
Stred poľa vystužia Alen Mustafič, Peter Pokorný a Rahim Ibrahim.
O ofenzívu a sa budú starať Manasse Kianga so Suleimanom Camarom a Mykolom Kucharevičom.
Duel AIF Mjällby - ŠK Slovan Bratislava sledujte s nami naživo ako online prenos.
Zápas sa začína 20:15 h a vysielať ho bude naživo stanica STVR Šport.
Zostavy zápasu ŠK Slovan Bratislava - AIF Mjällby
Slovan: Takáč – Blackman, Bajrič, Markovič, Sandro Cruz – Mustafič, Pokorný, Ibrahim – Kianga, Kucharevič, Camara